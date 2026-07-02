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Звезды2 июля 2026 11:43

У единственного сына Жанны Фриске отнимают квартиру мамы: Дедушка переписывает её на внучку

Владимир Фриске хочет не передавать унаследованную от Жанны квартиру её сыну
Ирина ВИКТОРОВА
Владимир Фриске хочет не передавать унаследованную от Жанны квартиру её сыну.

Владимир Фриске хочет не передавать унаследованную от Жанны квартиру её сыну.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вторые сутки в Сети обсуждают заявление папы певицы Жанны Фриске. 73-летний Владимир Фриске сообщил, что начал переоформлять право собственности на квартиру умершей дочери Жанны Фриске: «Перепишу все на младшую внучку, на Луняшу, тогда Платоша останется без ничего». Отец певицы сообщил, что он болеет, внука Платона давно не видел, а внучка Луна его радость и отрада, поэтому и решил отдать квартиру племяннице Жанны. Сайт KP.RU разобрался, почему жилье Жанны Фриске оказалось в собственности ее родителей, а третий наследник первой очереди (сын) лишился своей доли.

Владимир Фриске и Натальи Фриске.

Владимир Фриске и Натальи Фриске.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Речь о квартире на Красной Пресне площадью 90 кв м, ее рыночную стоимость риэлторы в разговоре с KP.RU оценили 2 июля 2026 года в 55 млн руб. Эту жилплощадь Жанна Фриске купила на свои гонорары, и было бы справедливо, если бы квартира досталась ее единственному ребенку — сыну Платону Шепелеву сегодня 13 лет.

Ровно год назад (на 10-ую годовщину смерти Жанны) отец певицы Владимир Фриске в интервью KP.RU сказал об этом жилье так: «Мы просто бережем эту квартиру для внука. Не сдаем, не продаем, она ждет Платона. Там все как при Жанне. Все вещи, посуда. Жена с дочкой ходят туда два раза в месяц — убираются, пыль протирают, цветы поливают. Мы хотим, чтобы Платон пришел и почувствовал, как жила его мама, увидел ее вещи, почитал ее записи...»

А в июне 2026 года Владимир Фриске резко изменил решение и объявил в СМИ, что собирается переоформить квартиру на 4-летнюю внучку Луну. Луна — дочь Натальи Фриске, младшей сестры Жанны. Позже папа Фриске в неофициальных беседах признался — он надеялся, что это его заявление-провокация сподвигнет Дмитрия Шепелева организовать встречу Платона с дедушкой и бабушкой, которые не видели мальчика 10 лет. Ребенок не общается с бабушкой и дедушкой из-за давних конфликтов между Дмитрием Шепелевым и родителями певицы — отец мальчика был обижен на Владимира Борисовича, который ходил по ток-шоу и поливал его «грязью», рассказывал небылицы и показывал фото внука.

Луна — дочь Натальи Фриске, младшей сестры Жанны. Фото: соцсети

Луна — дочь Натальи Фриске, младшей сестры Жанны. Фото: соцсети

Так как Дмитрий Шепелев не отреагировал на заявления Владимира Фриске о квартире Жанны, отец певицы заверил, что в июле начал процесс передачи недвижимости: «Я когда сказал, что буду переоформлять — думал, он объявится, но нет...»

Каким образом квартира Жанны Фриске оказалась в собственности у ее родителей? Через полгода после смерти Жанны Фриске три наследника первой очереди, а именно ее мама, папа и сын (его интересы представляет до совершеннолетия отец Дмитрий Шепелев) приняли наследство. А это значит — и долги, о которых в начале не было известно. Поделили в равных долях на трех наследников квартиру Жанны на Красной Пресне, а также половину недостроенного дома в Подмосковье, который оценивали в 30 млн руб. Этот дом принадлежал в равных долях Жанне и Дмитрию Шепелеву. Также разделили на три части деньги за квартиру в Майами, которую Жанна Фриске продала за год до смерти. А потом начался суд, который тоже стал причиной конфликтов Шепелева с родителями Жанны.

Благотворительный фонд обратился с иском в суд, мы присутствовали на процессе, где озвучили, что остаток денег собранных благотворительным фондом на лечение певицы (21,6 млн. руб.) сняла мама Жанны по доверенности за 2 недели до смерти певицы. За эти деньги родные певицы не отчитались, остальная сумма была потрачена на лечение и благотворительность. Фонд неоднократно просил вернуть остаток тех денег, которые не были потрачены на лечение. Но папа Фриске на ток-шоу и в интервью заявлял — они денег не брали. Правда, однажды проговорился: мол, это вообще-то все Жанне собрали… В итоге суд все расставил по местам. Оказалось — брали. Суд обязал возвращать фонду «пропавший» остаток 21,6 млн. руб. в равных долях всех наследников — папу, маму и сына певицы. Долги также наследуют все в равных долях. Владимир Фриске выплатил часть долга и за внука Платона Шепелева — за это его отец Дмитрий Шепелев и переписал долю сына в квартире на Красной Пресне (1/3) на родителей Жанны Фриске. Так родители и стали полноправными владельцами квартиры Жанны Фриске.

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