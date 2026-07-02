Набиуллина: Центробанк не обсуждает ситуацию с ценами на бензин в России Фото: REUTERS.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала ситуацию с топливом в России и ценами на бензин в рамках брифинга на Финансовом конгрессе регулятора. Сайт KP.RU собрал самое важное по теме из этого заявления на сегодня, 2 июля 2026 года.

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН В РОССИИ: ЗАЯВЛЕНИЕ ЭЛЬВИРЫ НАБИУЛЛИНОЙ

По словам Набиуллиной, Центробанк не занимается обсуждением цен на бензин в России, однако ситуация с топливом напрямую сказывается на инфляционных прогнозах. Тем не менее, пока что ЦБ не видит никакой реакции инфляции на ажиотаж и отдельные случаи дефицита бензина в ряде регионов.

«Что касается нас как Центрального банка, то нам важно учитывать происходящее на этом рынке в нашей политике, денежно-кредитной политике. От этого существуют проинфляционные риски. <…> Мы исходим из того, что они будут носить временный характер. Важно, чтобы не было вторичных эффектов, которые влияют на устойчивые показатели инфляции. Прежде всего через инфляционные ожидания. Вот опросы июньские инфляционных ожиданий не показывали пока влияние этого фактора на них», - заявила глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что правительство принимает все необходимые меры для стабилизации ситуации и насыщения внутреннего рынка топливом в объеме, необходимом каждому потребителю. В то же время ЦБ следит за ситуацией, но исходит из того, что она носит временный характер.

Набиуллина: Центробанк не обсуждает ситуацию с ценами на бензин в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО ГОВОРИЛ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АЛЕКСАНДР НОВАК О СИТУАЦИИ С ТОПЛИВОМ В РОССИИ

Напомним, что накануне вице-премьер Александр Новак уже дважды давал развернутые комментарии о происходящем с бензином в России. Вот его основные тезисы:

- Российский рынок полностью обеспечен топливом, но есть дефициты на отдельных заправках в ряде регионов;

- государственные автозаправочные станции обеспечены бензином, проблемы есть у частных организацией;

- основные причины дефицитов - ажиотажный спрос, перекупщики и спекулянты;

- нехватка топлива на отдельных заправках быстро устраняется;

- нефтяные компании работают с правительством, чтобы сохранять цены на бензин на уровне инфляции.

КАК ГОСУДАРСТВО РЕШАЕТ СИТУАЦИЮ С БЕНЗИНОМ В СТРАНЕ

Был предпринят целый спектр мер, который направлен на улучшение ситуации, регулирование цен и, самое главное, насыщение внутреннего рынка бензином в регионах, где его не хватало. Перечислим все основные меры:

- Ограничение экспорта бензина и авиационного керосина;

- повышение производительности всех работающих нефтеперерабатывающих заводов;

- пересмотр логистических схем и увеличение поставок топлива в регионы с дефицитом;

- введение в эксплуатацию ранее не задействованных резервов;

- введение налоговых льгот и компенсационных механизмов для поддержки производителей;

- контроль цен на бензин для предотвращения спекуляций;

- рейды и пресечение деятельности перекупщиков и спекулянтов;

- разрешение на смешивание бензина из прямогонных углеводородов;

- увеличение импорта бензина.

Правительство делает все необходимое для насыщения российского рынка бензином

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА О СИТУАЦИИ С БЕНЗИНОМ В РОССИИ

Президент России Владимир Путин неоднократно высказывался о ситуации с топливом в стране, подчеркивая необходимость комплексного подхода к решению проблемы. В первую очередь он акцентировал внимание на предотвращении атак украинских беспилотников на объекты топливной инфраструктуры и укреплении систем противовоздушной обороны. Затем он переходил к экономическим мерам, направленным на обеспечение регионов топливом.

«Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашу инфраструктуру и, самое главное, людей. Главная задача здесь - защита гражданского населения, минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей, для промышленности. Как я уже сказал, ущерб есть. Но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности», - заявил президент.

По словам Путина, первостепенной задачей является ликвидация последствий атак украинских беспилотников, которые Киев использует для затягивания конфликта и замедления продвижения российских войск. Президент подчеркнул, что ВСУ не могут остановить наступление России, и поэтому прибегают к таким методам, атакуя нефтехранилища, жилые дома и даже детей, чтобы создать социальное напряжение и отвлечь российскую экономику от решения других задач.

«В целом для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры. Речь идет и о наращивании предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо», - подчеркивал Путин.

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