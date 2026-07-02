Анна Седокова призналась, что до жути боялась Яниса Тимму: «Да, я типичная жертва домашнего насилия»

Сегодня баскетболисту Янису Тимме, который умер 16 декабря 2024 года, исполнилось бы 34 года. Родные спортсмена до сих пор винят в гибели Яниса его жену Анну Седокову Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня баскетболисту Янису Тимме, который умер 16 декабря 2024 года, исполнилось бы 34 года. Родные спортсмена до сих пор винят в гибели Яниса его жену Анну Седокову. Певица ушла от Тиммы за пару месяцев до его кончины. Сам баскетболист грозился, что сведет счеты с жизнью, если Анна к нему не вернется. Позже исполнительница призналась, что их жизнь с Янисом была похожа на ад. А сегодня, в день рождения Тиммы, Седокова впервые рассказала, что Тимма ее избивал.

Почему Анна решила поделиться жуткими подробностями сегодня, а не сделала это раньше? Возможно, певица просто устала от вопросов поклонников и вечного осуждения. А может, ее откровения связаны с тем, что 13 июля состоится очередной суд по разделу имущества покойного Тиммы. Напомним, что при жизни Янис приобрел пять квартир в Москве, которые переписал на Седокову. Об этом рассказали адвокаты семьи Тиммы. При этом, у баскетболиста остался 8-летний сын Кристианс от первого брака, который не получил ничего…

«Да, я типичная жертва домашнего насилия. Да, я бесконечно люблю и буду любить его всегда. Да, он самый лучший из мужчин до сих пор, потому что память не сохраняет плохого. Потому что каждый раз утром он самый лучший. Ты с синяком. А он самый лучший», — призналась Анна.

«На допросе мне сказали: "Либо бы он убил себя, либо он бы убил тебя. А потом сразу себя"», — добавила Седокова.

Вспомнила певица и конкретные случаи агрессии Яниса, которую она связывает с тем, что в детстве отец спортсмена у него на глазах избивал мать. В доказательство Анна разместила скрин сообщения, которое ей в 2024 году написал Тимма. В СМС баскетболист винит только себя, мол, он не может справиться с собственными эмоциями.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

«Я ушла от него, потому что у него были проблемы с агрессией. Однажды в День святого Валентина он меня очень сильно избил. Так что утром у меня половина лица была синяя. Я проснулась и поняла, что дети сейчас увидят. Я поняла, что нужно срочно это все прятать. Главное, чтобы дети не заметили. Потом он просил тысячу раз прощения… Простите меня, что я ушла от человека, который меня бил», — откровенно призналась звезда.

Рассказала Седокова и случай, когда Янис кидался ножом в нее и ребенка (она имеет ввиду 9-летнего сына Гектора). Более того, она даже опубликовала жуткий снимок спящего Тиммы с ножом в руке.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

«Он кидался им в нас. Но потом устал и заснул. И когда он заснул, у меня получилось выбраться из комнаты и увезти ребенка», — выдала Анна.

Седокова также опубликовала свои заметки от 2024 года, которые все это время скрывала:

«Я ушла от мужа и подаю на развод. Я давала много шансов, я все прощала, но я больше не могу. Не могу жить в насилии эмоциональном и физическом… И меньше всего я хотела вмешивать в это прессу и знакомых. Я боялась. Да, мне страшен двухметровый мужик с очень сильным ударом… Он каждый раз клянётся, что проработает свою агрессию и больше этого никогда не повторится, что он найдет команду и работу».

По словам Анны, после выплесков агрессии Янис становился самым добрым и заботливым мужем на свете до нового приступа.

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