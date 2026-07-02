На Украине, похоже, наступает предвыборный поворот. А что за ним?

Зеленский намерен избавиться от сомнительного титула «просроченный» Фото: REUTERS.

Сергей Станкевич, известный историк и политолог - с политобозревателем «КП» Гамовым.

…- Алло, Сергей Борисович! Здравствуйте! Это Гамов, биограф Станкевича.

- Привет, Александр!

- А вам не кажется, что на Украине, за которой мы по понятным причинам наблюдаем особенно пристально, намечается новый поворот.

- И я вам собирался задать тот же вопрос. Только вместо - «а вам не кажется» - я бы поставил в нашем с вами тексте - «а вы не думаете?».

- А давайте оставим обе формулировки?

- Ну, хорошо… Годится, в принципе, и та, и другая… Фактический правитель, похоже, Зеленский намерен избавиться от сомнительного титула «просроченный».

- И от звания «главарь киевского режима»?

- Он хочет обновить «электоральный мандат». То есть – переизбраться.

По некоторым утечкам, была идея «провернуть» выборы уже в сентябре, причём в компьютере…

Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Это как же?

- По одной из версий, в формате электронного или почтового голосования.

- В Лондоне подсказали?

- И без диаспоры, только на подконтрольной территории.

- Молдавский вариант.

- И не только… Типа - все, кто хочет голосовать – перемещайтесь в зону контроля Киева.

- А как же военное положение? По Конституции же вроде нельзя?

- Конституцию Зеленский приостановил, но очень ловко: вот это используем, а тут игнорируем.

- Тут играем - тут не играем. Прямо - незабываемый номер Владимира Винокура и Левона Оганезова.

- Так ведь шоу и будет, Александр! В смысле законности для «просроченного» важно внешнее признание…

- Внешне-западное?

- … а внутри страны с недовольными и разговор короткий: в подвал или на фронт.

- Что, Сергей Борисович, еще раз подтверждает определение: на Украине практически полностью сформировался диктаторский нацистский режим.

Кстати, Зеленский забрасывал удочку и в Россию: типа - вы же говорите, что в Киеве нужен «легитимный» правитель для переговоров?..

- Да ладно!

- …а давайте дней на 60… ограничим военные действия.

- А-а, вы об этом…

- Мол, «будем воевать, но не очень интенсивно». Без, значит, дальних ударов по тылам. И только на Донбассе… или ещё в Запорожской и Херсонской областях. «А на всей остальной протяженности фронта предлагается боевые действия прекратить…» Да, были такие - «полумирные инициативы». В чем хитрость «кровавого клоуна»?

- А вот в чем… Если такой план принять, то Зеленский оставляет военное положение в отдельных районах страны, а в остальных – как бы приостанавливает. И получает формальное основание для выборов.

- Но… Кого и зачем выбирать, Сергей Борисович?

- Вот тут, Александр, и главная интрига.

Основная идея Зеленского – переизбрать себя.

Тут проблема в главном сопернике.

- Залужный?

- Он - отсидевшийся послом в Лондоне…

- Клевая отсидка!

- … и прошедший там накачку, генерал открыл забрало и публично пытается забрать власть.

Вызвал, значит, его тут как-то в Киев Шеф на тестирование: «Мы тут выборы затеваем, ты же не пойдёшь? Тебе же хорошо там на острове – книжки пишешь, лекции читаешь?» - «Пойду, - говорит Залужный. - Народ меня требует и труба зовёт». Уламывали его, Зеленский даже обещал главой правительства назначить (потом, после выборов… если не забудет) – генерал ни в какую. Уехал готовиться.

- Что это означает, Сергей Борисович?

- А то, что по всем раскладам, Залужный побеждает Зеленского во втором туре – к какой гадалке ни ходи, а сейчас в Киеве без гадалок никого не продвинешь.

Хуже того, Залужный перед выборами объявит о создании своей «залужной» партии… Куда мигом сбегутся всевозможные военно-силовые сторонники, кто явно – кто тайно.

- Посланцы от олигархов денег принесут. Тайно!

- Так что генерал, став президентом, ещё и большую долю парламента заберёт. Вместе с Петром Порошенко, давно жаждущем реванша. Тут уж Зеленскому всё припомнят – и стадион 2019 года, и фразочку «я – ваш приговор»…

- Нам-то, России, что от этого?

- В Москве понимают, что простая смена персон в Киеве не устраняет первопричин военного конфликта.

- Конечно…

- И значит – не приносит надёжного мира. В Москве настаивают но коренной смене правящего режима – с нацистско-бандеровского на человеческий.

- Вот!

- И на том, чтобы на Украине поменялся государственный проект.

Чтобы Украина вместо маниакальной идеи «военной победы над Россией» вернулась в родную для неё гавань. К «дружбе, сотрудничеству и партнёрству» - как было записано в названии большого межгосударственного договора 1997 года.

* * *

- Трудно будет?

- Да, нелегко. Но, дорогой мой биограф Гамов, путь осилят идущие к правде.

- А мы, уважаемый Сергей Борисович, про этот путь ещё расскажем…

- И не раз…

(Продолжение следует)

КСТАТИ: В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

- Сергей Борисович, а знаете что? Пока я готовил очередной «Актуальный диалог Станкевича и Гамова», объявили брифинг Дмитрия Пескова. Разумеется, я как журналист Кремлевского пула в нем участвовал… И задал пресс-секретарю президента вопросы по нашей сегодняшней теме.

- Александр, это интересно… И очень вовремя.

- Я так и спросил - в СМИ появилась информация о том, что в сентябре на Украине якобы могут пройти выборы президента. Как бы вы прокомментировали такие публикации?

- Мы видели эти сообщения СМИ, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая на мои вопросы…

(Полностью ответ Дмитрия Пескова на вопросы политобозревателя «Комсомольской правды» - по ссылке)

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