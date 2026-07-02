Последний шаг перед взрывчаткой: атака беспилотников на посольство России в Швеции не обеспокоила местные власти

Российское посольство в Швеции атаковали беспилотники. Фото : Посольство РФ в Швеции

Российское посольство в Швеции атаковали беспилотники. Нападение произошло около двух часов ночи. Первый квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Второй упал рядом со зданием посольства. К дрону был прикреплен муляж самодельного взрывного устройства.

- Мы имеем дело не просто с провокацией, а с откровенной попыткой запугивания сотрудников российской миссии. На это скажем прямо - не получится, - говорится в сообщении дипмиссии.

Российские дипломаты напомнили, что шведские власти, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, обязаны обеспечивать безопасность и неприкосновенность иностранных дипмиссий на территории своей страны. Но шведские правоохранительные органы по сути фактически не проводят расследования, хотя за последние два года счет подобным провокациям идет на десятки.

Действительно, такие атаки в последнее время стали повторяться часто. В мае прошлого года МИД направил Стокгольму ноту протеста после того, как дрон сбросил емкость с краской у входа в здание посольства. Та же ситуация повторилась в июне, июле и ноябре. Начиная с весны 2024 года российские дипломаты зафиксировали более 15 нападений на дипмиссию с использовавшем БПЛА. Несколько раз дроны прилетали со стеклянными бутылками, заполненными краской, что могло привести к серьезным травмам сотрудников дипмиссии — да и обычных прохожих. После каждого инцидента дипломаты обращались за помощью в местную полицию, но злоумышленники так и не были найдены.

- Я думаю, что за этими акциями стоят местные проукраинские маргиналы, которые пытаются выразить подобным, как им, наверное, кажется, оригинальным образом свою позицию. Шведские власти и Евросоюз в целом эти выходки не пресекают, а ведь этак может дойти и до реального теракта, - заявил KP.RU старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. - Западные властные структуры даже не осуждают такие действия, чтобы не вызывать у европейцев сомнений в методах поддержки киевского режима.

Помимо традиционных дипломатических шагов, например, направления нот протеста, Москва может пойти на более жесткие ответные меры, полагает Шеин.

- Учитывая деградацию отношений РФ с Евросоюзом, можно пересмотреть уровень нашего дипломатического присутствия в ряде европейских стран, особенно там, где возникает угроза безопасности российских посольств. Речь, к примеру, может идти о понижении статуса дипотношений, уменьшении количества дипломатов и т.д., - считает эксперт.