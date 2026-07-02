"На свободе никто на такие условия не согласится": сколько зарабатывает блогерша Блиновская в тюрьме

Елена Блиновская в колонии работает обычной швеей Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Елена Блиновская – снова в топе новостей. Напомним, в прошлом году известную блогершу приговорили к 4,5 годам колонии общего режима за неуплату налогов и отмывание денег. (Налоговики насчитали, что она за три года не доплатила в бюджет почти 1 млрд рулей). Больше полугода Блиновская отбывает наказание в Исправительной колонии №1 Владимирской области.

Известно, что в этой ИК сейчас содержится около 1 тысячи женщин и примерно половина из них работают в так называемой «промке» - промышленном предприятии на территории колонии. Это швейные цеха, где выпускают спецодежду для различных силовых ведомств. Елена Блиновская как раз работает обычной швеей. Издание Shot сообщило, что за полгода блогерша заработала… 36 тысяч рублей. Ее зарплата – 6700 рублей в месяц. При этом в феврале, например, Елена получила меньше 3 тысяч, потому что часть месяца провела в лазарете из-за простуды и не могла трудится.

Многих, конечно, нынешние заработки некогда самой богатой интернет-звезды России и матери «марафонов желаний» откровенно удивили. 6700 в месяц? Реально?! Разве так бывает?

О том, насколько эти цифры соответствуют реалиям заработков российских заключенных, мы побеседовали с правозащитниками.

«КОВАРСТВО – В ДЕТАЛЯХ»

- На самом деле любой работодатель, даже в колонии, не имеет право платить человеку меньше МРОТ – минимального размера оплаты труда. Но существует одна, я бы сказал, хитрость. В местах заключения удерживают со счетов работников, которые трудятся на предприятиях внутри колоний, деньги за проживание, питание и другие расходы, - объясняет вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. - Например, МРОТ во Владимирской области, где находится колония Блиновской, на сегодняшний день 27 тысяч 93 рубля. А получает женщина всего 6 тысяч 700 рублей. И Блиновская не одна такая. Примерно все так и работают.

Юрист и правозащитник Игорь Голендухин, который в разные годы посетил больше двух сотен учреждений ФСИН, уточняет, что есть еще один важный нюанс.

- Что такое заработная плата по Уголовно-исполнительному кодексу России? Все закреплено в 105 статье. Коварство, как всегда скрывается, в деталях. Там указано, что осужденные имеют право на оплату труда в соответствии с законодательством РФ о труде и что, осужденные, полностью отработавшие установленную норму, не могут получать меньше МРОТ, а при неполной рабочей неделе – в зависимости от выработки. Однако по факту эти выработки рассчитаны таким образом, что и больше 5 тысяч рублей в месяц заработать невозможно. Я не раз сталкивался, сравнивая нормы в колониях и на аналогичных производствах на воле, что установленная выработка может отличаться в несколько раз! То есть, условно, если на воле швея должна в месяц отшить столько-то штанов и пиджаков, то в колонии – в 3-5 раз больше. И эти нормы, которые в колониях установлены приказами, никто не проверяет. Соответственно, люди и получают за свой труд по 3 копейки.

Больше полугода Блиновская отбывает наказание в Исправительной колонии №1 Владимирской области. Фото: Пресс-служба Замоскворецкого суда/ТАСС

НА ГРАНИЦАХ МРОТ

Иван Мельников рассказывает, как удивился, когда несколько лет назад посещал одну из колоний-поселений в столичном регионе:

- Ко мне подошли несколько заключенных и показали квитанции, что они получают… 500 рублей в месяц. Вы не ослышались. 500 рублей в месяц! За шесть рабочих дней в неделю с переработками по сменам с 8 часов утра до 8 часов вечера. Причем, у них была довольно тяжелая работа – они собирали в цеху пластиковые окна.

- А мне доводилось видеть расчетные квитанции, когда с заключенного в одной колонии удержали 500 рублей… за свет. Только за электричество - 500 рублей в месяц за электричество, - говорит Игорь Голендухин. - Причем, включили и работу промки, и освещение периметра – разделили сумму на зэков. Разве это нормально? И никто с этим не разбирается.

У обывателей, конечно, сразу возникает вопрос: а разве нельзя от такой работы отказаться? Не проще ли не работать?

- Разумеется, на свободе ни один человек на такие условия оплаты за такую же работу никогда не согласился бы. Но в заключении от работы отказаться невозможно, - рассказывает Мельников. - Иначе последуют дисциплинарные наказания – взыскания, перевод в карцер, отказ от выхода по УДО и так далее. В колонии очень много рычагов воздействия на этих людей.

По данным KP.RU, с Елены Блиновской в колонии удерживают примерно 75% ее реальных заработков швеи, которые как раз проходят по границам МРОТ. Остальное уходит на оплату задолженности по искам (арестованного имущества интернет-дивы не хватило, чтобы покрыть набежавшие долги по налогам вместе со штрафами и пенями) и на уже упомянутое содержание.

- Если на ней висит долг, пусть, конечно, платит – никто не возражает, - рассуждает правозащитник Голендухин. - Но та часть, что снимается за содержание – кто проверяет, что именно удерживается и по каким расчетам?

- Я лично считаю, что если вычитают какие-то деньги, пусть установят какой-то порог – например, не более 30% от месячной зарплаты, - говорит Мельников.

К решению проблемы начислений зарплат и вычетов в колониях нужно подходить системно Фото: Александр Ширков. Перейти в Фотобанк КП

ВОПРОС РИТОРИЧЕСКИЙ

По словам Ивана Мельникова, в конечном счете мизерные зарплаты заключенных в дальнейшем аукнутся их ресоциализацией после отбывания наказания.

- Это Блиновская и ее родственники – люди не бедные. Отсидев, она наверняка сможет вернутся в нормальный образ жизни. А у абсолютного большинства женщин из той же колонии будет иначе, - рассуждает эксперт. - Мы же понимаем, что на 6-7 тысяч рублей никаких сбережений не накопишь. Люди выходят из колоний с пустым карманом, на работу после отсидки мало куда возьмут, нужно еще несколько месяцев поискать место. На что жить? Увы, но многие на этом этапе пойдут воровать и совершать другие преступления…

Игорь Голендухин считает, что к решению проблемы начислений зарплат и вычетов в колониях нужно подходить системно.

Люди выходят из колоний с пустым карманом, на работу после отсидки мало куда возьмут, нужно еще несколько месяцев поискать место Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- У нас все скоротечное бурление происходит, только когда какая-то VIP-персона, извините за жаргон, «встревает». Все начинают охать и ахать. А судьба обычных Ивановых, Петровых, Сидоровых никого не интересует. Они как сидели, как работали, так и будут продолжать в том же режиме. А менять нужно именно системный подход! В каждом регионе есть Общественные наблюдательные комиссии, которые имеют право приходить в любые учреждения ФСИН для проверки условий содержания заключенных без всяких предварительных согласований. Пусть то же ОНК Владимирской области поедет в ИК-1, где сидит Блиновская, затребует документы по нормам выработки, сравнит их с нормами выработки на обычных швейных предприятиях. То же самое могут сделать депутаты разных уровней. Пойдут ли с проверками? Будут ли писать жалобы в прокуратуру? Изменится ли что-то после этого скандала для обычных заключенных? Это риторический вопрос.

КСТАТИ

Где заключенные тратят свои деньги?

Каждому заключенному заводят личный счет. Администрация колонии ежемесячно зачисляют на него зарплату. Туда же родные и близкие могут переводить деньги с воли.

- Внутри колонии есть магазин, где можно приобретать продукты питания, предметы личной гигиены и так далее, - рассказывает правозащитник Иван Мельников. - Также заключенные имеют возможность что-то заказывать через специальные терминалы ФСИН-магазина. Но что ты купишь на 6 тысяч? Несколько пачек чая и макарон на месяц?

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