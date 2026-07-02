Кого слушает вся Россия: Названы главные музыкальные хиты первого полугодия 2026

В музыкальных итогах первого полугодия 2026 года определился основной и безоговорочный лидер, главный интернет-хит — это «Банк», в исполнении Zivert Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

2 июля 2026 года подведены итоги первого полугодия в российской музыкальной индустрии. Сами звезды эстрады могут долго рассказывать о своей популярности. Но объективные итоги — это те, что подводят в цифрах, а точнее подсчитываются прослушиваниями наших исполнителей на всех музыкальных интернет-платформах.

С сайтом KP.RU музыкальными итогами первых шести месяцев 2026 года поделилась платформа TopHit.

ЗВЕЗДЫ-ЛИДЕРЫ

В музыкальных итогах первого полугодия 2026 года определился основной и безоговорочный лидер, главный интернет-хит — это «Банк», в исполнении Zivert и Icegergert. У «Банка» сегодня сотни миллионов прослушиваний, и в разговорах с нами эксперты прогнозируют, что эта цифра к концу 2026 года вырастет до миллиарда стримов на всех музыкальных интернет-платформах. Хит-лидер и на «Яндекс. Музыка», и на VK Музыка. А Icegergert уже анонсировал коллаборации с Лолитой, Полиной Гагариной, Моной.

Репер Icegergert Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В топ-20 песен российского интернета от TopHit за первые шесть месяцев 2026 года пробились только 5 хитов, выпущенных в этом году. 11 треков выпустили в 2025 году, релиз 3 песен был в 2024 году, а одного вообще в 2017-м. Список отличает стабильность — в нем только 7 новинок, остальные 13 песен были в топе по итогам всего прошлого года.

Единственный артист, кто фигурирует в этом топе дважды — 20-летний Ваня Дмитриенко. Сразу два его хита в лидерах — это «Шелк» и «Силуэт» (дуэт с Анной Пересильд).

Сайт KP.RU обратился за комментарием по поводу причин такой популярности Вани Дмитриенко к эксперту — к основателю платформы TopHit, продюсеру Игорю Краеву: «Талант и огромная работоспособность Вани, плюс суперэффективный менеджмент компании Zion Music — его выпускающего лейбла».

Ваня Дмитриенко Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ваня Дмитриенко второй год подряд возглавляет в интернет-чарте поп-мейнстрим. В жанровом соотношении случились перемены. Игорь Краев отмечает: «Сводный интернет-чарт TopHit в 2026 году демонстрирует серьезный сдвиг от рэпа к поп-музыке. По нашим данным, доля рэпа в стриминге снизилась с 37% в прошлом году до 28% в нынешнем, а поп-музыка подросла с 33% до 36%. Я думаю, что это произошло потому, что продюсеры, лейблы, поп-музыканты в последние несколько лет научились продвигаться в интернете. И начали вливать заметные промо-бюджеты в соцсети и стриминги. Конкуренция за внимание слушателей выросла многократно, само это внимание стало стоить гораздо дороже, а новым независимым артистам без сильной промо-поддержки стало еще сложнее пробиваться к аудитории. Также в 2026 году мы столкнулись с переизбытком контента, сгенерированного ИИ».

РЕЙТИНГ ТОП-20 ХИТОВ

1 — Icegergert & Zivert (хит «Банк»).

2 — Jakone & Kiliana («Жиганская»).

3 — Aarne & Toxi$ & Big Baby Tape (Nobody).

4 — Sabi & Mia Boyka («Базовый минимум»).

5 — Ваня Дмитриенко & Аня Пересильд («Силуэт»).

6 — Джиган & Artik & Asti & Niletto («Худи»).

7 — Ваня Дмитриенко («Шелк»).

8 — СДП («Сыпь, гармоника!»).

9 — Hollyflame («Тону»).

10 — Icegergert & Sky Rae («Наследство»).

11 — Mona («Воин и дракон»).

12 — Xolidayboy («Пожары»).

13 — Это Радио («На мурмулях»).

14 — 9 грамм («Дэнс»).

15 — Татьяна Куртукова («Матушка»).

16 — Mona («Иордан»).

17 — Bearwolf («Феникс»).

18 — Miyagi & Andy Panda (Эндшпиль) feat. Рем Дигга (I Got Love).

19 — Sqwoz Bab («Купер»).

20 — UncleFlexxx (SMS).

СПЕЦИФИКА ИИ-ХИТОВ

Тренд года — взрывной рост ИИ-контента. К примеру, в топ 500 интернет-хитов первой половины 2026 года треки, сгенерированные искусственным интеллектом, составляют 13% (то есть 69 песен из 500 созданы с помощью ИИ-генерации). Так, в Toп-10 чарта VK в 2026 году входят сразу три ИИ-хита.

Скорее всего, в музыкальной индустрии когда-нибудь инициируют поправки в закон об авторских правах, с учетом ИИ. Игорь Краев объясняет: «Сегодня мы видим несколько разнонаправленных трендов — лейблы забирают под себя «выстрелившие» ИИ-проекты, музыкальные дистрибьюторы и стриминговые платформы жёстче контролируют загрузку ИИ-контента и появление его в плей-листах пользователей. Создатели генеративного контента все чаще перезаписывают ИИ-треки с живыми музыкантами, для исключения автоматического распознавания ИИ-генерации и потери отчислений от стриминга. Заметно повлиять на ситуацию могут также законодательные инициативы для установки особого правового режима ИИ-контента, который бы исключал выплату роялти за его публичное использование».

А вот на музыкальных радиостанциях все «по-старинке» — там нет ИИ-песен. Лидеры радиоэфира в первом полугодии — Дима Билан, Zivert, Мари Краймбрери, Мот, Filatov & Karas, «Артик и Асти», Сергей Лазарев.

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