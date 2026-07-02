Больничный — после того, как у самозанятого появляется право на его оплату — оформляется как обычно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С июля самозанятые в России смогут брать оплачиваемый больничный. Правда, не все. Такое право появляется у тех, кто заключил соответствующий договор с Социальным фондом России и не меньше шести месяцев платил туда добровольные страховые взносы. То есть чтобы взять больничный в этом июле, встать на учет в СФР и платить взносы надо было с 1 января 2026 года. Но о чем вообще речь, сколько надо платить и сколько в итоге заболевший самозанятый сможет получить?

О ЧЕМ ВООБЩЕ РЕЧЬ

Эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых стартовал с 1 января 2026 года. И продлится до 31 декабря 2028 года — заявления на участие в нем можно подавать до 30 сентября 2027 года (во всяком случае, пока условия такие).

Участвовать может любой самозанятый, то есть плательщик налога на профессиональный доход — который желает иметь возможность не остаться во время болезни совсем без денег. За граждан, которые работают по трудовому договору, страховые взносы обязан платить работодатель. И соответственно оплачиваемый больничный им полагается по умолчанию. Для самозанятых же это именно опция, и пока в порядке эксперимента. Можно и не переводить в СФР никаких взносов, а, заболевши, жить на сбережения или помощь от родственников — это дело личного выбора и личных расчетов, как лучше.

Подать заявление в СФР при желании участвовать в эксперименте довольно просто: это можно сделать через мобильное приложение для самозанятых «Мой налог» или через портал госуслуг (а также лично в своем отделении СФР). Взносы можно переводить ежемесячно или сразу за несколько месяцев вперед (вплоть до года).

Больничный — после того, как у самозанятого появляется право на его оплату — оформляется как обычно.

Важный момент: если не платить взносы хотя бы месяц, договор с СФР прекращается (то есть за больничный уже не заплатят). Исключение — период болезни, подтвержденный больничным — за это время взносы переводить не надо.

СКОЛЬКО НАДО ПЛАТИТЬ

У тех, кто работает по найму, сумма больничного зависит от зарплаты (именно исходя из ее размера работодатель переводит за сотрудника страховые взносы). Самозанятый сам выбирает страховую сумму. На 2026 год предлагается два варианта: 35 000 рублей и 50 000 рублей. Эта сумма и выполняет в расчетах ту же роль, как в случае с работниками по трудовому договору их средний заработок.

- Но это не фактический доход самозанятого и не оборот в «Моем налоге», а просто расчетная база, от которой потом считают больничный, - поясняет старший преподаватель кафедры информационных технологий Финансового университета Григорий Деденко.

Заставлять самозанятого по общим правилам высчитывать свой средний заработок действительно не очень гуманно – обычно эту работу делает бухгалтерия, а самозанятый репетитор по английскому или таксист не обязаны обладать соответствующими знаниями. Поэтому и решили пойти более простым путем – с условной страховой суммой, которую можно просто выбрать из нескольких вариантов.\

Эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых стартовал с 1 января 2026 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Страховой тариф – 3,84%. Расклад получается такой:

при варианте в 35 000 рублей ежемесячный взнос составит примерно 1344 рубля, за год вы уплатите около 16 128 рублей,

при варианте в 50 000 рублей — около 1920 рублей в месяц и 23 040 рублей в целом за год.

СКОЛЬКО ЗАПЛАТЯТ ЗА БОЛЬНИЧНЫЙ

Это зависит не только от выбранной страховой суммы.

- Учитываются еще два обстоятельства. Первое — как долго человек участвует в программе добровольного страхования. Если взносы платятся больше полугода, но меньше года, при расчете учитывается 70% выбранной страховой суммы. После года непрерывной уплаты взносов — уже 100%, - говорит генеральный директор сервиса по поиску работы и подбору персонала GdeRabota.ru Екатерина Агеева. - Второе — общий страховой стаж. Если до перехода на самозанятость человек официально работал по трудовому договору, этот стаж также учитывается при определении размера выплаты.

Здесь так же, как и с обычными работниками:

- менее 5 лет общего страхового стажа — учитывается 60% от «среднего заработка» (только в нашем случае «средний заработок» - это те самые 70% или 100% выбранной страховой суммы),

- от 5 до 8 лет стажа — 80%,

- более 8 лет — 100%.

ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ

Допустим, человек 10 лет отработал по трудовому договору, а с начала этого года подался в самозанятые и с 1 января 2026 года платит добровольные взносы в соцфонд, выбрав первый вариант страховой суммы - 35 000 рублей. Что будет, если он в июле заболеет и возьмет на неделю больничный?

- Поскольку с момента вступления в программу прошло шесть месяцев, при расчете используется 70% страховой суммы — 24 500 рублей в месяц. Общий страховой стаж составляет более восьми лет, поэтому пособие рассчитывается без снижения по стажу. Если больничный приходится на июль, в котором 31 календарный день, выплата составит 5 532 рубля: 24 500 рублей делятся на 31 день и умножаются на семь дней болезни, - приводит расчеты Екатерина Агеева. - При этом за первые шесть месяцев участия в программе самозанятый перечислит страховых взносов 8 064 рубля. Поэтому не стоит рассчитывать вернуть уплаченные деньги уже при первом больничном. Оценивать новый механизм надо именно как инструмент долгосрочной финансовой защиты на случай нетрудоспособности, особенно если она окажется продолжительной или будет возникать неоднократно.

Если тот же человек заболеет в сентябре, где 30 дней, то сумма получится чуть больше (хотя тоже не озолотишься):

24 500 / 30 × 7 = 5 716 рублей с копейками.

А если в феврале, то цифры будут еще большими. И не только потому, что в этом месяце 28 дней. Если наш самозанятый платил взносы с января 2026 года, то к февралю у него уже наберется годовой стаж и будет учитывать полная сумма в 35 000 рублей:

35 000 / 28 х 7 = 8750 рублей.

Если же выбрать страховую сумму в 50 000 рублей, то при тех же условиях – добровольные взносы платятся с 1 января, общий страховой стаж больше 8 лет, больничный в июле с его 31 днем на неделю получается:

35 000 (это 70% от 50 000 рублей) / 31 х 7 = 7903 рубля (копейки округляем)

А в феврале с его 28 днями и когда стаж добровольных взносов будет уже с год:

50 000 /28 х 7 = 12 500 рублей

С июля самозанятые в России смогут брать оплачиваемый больничный. Правда, не все Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

КОМУ ЭТО НУЖНО

- Если у человека есть финансовая подушка на два-три месяца, стабильные заказчики и низок риск выпасть из работы, он может счесть взнос «на больничный» лишним. И это рациональная позиция. Но если никакой подстраховки нет, а высокая температура сегодня - это завтра сорванные заказы, при этом послезавтра – платеж по кредиту, маленький страховочный трос лишним не будет, - говорит Григорий Деденко.

ЧТО ЕЩЕ ИМЕТЬ В ВИДУ

1. Наш пример – достаточно условен. Как мы уже говорили, на выплаты по больничному можно рассчитывать не раньше чем через шесть месяцев уплаты добровольных взносов. И в реальной жизни вряд ли кто их начал платить прямо с начала эксперимента 1 января. Скорее, заявление в СФР подано было, в лучшем случае, после праздников – а первый взнос уплачен в феврале (в этом случае на первую выплату по больничному можно рассчитывать с августа).

Гадать, появилось ли у вас уже как у самозанятого право на оплачиваемый больничный, не надо – СФР вам об этом должен сообщить в личном кабинете на портале госуслуг или «Моем налоге». Именно на это сообщение и следует ориентироваться.

2. Как мы уже говорили, если взнос за очередной месяц пропущен, ваше участие в программе прекращается. Надо будет снова подавать заявление – и шестимесячный срок будет считаться по-новой.

3. Все, о чем мы говорили, касается именно обычного больничного – временной нетрудоспособности. Пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет сюда не входят.

4. Предусмотрены скидки на взносы для тех, кто долго не обращается за больничным. И надбавки – для тех, кто наоборот берет его слишком часто.

Система скидок такая:

- после 18 месяцев без выплат — скидка 10%,

- после 24 месяцев — 30%.

Возможные надбавки:

- если сумма полученных пособий за 12 месяцев превысит вашу страховую сумму более чем на 50%, на следующие 6 месяцев взнос вырастет на 10%,

- если то же (превышение на 50%) случится за 6 месяцев, надбавка на взносы на следующие полгода составит 30%.

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