Пара россиян забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг. Фото: скриншот видео

Пара россиян забралась на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, чтобы обручиться. После «восхождения» на 102-этажное здание высотой 443,2 метра (если считать шпиль и антенну) руферам Ивану Биркусу (Кузнецову) и его подруге Ангелине Николау грозит тюремный срок и высылка из США.

Романтика тут вряд ли поможет - хотя пара водрузила на шпиль баннер с цитатой «Когда сила любви победит любовь к власти, наступит мир», а Иван сделал Анжеле предложение на высоте, встав на одно колено и поднеся ей кольцо. Оба были в балаклавах и черной - весьма кинематографичной - одежде.

О том, что на Эмпайр-стейт-билдинг забрались именно российские руферы, стало известно из соцсетей Ангелины, где она разместила видео с небоскреба.

Пара пробралась мимо охраны, чтобы пролезть через технический люк на 102 этаже здания, где находится смотровая площадка. На шпиле руферы находились без страховки.

Фото: соцсети

КТО ТАКИЕ АНГЕЛИНА НИКОЛАУ И ИВАН БИРКУС

33-летняя Анжела Николау родилась в Москве в семье цирковых артистов и стала мастером спорта по художественной гимнастике. Она называет себя художницей - рисует картины, создает цифровой арт и позирует на небоскребах в модных нарядах.

32-летний Иван Биркус (его настоящая фамилия Кузнецов) тоже москвич. Он пишет музыку и занимается съемками с дронов - и просто на высоте. В России он «прославился» восхождением на башню в Москва-Сити, но отделался административным штрафом.

Пара познакомилась в 2016 году в Китае, где решила совместно штурмовать строящий

Фото: соцсети

ся 597-метровый небоскреб.

В сообществе руферов они считаются одними из самых известных персонажей - на Netflix два года назад вышел документальный фильм о них под названием «Skywalkers: A Love Story». Картина рассказывает об истории отношений пары и подъеме на второй по высоте в мире небоскреб в Малайзии (678 метров).

Продюсеры фильма помогли Биркусу и Николау получить американские визы для участия в его продвижении.

Фото: соцсети

ЧТО ГРОЗИТ РУФЕРАМ ЗА ПОДЪЕМ НА ЭМПАЙР-СТЕЙТ-БИЛДИНГ

Когда пара появилась на шпиле нью-йоркского небоскреба, полиция подняла в воздух вертолет и дроны, перекрыла соседние улицы. Россиян задержали, когда они спускались. Им вменяются создание угрозы общественной безопасности, хулиганство, незаконное проникновение на объект.

Николау и Биркусу грозит до 15 лет тюрьмы. Но если они признают вину и пойдут на сделку со следствием, они могут отделаться штрафом и условным сроком. В любом случае, руферов вышлют из США. Они рискуют пожизненным запретом на въезд в Америку.

Ну а предложение руки и сердца от Ивана Ангелина приняла. Можно не сомневаться, что сегодняшний экстрим они постараются монетизировать по полной программе.

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