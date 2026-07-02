Удар по Киеву: Военкор Коц составил подробный разбор пораженных целей

Иллюзий по итогам одной ночи строить не стоит Фото: REUTERS.

Список поражённых объектов в Киеве в этот раз читается как оглавление всей украинской ракетно-беспилотной программы.

«Радионикс» — научно-производственная база систем управления для крылатых ракет большой дальности «Фламинго», оперативно-тактических «Файер Пойнт-7 и -9», управляемых «Нептун-МД» и зенитных ракет по проекту «Клон». То самое предприятие, что тянет за собой головки самонаведения и радиоэлектронную начинку почти для всей украинской дальнобойной номенклатуры.

Рядом — «Атлон Авиа», ключевой производитель ударных дронов большой дальности, включая БЭКи «Магура УА» и участие в программе «Лютого». И головной актив всей программы — ГП «Антонов», основная сборочная площадка Ан-196 «Лютый», того самого дрона-камикадзе, которым Киев бьёт по нашим нефтебазам и промышленным объектам в глубоком тылу.

Список поражённых объектов в Киеве в этот раз читается как оглавление всей украинской ракетно-беспилотной программы Фото: REUTERS.

Дальше — АО «Киевский радиозавод» и «Тримен-Украина»: прицельные комплексы для украинских танков и БМП, оптика для бронетехники, комплектующие практически ко всем разведывательным и ударным БпЛА, микросборки для ЗРК и РЭБ. Отдельно — «Киев-25» (ПВ Групп Украина), где производят и хранили аппаратуру комплекса РЭБ «Лима» для подмены навигационных сигналов в системах наведения.

Логистическое плечо программы тоже накрыто: транспортно-логистический центр «МЛП-Чайка» в Киевской области использовался для хранения дальнобойных БпЛА, боевых частей и импортных комплектующих. Склад ГСМ «Киев-3» (Грандтерминал), питавший дизелем воинские части киевского гарнизона, включая ПВО объектовой обороны и группировку в зоне боевых действий. Плюс газораспределительные станции, обеспечивающие работу самих оборонных заводов.

Одновременный удар по аэродромной инфраструктуре сразу в пяти областях — Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской: сжать возможности носителей, площадок подскока и рассредоточения авиации ВСУ.

Иллюзий по итогам одной ночи строить не стоит. Часть производства «Лютого» и «Фламинго» уже вынесена за пределы Украины — в Польшу и страны Прибалтики. Часть площадок в Киеве после прошлогодних ударов работает распределённо, в разнесённых цехах и подземных участках. Это работа на недели и месяцы: методично прореживать научно-производственный контур, срезать логистику и топливо, накрывать аэродромный периметр. Сегодня — «Радионикс», «Антонов», «Атлон Авиа» и «Чайка». До этого — августовская серия по «Спецоборонмашу» и «Киеву-22». Дальше — то, что киевский режим ещё считает своим глубоким тылом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Войска Минобороны России поразили цели в пяти областях Украины

Наш ответ «Хорнету»: как российские дроны отвоевывают прифронтовую среднюю зону