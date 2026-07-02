Калининград особого назначения: Путин принял губернатора Беспрозванных в Кремле Фото: kremlin.ru.

Вопреки обычному порядку доклада, беседу начал президент - с теплых слов и поздравлений.

- Совсем недавно мы встречались и в рамках Совета Безопасности, а сейчас, в преддверии юбилея - 80-летия образования Калининградской области, - хочу поздравить Вас и всех калининградцев с этой датой. Хочу отметить, что благодаря труду, таланту, преданности своей малой родине, всей нашей большой России, калининградцы добиваются серьёзных, заметных успехов в социально-экономическом развитии, причём по всем направлениям. Это касается и науки, и промышленности, и образования, и сельского хозяйства. Хочу пожелать Вам и всем калининградцам благополучия и дальнейших успехов, - сказал Владимир Путин.

Праздник будут отмечать 4 июля. Именно в этот день, в 1946 году бывший Кёнигсберг стал Калининградом, а область - Калининградской. Образован регион был тремя месяцами раньше - 7 апреля 1946 года, но тогда носил еще старое название.

- Владимир Владимирович, спасибо большое. Обязательно передам всем калининградцам Ваши поздравления, - пообещал губернатор. - Благодаря победе наших дедов, прадедов и труду переселенцев, становленцев и сегодняшнему поколению, конечно, Калининградская область сегодня является одним из самых динамично развивающихся регионов.

Гость тут же привел символические, но говорящие цифры: 80 лет назад бюджет Калининградской области составлял 88,5 миллиона рублей, сегодня - больше 180 миллиардов. В СССР Калининградская область получила дотации в 56 миллионов, а сегодня их почти нет.

- К 2028 году планируем полностью быть бездотационными! - отчитался Беспрозванных.

С 2014 года работает программа развития Калининградской области - по ней реализовано 220 проектов на 415 миллиардов во всех отраслях: социальной, коммунальной, промышленной.

- Хотел бы к вам обратиться за поддержкой продления этой программы до 2036 года, - попросил гость.

- Полагаю, это обоснованно. Давайте поподробнее сейчас поговорим, - согласился Путин.

Камеры выключились.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В среду в Кремле прошло заседание Совета безопасности России под председательством президента - ради него Беспрозванных и прилетел в Москву. Официальная тема совещания - социально-экономическое развитие Калининградской области, губернатор был одним из докладчиков. Но обсуждали не только экономику.

- Работаю в Москве. В повестке вопросы безопасности и обеспечения региона всем необходимым, - написал в социальных сетях глава региона.

Кстати, с губернатором Калининградской области Владимир Путин уже встречался 24 марта - тогда Беспрозванных представил обычный, развернутый отчет о своей работе. Видимо, за три с половиной месяца накопилось достаточно новых вопросов для обсуждения.