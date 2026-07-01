Молодая жена Егора Бероева отпраздновала 22-летие на яхте

Егор и Анна поженились в феврале этого года. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Молодая жена 48-летнего Егора Бероева отметила день рождения: актрисе Анне Панкратовой исполнилось 22 года. Свой праздник девушка устроила на борту яхты, бороздящей акваторию Невы.

Видео, снятым на судне, Анна поделилась в соцсетях. Актриса позирует на фоне старинных петербургских особняков, выстроившихся на невской набережной. Сидя на палубе, девушка пригубила бокал шампанского.

«Спасибо всем за поздравления! Мне 22!» - сообщила избранница Бероева.

Анна Панкратова отметила день рождения на яхте. Фото: кадр видео.

Недавно актрису заподозрили в беременности: Анна появилась на светском мероприятии в просторном наряде, скрывавшем ее фигуру. Но, судя по тому, что девушка в свой праздник позволила себе спиртное, она не в положении.

Егор Бероев и Анна Панкратова тайно поженились в феврале этого года. Молодожены сразу же стали одной из самых обсуждаемых пар российского кино из-за разницы в возрасте в 27 лет.

В прошлом году режиссер расстался с женой Ксенией Алферовой после 25 лет брака. Супруги совместно воспитывают дочь Евдокию, девушка закончила школу и готовится поступать в вуз.

Свою будущую жену Егор присмотрел три года назад в хореографическом колледже Геннадия Ледяха, где Анна тогда училась.

«Егор рассказал, как нашел Аню: распахнув дверь балетного класса нашего колледжа, он в тот же момент понял: это она! В конце выпускного курса он пригласил Анну на главную роль в своем новом полнометражном фильме. Так перевернулась судьба нашей воспитанницы: подготовку к съемкам Анна совмещала с выпускными спектаклями и работой в театре», - рассказывали в колледже о своей выпускнице.

Бероев снял новую музу в главной роли в своем фильме «Кукла». В процессе съемок у них вспыхнул роман. Бероев рассказывал, что еще в ноябре 2022 съехал от Ксении Алферовой и стал жить отдельно. Официальный развод супруги оформили в 2025 году. Артист подчеркивал, что новый роман не стал причиной распада предыдущей семьи.

Режиссер полностью переключился на юную избранницу и уже доверил начинающей актрисе одну из главных ролей в своем новом сериале «Марик», рассказывающем о событиях в зоне специальной военной операции. Анна сыграла фельдшера Катю, в которую влюбляется главный герой – военный врач 1-го Корпуса Донецкой Народной Республики Марк Аксёнов.