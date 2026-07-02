У единственного сына Жанны Фриске отнимают квартиру мамы: Дедушка переписывает её на внучку

Владимир Фриске хочет не передавать унаследованную от Жанны квартиру её сыну. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вторые сутки в Сети обсуждают заявление папы певицы Жанны Фриске. 73-летний Владимир Фриске сообщил, что начал переоформлять право собственности на квартиру умершей дочери Жанны Фриске: «Перепишу все на младшую внучку, на Луняшу, тогда Платоша останется без ничего». Отец певицы сообщил, что он болеет, внука Платона давно не видел, а внучка Луна его радость и отрада, поэтому и решил отдать квартиру племяннице Жанны. Сайт KP.RU разобрался, почему жилье Жанны Фриске оказалось в собственности ее родителей, а третий наследник первой очереди (сын) лишился своей доли.

Владимир Фриске и Натальи Фриске. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Речь о квартире на Красной Пресне площадью 90 кв м, ее рыночную стоимость риэлторы в разговоре с KP.RU оценили 2 июля 2026 года в 55 млн руб. Эту жилплощадь Жанна Фриске купила на свои гонорары, и было бы справедливо, если бы квартира досталась ее единственному ребенку — сыну Платону Шепелеву сегодня 13 лет.

Ровно год назад (на 10-ую годовщину смерти Жанны) отец певицы Владимир Фриске в интервью KP.RU сказал об этом жилье так: «Мы просто бережем эту квартиру для внука. Не сдаем, не продаем, она ждет Платона. Там все как при Жанне. Все вещи, посуда. Жена с дочкой ходят туда два раза в месяц — убираются, пыль протирают, цветы поливают. Мы хотим, чтобы Платон пришел и почувствовал, как жила его мама, увидел ее вещи, почитал ее записи...»

А в июне 2026 года Владимир Фриске резко изменил решение и объявил в СМИ, что собирается переоформить квартиру на 4-летнюю внучку Луну. Луна — дочь Натальи Фриске, младшей сестры Жанны. Позже папа Фриске в неофициальных беседах признался — он надеялся, что это его заявление-провокация сподвигнет Дмитрия Шепелева организовать встречу Платона с дедушкой и бабушкой, которые не видели мальчика 10 лет. Ребенок не общается с бабушкой и дедушкой из-за давних конфликтов между Дмитрием Шепелевым и родителями певицы — отец мальчика был обижен на Владимира Борисовича, который ходил по ток-шоу и поливал его «грязью», рассказывал небылицы и показывал фото внука.

Луна — дочь Натальи Фриске, младшей сестры Жанны. Фото: соцсети

Так как Дмитрий Шепелев не отреагировал на заявления Владимира Фриске о квартире Жанны, отец певицы заверил, что в июле начал процесс передачи недвижимости: «Я когда сказал, что буду переоформлять — думал, он объявится, но нет...»

Каким образом квартира Жанны Фриске оказалась в собственности у ее родителей? Через полгода после смерти Жанны Фриске три наследника первой очереди, а именно ее мама, папа и сын (его интересы представляет до совершеннолетия отец Дмитрий Шепелев) приняли наследство. А это значит — и долги, о которых в начале не было известно. Поделили в равных долях на трех наследников квартиру Жанны на Красной Пресне, а также половину недостроенного дома в Подмосковье, который оценивали в 30 млн руб. Этот дом принадлежал в равных долях Жанне и Дмитрию Шепелеву. Также разделили на три части деньги за квартиру в Майами, которую Жанна Фриске продала за год до смерти. А потом начался суд, который тоже стал причиной конфликтов Шепелева с родителями Жанны.

Благотворительный фонд обратился с иском в суд, мы присутствовали на процессе, где озвучили, что остаток денег собранных благотворительным фондом на лечение певицы (21,6 млн. руб.) сняла мама Жанны по доверенности за 2 недели до смерти певицы. За эти деньги родные певицы не отчитались, остальная сумма была потрачена на лечение и благотворительность. Фонд неоднократно просил вернуть остаток тех денег, которые не были потрачены на лечение. Но папа Фриске на ток-шоу и в интервью заявлял — они денег не брали. Правда, однажды проговорился: мол, это вообще-то все Жанне собрали… В итоге суд все расставил по местам. Оказалось — брали. Суд обязал возвращать фонду «пропавший» остаток 21,6 млн. руб. в равных долях всех наследников — папу, маму и сына певицы. Долги также наследуют все в равных долях. Владимир Фриске выплатил часть долга и за внука Платона Шепелева — за это его отец Дмитрий Шепелев и переписал долю сына в квартире на Красной Пресне (1/3) на родителей Жанны Фриске. Так родители и стали полноправными владельцами квартиры Жанны Фриске.

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