Прохор Шаляпин стал любимчиком коллег и зрителей — нарасхват на мероприятиях: Гонорар певца и ведущего вырос в 2 раза

Прохор Шаляпин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

У 42-летнего Прохора Шаляпина большие перемены. Этим летом артиста накрыла еще одной волной популярности. С июня Шаляпин стал соведущим Павла Воля в его вечернем телешоу. Прохор нарасхват на фестивалях и мероприятиях. На днях Шаляпин прилетел с Кипра, где в паре с Лерой Кудрявцевой вел частное мероприятие. Естественно, что такой интерес к артисту моментально отразился на его гонорарах — рассказываем как они выросли.

Напомним, что модным артистом Прохор Шаляпин стал после эфира в конце 2023 года телешоу «Новые звезды в Африке». Телезрители остались в восторге от поведения, рассуждений Шаляпина в эфире, откуда нарезали роликов с цитатами Прохора, они разошлись по Сети, где набрали миллионы просмотров и сотни тысяч восхищенных откликов. Прохора Шаляпина не просто заметили, а сделали ведущим престижных мероприятий (к примеру, соведущим VK Fest). Шаляпин рассказывал в интервью Ксении Собчак сколько заработал на том самом шоу, которое открыло ему дорогу в большой шоу-бизнес: «Пятьдесят тысяч рублей съемочный день. Снимался две недели, круглосуточно. Похудел на 11 кг. Мы там ничего не ели, там не кормили, там так издевались… Я поучаствовал, вернулся в Москву, думал, что это провал очередной, привык позориться, но показали в эфире — люди начали вырезать эти рилсы… Я понял, что покидаю команду неудачников...»

Прохор Шаляпин перешел в команду востребованных и модных артистов. Естественно, что его рассуждения о «терапевтической лени» и пользе «ничего неделания», также как видео и номера с бабушками — маска артиста. Прохор с юности очень много работает, а еще он честный и искренний парень. Пока без звездной болезни. В шок-бизнесе таких почти нет. Вот и Лера Кудрявцева (одан из самых востребованных ведущих на корпоративах), впервые отработав в паре с Прохором Шаляпиным на частном мероприятии осталась приятно удивлена: «Понятно, что Прохор никакой не альфонс, понятно, что никакие «бабки» (речь о пожилых женщинах — примечание), понятно, что это роль клоуна, как и у нас всех — развлекать людей. Но, Прохор — классный. Прохор платит за тебя и предлагает это сделать — например, там завтрак, обед, ужин. И что самое важное — предлагает нести твои вещи в аэропорту. Ни один из артистов это не предложит тебе в нашем шоу-бизнесе...» То есть, Прохор Шаляпин — нормальный человек, настоящий мужчина.

Это раньше Прохору приходилось ходить по ток-шоу и чтобы заработать на жизнь играть в любовь, то с Виталиной Цымбалюк-Романовской, то с другими дамами. И псевдоним в свое время взял, чтобы пробиться в шоу-бизнес. Теперь Прохор наслаждается своей востребованностью — талантливый выпускник академии музыки им. Гнесиных и музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова наконец-то дорвался до любимой работы.

Он и ведет (масштабные и частные мероприятия), и поет.

Востребованность Прохора Шаляпина зашкаливает — но если вы решите пригласить его спеть или провести ваш юбилей или свадьбу, то он найдет «окошко», потому что не боится много работать.

Правда теперь, чтобы увидеть Шаляпина на вашем мероприятии придется раскошелиться. Еще недавно Прохор радовался, что его гонорар подрос до 800 тыс. руб. Потом — до 1 млн. руб. А этим летом взят новы финансовый рубеж.

Сайт KP.RU узнал у организаторов мероприятия сколько они платят этим летом за приглашение Прохора Шаляпина: «Гонорар 2 миллиона рублей. Плюс к этой сумме налог 12%, включая 5% НДС».

За 2 миллиона рублей (плюс к этой сумме налоги) Прохор Шаляпин может и провести ваш день рождения, и спеть на празднике. Пока все хвалят артиста — выкладывается по полной, умеет импровизировать и петь вживую. Популярность настигла Прохора после 40 лет, теперь артисту желают удачно (по любви) жениться.

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