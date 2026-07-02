Светские львицы – теперь певицы! Светлана Бондарчук, Елена Товстик и Оксана Самойлова готовы составить конкуренцию Ольге Бузовой

Бузова поет с 2011 года Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова хоть и построила успешную карьеру телеведущей (например, три года подряд становится лучшей ведущей по итогам опроса на сайте KP.RU), но не забывает и о другом своем творчестве. С 2011 года Ольга поет - первую свою композицию она выпустила в дуэте с исполнителем T-Killah. Особый толчок ее вокальная карьера получила в 2016 году после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Песня «Под звуки поцелуев» попала на первые места чартов, дала название студийному альбому и концертному шоу. Позже Бузова выпустила еще два альбома, получила различные награды (Премия RU.TV, «МУЗ-ТВ», «Песня года» и другие).

СВЕТЛАНА БОНДАРЧУК – ПЕВИЦА БРИДЖИТ

Видимо, этими исполнительскими успехами Ольги вдохновились и другие девушки, имена которых многие знают, но не в музыкальной сфере. Так, бывшая жена режиссера Федора Бондарчука, Светлана Бондарчук, начинала карьеру как модель, позже работала телеведущей и главным редактором журнала, сейчас выпускает в интернете видеоинтервью и организует светские мероприятия. В прошлом году Светлана решила заняться вокальной карьерой под псевдонимом Бриджит.

Светлана Бондарчук Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Надо сказать, что дебютную песню, которая получила название «Быть с тобой», Бриджит выпустила еще в 2024 году. Ее написал нынешний муж Светланы Сергей Харченко (в браке с 2020 года, воспитывают трехлетнего сына Петю). Но идея развивать карьеру певицы пришла к Бондарчук несколько месяцев назад. Она записала вторую композицию под названием «Ласковый май». Текст принадлежит Наталье Ветлицкой (она собиралась исполнять ее самостоятельно, но передала подруге), с музыкой снова помог муж. В будущем Светлана-Бриджит собирается выпустить еще несколько песен и отправиться в тур. По ее словам, она уже получает предложения о выступлениях на корпоративах (свой возможный гонорар не раскрывает).

Текст песни «Ласковый май»:

Пыль по тротуарам

И шансон гитары

По переулкам летят.

И мотив далёкий

Той забытой песни

Нас возвращает назад.

Наивно это было

И даже смешно

На фоне лета грустить

Под «Ласковый май».

По переулкам гуляй,

Но только меня не забывай.

Ультрамариновый синий

По небесам.

И запах кофе плывёт

По сонным домам.

И кто-то дарит любовь

Под «Ласковый май».

Не забывай.

Жёлтые качели

В линиях рассвета

И роса на траве.

Где-то зазвучала

Старая кассета

И напомнила мне.

ЕЛЕНА ТОВСТИК – ВОКАЛИСТКА С ШЕСТЬЮ ДЕТЬМИ

Фамилия Товстик стала известна широкой общественности, когда молодая жена популярного телеведущего Дмитрий Диброва Полина заявила, что уходит от него к бизнесмену Роману Товстику. И если Дибровы смогли договориться о разводе достаточно быстро, то расставание Романа с женой Еленой, родившей ему шестерых детей, было достаточно болезненным. Елена до сих пор иногда выкладывает в соцсетях довольно неприятные сведения о бывшем супруге. Видимо, чтобы справиться со своей болью, 41-летняя женщина решила обратиться к проверенному средству – музыке.

Елена Товстик Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Первую композицию под названием «Милый» Елена Товстик выпустила в дуэте с певицей Алексой Абишевой. Затем вышли еще две совместные песни, а также сольный сингл «Забери меня». Авторство принадлежит лейблу Alexander Project Produtions.

Текст песни «Забери меня»:

Мечты летят ко мне,

Зовут меня издалека.

Летят они со мной туда,

Куда подскажет мне судьба.

Забери меня туда,

Открой мне небо,

Пусти меня в мечту,

Раскрой её одну.

Забери меня туда.

Судьба подарит мне мечту заветную мою.

Горит она, как лунный свет,

И будет вечно жить во мне.

Забери меня туда,

Открой мне небо,

Пусти меня в мечту,

Раскрой её одну.

ОКСАНА САМОЙЛОВА РАСКРЫЛАСЬ ПОСЛЕ РАЗВОДА

Популярная блогерша и мать четверых детей Оксана Самойлова тоже решила петь после развода. Напомним, ее расставание с рэпером Джиганом (Денисом Устименко-Вайнштейном) не так давно обсуждала вся страна, гадая – правда ли расстаются знаменитости или это все постановка для их реалити-шоу? Похоже, Денис и Оксана действительно расстались. По крайней мере, Самойлова сделала то, что сейчас модно делать после тяжелого расставания – запела.

Оксана придумала себе псевдонимом Sammy и уже 3 июля выпускает «Мамми». Новоиспеченная певица говорит, что трек создан в поддержку всех женщин, а главный лирический герой композиции - собирательный образ «всех бывших».

Оксана Самойлова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Это то, что каждая девчонка хотела сказать своему бывшему. Мужики возненавидят меня после этого трека, и у меня никогда не будет парня. Ну и пофиг, подумала я, потому что «Я лучшее, что было в твоей жизни, милый», — написала Самойлова а соцсетях.

Текста и автора сингла мы пока не видели, но можно предположить, что там будут такие строчки, о которых уже обмолвилась Sammy: «Вместо слезливых песен про «он меня бросил, я так страдаю, сердце в клочья» мы будем говорить: «Ты — бумажный самолетик, мальчик, а я — новый Боинг».

Молодые, но перспективные певицы не раскрывают стоимость своих песен, но известно, что средняя цена композиции у автора стартует с 200 тыс. рублей, а востребованные у звезд хитмейкеры могут брать за свою работу до нескольких миллионов рублей.

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