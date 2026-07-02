Массажные кресла и золото: Трамп пересел на скандальный борт номер один

С пресловутым бортом было связано немало скандалов Фото: REUTERS.

В эту среду Дональд Трамп совершил свой первый полет на новом президентском самолёте Boeing 747-8. Борт номер один (Air Force One), подаренный королевской семьей Катара, доставил главу Белого дома в Северную Дакоту на открытие президентской библиотеки имени Теодора Рузвельта. Мероприятие было приурочено к празднованию 250-летия США.

С пресловутым бортом было связано немало скандалов. Но это не отвратило Дональда от подарка. Он называет лайнер «небесным дворцом» и утверждает, что никогда не видел ничего подобного.

Стоимость самолета в «изначальном» виде - около $400 млн. Как минимум еще столько же ушло на модернизацию, ведь надо было установить системы безопасности и секретной связи. Демократы так и вообще утверждают, что эти работы обошлись в миллиард.

Журналистам президентского пула строго-настрого запретили снимать во время экскурсии по самолёту. Однако несколько фото в соцсети выложил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг. На снимках — кожаные кресла, полированные столы из натурального дерева, позолоченные детали. И это лишь малая часть того, что скрывается внутри.

«АТМОСФЕРА ЭЛИТНОГО ОТЕЛЯ»

В салоне — мягкие ковры, откидывающиеся кресла с функцией массажа, деревянные панели и ремни безопасности с президентской печатью. У каждого кресла индивидуальный телевизор с доступом к Apple TV и, конечно же, Fox News – главному медийному источнику поддержки американского президента.

Как иронично заметили в прессе, в первом полёте все мониторы были настроены только на этот канал. Когда телевизоры не работали, на экранах отображались американский флаг и президентский герб.

Новый отсек для журналистов расположен в хвостовой части и заметно просторнее, чем в старом самолёте. Рядом — отдельная зона для старших советников и сотрудников службы безопасности. Для экипажа оборудована рабочая зона с кухней, кожаными диванами и местом для приготовления еды и напитков. Члены экипажа носит крупные чёрно-золотые значки с президентским гербом.

Стены украшают президентский герб и патриотические произведения искусства — включая фотографию уток, плавающих в бассейне у Мемориала Линкольна. Среди прочих деталей — позолоченная фурнитура и полированные деревянные панели, которые создают атмосферу элитного отеля.

Трамп лично выбирал цветовую гамму. Вместо классической голубой наружной окраски, придуманной ещё Жаклин Кеннеди для борта номер один, у самолета теперь тёмно-синее брюхо, красные и золотые полосы по корпусу.

Стоимость самолета в «изначальном» виде - около $400 млн Фото: REUTERS.

ДАРЕНОМУ ЛАЙНЕРУ ПОСМОТРЕЛИ В ЗУБЫ

История лайнера началась задолго до полёта в Северную Дакоту. В мае 2025 года катарская королевская семья передала его в дар американскому президенту.

Подарок вызвал бурю возмущения. Юристы сразу же напомнили о Конституции: раздел, известный как «положение о вознаграждениях», запрещает чиновникам принимать дары от иностранных государств без одобрения Конгресса. Критики с обеих сторон — и демократы, и республиканцы — заговорили о конфликте интересов и попытке Катара купить влияние.

Особенно пикантная деталь: в соглашении с Катаром прописано, что после ухода Трампа с поста президента самолёт станет частью его президентской библиотеки и может использоваться им лично. По сути, иностранное государство подарило президенту роскошный лайнер, который останется у него навсегда.

Демократы требовали объяснений, а в конгрессе прозвучали призывы признать самолёт незаконным вознаграждением.

Но Дональд парировал: «Мы не можем построить такой самолёт — мы не готовы тратить такие деньги. Они (катарцы - Ред.) потратили по-максимуму. Налогоплательщикам модернизация обошлась «очень дёшево по сравнению с тем, что пришлось бы платить в другом случае».

Трамп пересел на скандальный борт номер один Фото: REUTERS.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИЛИ ОПАСНОСТЬ?

Есть те, кто и опасается за президентскую безопасность в связи с принятием такого подарка.

«Принять самолёт от Катара — всё равно как если бы ХАМАС сознательно получил пейджеры от Израиля», — возмущался в интервью The New York Post неназванный бывший помощник Трампа.

Прежние Air Force One — это два Boeing 747-200B, которые поступили на службу ещё при Джордже Буше-старшем в 1990 году. Им больше 35 лет. Запчасти для них уже не производят. Трамп не скрывал раздражения: старый самолёт был слишком мал, чтобы комфортно размещать всю его свиту. Новый же лайнер на 18 футов длиннее, быстрее и вместительнее. Но главное — он на 22 года «моложе».

Однако есть и обратная сторона: из-за сжатых сроков модернизации на новом борту отсутствуют некоторые системы обнаружения ракет и средства противодействия, которыми оснащён старый флот. Похоже, на нём также меньше коммуникационных антенн. Аналитики отмечают, что самолёт лучше подходит для внутренних перелётов, чем для дальних международных миссий.

Подрядчик начал работы по переоборудованию лайнера в сентябре 2025 года и завершил их всего за 10 месяцев.

Пентагон все же уверяет, что все возможные угрозы со стороны бывшего владельца «нейтрализованы».

ОТКАЗАЛСЯ БЫТЬ ДУРАКОМ

И все же новый борт номер один — временное решение. Он будет использоваться, пока Boeing достраивает два самолета VC-25B. Строительство должно было завершиться ещё в 2024-м, но сроки сдвинулись на 2027–2028 годы. Стоимость контракта тоже выросла: с 3,9 до 5 миллиардов долларов.

Именно из-за этих задержек Трамп и согласился на катарский подарок. «Я был бы дураком, если бы сказал: «О нет, мы не хотим бесплатный самолёт», — заявлял хозяин Белого дома.

На взлётной полосе авиабазы Эндрюс рядом с новым лайнером стоял и старый борт номер один, выполнявший роль резервного. Директор по коммуникациям Чунг, подписал его фото библейской цитатой «Хорошо, добрый и верный раб!», поблагодарив его таким образом за годы эксплуатации. По всей видимости, его «служба» действительно закончена: полет в Северную Дакоту понравился Трампу и он планирует использовать катарский подарок для полета в Турцию на саммит НАТО на следующей неделе.

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