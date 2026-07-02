ВСУ потеряли за сутки 1465 боевиков и наемников, село Пискуновку, а также более 631 ударных дронов самолетного типа. Фото: Александр Река/ТАСС

Минобороны России сообщило о взятии под контроль села Пискуновка, расположенного близ реки Северский Донец. Кроме того, было объявлено о завершении операции по полному очищению города Красный Лиман от украинских вооруженных формирований.

В настоящее время штурмовые отряды 25-й армии продолжают нейтрализацию оставшихся очагов сопротивления в городе и приступают к операциям по разминированию улиц и дворов.

Параллельно с этим, штурмовые отряды группировки войск «Южная» завершают зачистку улиц в Константиновке.

На состоявшемся брифинге была представлена сводка потерь украинской армии за прошедшие сутки. По данным ведомства, группировка войск «Север» ликвидировала 230 украинских военнослужащих, «Запад» — 210, «Южная» — 155, «Центр» — 365, «Восток» — 465, а «Днепр» — 40 человек.

Помимо 1465 единиц в живой силе, за минувшие 24 часа отмечены потери ВСУ в технике: включая 12 различных бронемашин, (среди них канадский «Senator»), 22 орудия (есть одна американская САУ «Paladin»), 25 наземных роботизированных платформ и 117 единиц автомобилей.

Российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия провели удары по объектам транспортной инфраструктуры, ВСУ, пусковым установкам дронов, а также местам сосредоточения боевиков ВСУ в 153 районах.

Силами ПВО также были перехвачены 11 управляемых авиабомб и 631 ударный дрон ВСУ самолетного типа. В это время, Черноморским флотом был потоплен украинский безэкипажный катер.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции на 2 июля 2026 г. уничтожены:

673 - самолета

284 - вертолета

173 204 - дронов

664 - ЗРК

29 996 - танков и бронемашин

1 751 - РСЗО

35 606 - орудий

65 452 - единиц спецтехники.