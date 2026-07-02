Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, в СМИ появилась информация о том, что в сентябре на Украине якобы могут пройти выборы президента. Как бы вы прокомментировали такие публикации?

- Мы видели эти сообщения СМИ, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в четверг, 2 июля, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - Информацию в стиле «якобы» мы не хотели бы комментировать…

Как там насчет этого действительно (обстоит дело), официальных заявлений мы не слышали.

Не лишним будет вспомнить слова Президента России о том, что легитимность Зеленского стоит под вопросом с точки зрения права.

КСТАТИ

Накануне «Украинская правда» со ссылкой на источники в правящих кругах сообщила, что Зеленский на секретных переговорах в резиденции под Киевом обсудил проведение президентских выборов осенью этого года. По словам источников, на встрече Зеленский и представители власти обсудили якобы «рост рейтинга украинского лидера».

Ранее стало известно, что Залужный заявил Зеленскому, что намерен баллотироваться в президенты.

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