Беременная шестым ребенком Наталья Водянова вышла в свет

Наталья Водянова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Наталья Водянова ждет шестого ребенка: 44-летняя супермодель скоро подарит очередного наследника своему мужу, топ-менеджеру модной империи Антуану Арно. В ожидании счастливого события манекенщица занимается делами своего благотворительного фонда «Обнажённые сердца». Наталья посетила мероприятие, посвященное сбору средств для больных детей, которое прошло в музее на набережной Бранли в Париже.

Участники встречи поделились в соцсетях снимками встречи. Наталья появилась на мероприятии в коротком цветном платье, подчеркнувшем ее животик. Она произнесла со сцены речь, а после пообщалась с гостями.

Наталья посетила мероприятие своего благотворительного фонда «Обнажённые сердца». Фото: кадр видео.

Наталья и Антуан уже воспитывают двоих общих сыновей Максима и Романа. В браке с первым мужем, британским лордом Джастином Портманом, манекенщица родила троих детей: сыновей Лукаса, Виктора и дочь Неву.

Наталья уже более пяти лет замужем за сыном одного из богатейших людей мира, президента компании LVMH Бернара Арно. Их роман с Антуаном начался в 2011 году, а в 2014 году Водянова родила сына Максима. Еще через два года родился второй сын супругов Роман.

В сентябре 2020 года Водянова и Арно официально поженились. Антуан сделал предложение Наталье на русском языке. Для этого он специально выучил несколько русских фраз. В день рождения Водяновой Арно подарил ей колечко с бриллиантом, встал на колени и сказал: «Выходи за меня замуж». Они зарегистрировали свои отношения в мэрии Парижа в присутствии мэра города.

О беременности модели стало известно весной этого года, когда в свет вышел свежий номер журнала Vogue France. Наталья снялась в фотосессии на фоне природы, сменив несколько нарядов и продемонстрировав изменившуюся фигуру. Водянова также снялась в бикини.

В интервью журналу модель призналась, что шестая беременность стала ее сознательным выбором.

«В 19 лет всё происходило как бы само собой. В 44 года мы делаем выбор гораздо осознаннее»,- подчеркнула она.

Манекенщица рассказала, что благодарна судьбе за то, что у неё есть все возможность иметь многодетную семью.

«Я очень хорошо осознаю, насколько мне повезло и какой привилегией для меня является возможность выбрать для себя большую семью», - отметила Наталья.