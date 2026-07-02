Вооруженные Силы РФ провели массированную атаку с применением мощного высокоточного оружия Фото: скриншот видео.

В ответ на теракты киевского руководства, направленные против гражданских объектов на территории России, Вооруженные Силы РФ провели массированную атаку с применением мощного высокоточного оружия.

«В операцию были вовлечены средства воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Основными целями ударов стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты топливно-энергетического сектора в Киеве и его окрестностях», - комментируют кадры ударов в Минобороны России.

Войска Минобороны России поразили цели в пяти областях Украины

Кроме того, были поражены объекты, связанные c аэродромной инфраструктурой, расположенные в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

В военном ведомстве опубликовали видеозаписи объективного контроля, подтверждающие ликвидацию логистических центров, которые Вооруженные силы Украины использовали для переброски и хранения беспилотников и комплектующих к ним. Эти операции проводились специализированными подразделениями войск беспилотных систем, использовавшими БПЛА «Герань» вблизи населенных пунктов Новая Одесса и Снигиревка Николаевской области.

Также, в районе Снигиревки Николаевской области, с помощью БПЛА «Герань» была поражена автозаправочная станция, используемая ВСУ. В Кировоградской области, в районе населенного пункта Славное, уничтожен железнодорожный локомотив, применявшийся украинскими войсками для переброски вооружений и личного состава.

В Запорожье был атакован газовый резервуар, который находился в ведении ВСУ. В результате мощного возгорания было уничтожено порядка 25 газовых резервуаров и сопутствующее газоконденсатное оборудование.

По данным Минобороны России в украинской столице в ночь на 2 июля были поражены ключевые оборонные объекты:

• ООО «РАДИОНИКС», производящее системы управления для различных типов ракет, включая «Фламинго», «Файер Пойнт» и «Нептун-МД», а также зенитные управляемые ракеты. Деятельность предприятия напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины.

• ООО «Научно-производственная компания «АТЛОН АВИА», поставляющее ВСУ дальнобойные беспилотники (Ан-196 «Лютый») и ударные БпЛА («Магура УА»).

• ГП «Антонов», основная производственная база Украины по разработке и производству военных летательных аппаратов, а также сборке и модернизации БпЛА.

• АО «Киевский радиозавод» и ООО «ТРИМЕН-УКРАИНА», занимающиеся модернизацией прицельных комплексов для бронетехники, производством оптических приборов, комплектующих для БпЛА, а также интегральных схем для систем ПВО, РЭБ и авиации.

• Промышленное предприятие КИЕВ-25 («ПВ ГРУПП УКРАИНА»), производящее и хранящее средства радиоэлектронной борьбы «Лима», предназначенные для нарушения работы систем наведения высокоточного оружия.

• Транспортно-логистический центр «МЛП-ЧАЙКА», использовавшийся для хранения беспилотников, боеприпасов и комплектующих, поступающих из-за рубежа.

• Склад ГСМ КИЕВ-3 (ООО «Грандтерминал»), обеспечивавший топливом войска киевского гарнизона и подразделения ВСУ в зоне боевых действий.

• Газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивавшие работу промышленных предприятий.