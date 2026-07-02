Видео с «ворами-телепузиками», замотанными в скотч, оказалось подделкой

Видео с самосудом - фейк. Авторы ролика - блогеры из города Маланг на острове Ява. Фото: Кадр видео.

В соцсетях завирусилось видео, от которого глаза на лоб полезли: четверо мужчин с ног до головы замотаны скотчем, их головы стилизованы под персонажей детского шоу «Телепузики».

Подписи гласили: в Индонезии местные жители устроили самосуд над ночными ворами: поймали, обмотали липкой лентой. Но реальность оказалась совсем иной.

Предыстория видео гласит, что хозяин местного магазина устал от постоянных ночных краж воров и решил проучить их. Для этого позвал друзей и устроил засаду. Преступников поймали и искусно замотали скотчем.

Свободными остались только глаза, нос и рот. Головы троих злоумышленников превратили в подобие телепузиков: Тинки-Винки, Дипси и По. Четвертый, по мнению комментаторов, смахивал на популярного в Юго-Восточной Азии мультипликационного персонажа Упин-Ипин.

Но оказалось, что никакого самосуда не было. У видео с «ворами» есть первоисточник. Авторы ролика - блогеры из города Маланг на острове Ява. Их зовут Сяхрони Мухаммад и Фери Ведон, они уже давно снимают юмористические кадры для своих подписчиков.

Всё началось с обычной видеотрансляции в TikTok. Во время прямого эфира один из зрителей бросил стримерам вызов: за деньги те согласились обмотаться скотчем с головы до ног, а после — съесть на камеру кусок тераси, местной острой пасты, изображая невыносимые муки.

Увидев ролик в соцсети, владелец аккаунта под названием «Harian Kampung» (что-то вроде «Деревенских новостей») вырезал фрагмент трансляции, смонтировал его и сочинил историю про пойманных воров.