Кого слушает вся Россия: Названы главные музыкальные хиты первого полугодия 2026

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
2 июля 2026 года подведены итоги первого полугодия в российской музыкальной индустрии. Сами звезды эстрады могут долго рассказывать о своей популярности. Но объективные итоги — это те, что подводят в цифрах, а точнее подсчитываются прослушиваниями наших исполнителей на всех музыкальных интернет-платформах.
С сайтом KP.RU музыкальными итогами первых шести месяцев 2026 года поделилась платформа TopHit.
В музыкальных итогах первого полугодия 2026 года определился основной и безоговорочный лидер, главный интернет-хит — это «Банк», в исполнении Zivert и Icegergert. У «Банка» сегодня сотни миллионов прослушиваний, и в разговорах с нами эксперты прогнозируют, что эта цифра к концу 2026 года вырастет до миллиарда стримов на всех музыкальных интернет-платформах. Хит-лидер и на «Яндекс. Музыка», и на VK Музыка. А Icegergert уже анонсировал коллаборации с Лолитой, Полиной Гагариной, Моной.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В топ-20 песен российского интернета от TopHit за первые шесть месяцев 2026 года пробились только 5 хитов, выпущенных в этом году. 11 треков выпустили в 2025 году, релиз 3 песен был в 2024 году, а одного вообще в 2017-м. Список отличает стабильность — в нем только 7 новинок, остальные 13 песен были в топе по итогам всего прошлого года.
Единственный артист, кто фигурирует в этом топе дважды — 20-летний Ваня Дмитриенко. Сразу два его хита в лидерах — это «Шелк» и «Силуэт» (дуэт с Анной Пересильд).
Сайт KP.RU обратился за комментарием по поводу причин такой популярности Вани Дмитриенко к эксперту — к основателю платформы TopHit, продюсеру Игорю Краеву: «Талант и огромная работоспособность Вани, плюс суперэффективный менеджмент компании Zion Music — его выпускающего лейбла».
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Ваня Дмитриенко второй год подряд возглавляет в интернет-чарте поп-мейнстрим. В жанровом соотношении случились перемены. Игорь Краев отмечает: «Сводный интернет-чарт TopHit в 2026 году демонстрирует серьезный сдвиг от рэпа к поп-музыке. По нашим данным, доля рэпа в стриминге снизилась с 37% в прошлом году до 28% в нынешнем, а поп-музыка подросла с 33% до 36%. Я думаю, что это произошло потому, что продюсеры, лейблы, поп-музыканты в последние несколько лет научились продвигаться в интернете. И начали вливать заметные промо-бюджеты в соцсети и стриминги. Конкуренция за внимание слушателей выросла многократно, само это внимание стало стоить гораздо дороже, а новым независимым артистам без сильной промо-поддержки стало еще сложнее пробиваться к аудитории. Также в 2026 году мы столкнулись с переизбытком контента, сгенерированного ИИ».
1 — Icegergert & Zivert (хит «Банк»).
2 — Jakone & Kiliana («Жиганская»).
3 — Aarne & Toxi$ & Big Baby Tape (Nobody).
4 — Sabi & Mia Boyka («Базовый минимум»).
5 — Ваня Дмитриенко & Аня Пересильд («Силуэт»).
6 — Джиган & Artik & Asti & Niletto («Худи»).
7 — Ваня Дмитриенко («Шелк»).
8 — СДП («Сыпь, гармоника!»).
9 — Hollyflame («Тону»).
10 — Icegergert & Sky Rae («Наследство»).
11 — Mona («Воин и дракон»).
12 — Xolidayboy («Пожары»).
13 — Это Радио («На мурмулях»).
14 — 9 грамм («Дэнс»).
15 — Татьяна Куртукова («Матушка»).
16 — Mona («Иордан»).
17 — Bearwolf («Феникс»).
18 — Miyagi & Andy Panda (Эндшпиль) feat. Рем Дигга (I Got Love).
19 — Sqwoz Bab («Купер»).
20 — UncleFlexxx (SMS).
Тренд года — взрывной рост ИИ-контента. К примеру, в топ 500 интернет-хитов первой половины 2026 года треки, сгенерированные искусственным интеллектом, составляют 13% (то есть 69 песен из 500 созданы с помощью ИИ-генерации). Так, в Toп-10 чарта VK в 2026 году входят сразу три ИИ-хита.
Скорее всего, в музыкальной индустрии когда-нибудь инициируют поправки в закон об авторских правах, с учетом ИИ. Игорь Краев объясняет: «Сегодня мы видим несколько разнонаправленных трендов — лейблы забирают под себя «выстрелившие» ИИ-проекты, музыкальные дистрибьюторы и стриминговые платформы жёстче контролируют загрузку ИИ-контента и появление его в плей-листах пользователей. Создатели генеративного контента все чаще перезаписывают ИИ-треки с живыми музыкантами, для исключения автоматического распознавания ИИ-генерации и потери отчислений от стриминга. Заметно повлиять на ситуацию могут также законодательные инициативы для установки особого правового режима ИИ-контента, который бы исключал выплату роялти за его публичное использование».
А вот на музыкальных радиостанциях все «по-старинке» — там нет ИИ-песен. Лидеры радиоэфира в первом полугодии — Дима Билан, Zivert, Мари Краймбрери, Мот, Filatov & Karas, «Артик и Асти», Сергей Лазарев.
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