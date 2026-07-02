Видео ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ России поймали в Крыму двух подозрительных мужчин (58 и 40 лет) которые готовили диверсионно-террористические акты. По версии следствия, оба действовали уже достаточно давно в качестве агентов украинской военной разведки (ГУР Минобороны Украины).

Как утверждают в ФСБ, эта парочка через Telegram неоднократно передавали своему куратору Сергею различную информацию о расположении военных объектов и критически важной инфраструктуры на территории полуострова, а также сведения о передвижении поездов по Крымскому мосту.

ФСБ России поймала «Карлсона», который шпионил в Крыму

По признанию задержанных, украинские разведчики требовали от них делать все новые и новые тайники с взрывчаткой.

В следствии уточнили, что полученные от куратора компоненты, спрятанные в тайнике, предназначались для сборки самодельного взрывного устройства дистанционного управления. При обыске у подозреваемых было обнаружено свыше трех килограммов взрывчатого вещества.

«Завербован в 2024 году. Мной был избран псевдоним «Карлсон». За выполнение заданий получал от 10- 20 тысяч рублей», - заявил на допросе старший в банде.

Предателям грозит пожизненный срок в колонии строго режима за незаконный оборот взрывчатки и государственную измену. Они уже активно сотрудничают со следствием, давая признательные показания.

ФСБ России обращает внимание на возросшую активность украинских спецслужб по поиску лиц для совершения противоправных действий через интернет, включая Telegram и WhatsApp*. Ведомство предупреждает, что все, кто пойдет на сотрудничество с противником, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

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