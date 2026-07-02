Закат Европы: разрыв с Россией, охлаждение с США и превращение в «осажденную крепость»

Директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Наблюдаем ли мы закат Европы? Как сказался на странах старого Света разрыв с Россией и охлаждение отношений с США? Почему государства Западной Европы ощущают себя осажденной крепостью? Является ли Россия частью европейской цивилизации или мы сами по себе?

Эти темы в программе «Время науки» на Радио “Комсомольская правда” (97,2 FM) обсуждали:

- радиожурналист Мария Баченина,

- академик РАН Александр Сергеев, научный руководитель Национального центра физики и математики.

- их гость – историк, политолог Алексей Громыко, доктор политических наук, директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой международных отношений Института международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

ЕВРОПА НИКОГДА НЕ БЫЛА ЕВРОПЕЙКОЙ…

Александр Сергеев:

- Алексей Анатольевич, когда мы осуществляли переход от Советского Союза в новую Россию, то хотели, как можно скорее стать европейцами. Слово «евро» было везде, начиная от валюты евро и заканчивая евроремонтом. Казалось, что стиль «евро» - это будущее, к которому надо стремиться. Сейчас мы с Европой в разводе и в ее сторону не смотрим. Если в целом посмотреть на политическую, культурную и экономическую эволюцию Европы можно сказать, куда она движется и что с ней сейчас происходит?

Алексей Громыко:

- Что такое европейская идентичность? Что мы понимаем под словом Европа? Все слышали про миф о похищении Европы Зевсом, который превратился в быка. А кем она была? Дочерью финикийского царя, а финикийцы никогда европейцами не были, и Европа не была европейкой в современном понимании.

Теперь давайте от мифов перейдем к историческим персонажам: Александр Македонский - он был европейцем или кем-то другим? Ведь он дал начало эпохе, которая получила название эллинизм. А эллинизм - это смесь европейских и восточных культур. Вполне вероятно, что Александр сам не назвал бы себя европейцем, хотя бы потому, что он хотел наоборот - Европу окунуть в Азию и создать нечто новое и невиданное.

Или возьмите известную цитату Александра Блока – «Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, С раскосыми и жадными очами!» А как установили российские ученые в своем недавнем исследовании с использованием генетического анализа, скифы по большей части были людьми европейского происхождения и обладали соответствующей внешность и разрезом глаз.

То есть на самом деле Европа исторически совсем не такая, как сейчас о ней принято рассуждать. На сегодняшний день за Европу в очередной раз идет битва. Потому что, Евросоюз уже несколько десятилетий пытается монополизировать представление о Европе, поставить знак равенства между понятиями “Евросоюз” и “Европа”. А все, что вокруг, это уже якобы какая-то ненастоящая, неправильная Европа.

Несколько лет назад академик Михаил Пиотровский сказал очень важную фразу про Северное Причерноморье - там существовало Боспорское царство, его столица располагалась на месте, где сейчас стоит город Керчь. Пиотровский говорил о том, что на территории нашей страны была представлена античность, то есть та самая корневая цивилизация Европы, которая потом подарила миру Возрождению и Ренессанс, современную науку. Исходя из этого, Россия имеет право считаться Европой в большей степени, чем некоторые страны, расположенные в Европе, но западнее от нас, например, Финляндия, в которой античности просто не было.

Ведущие программы "Время науки" на радиостанции "Комсомольская правда" научный руководитель, Национальный центр физики и математики (НЦФМ) Александр Сергеев, радиоведущая Мария Баченина и директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

РОССИЯ ПРИНЕСЛА ЕВРОПЕЙСКИЙ ОБРАЗ МЫСЛИ НА БЕРЕГА ТИХОГО ОКЕАНА

Александр Сергеев:

- Алексей Анатольевич, а есть представление, что такое вообще европейская цивилизация?

Алексей Громыко:

- Это один из самых спорных вопросов в цивилизационных исследованиях. Европейская цивилизация действительно возникла там, где сейчас находится Западная Европа - на берегах Средиземного моря. Но дело в том, что эта цивилизация затем распространилась на огромные пространства, в том числе и благодаря нашей стране, потому что Россия в свое время принесла европейский образ мыслей, представления о культуре на берега Тихого океана. Мне кажется, что европейская цивилизация является самой пестрой, потому что на нее оказали огромное влияние все другие цивилизации. Посмотрите, например, на Испанию, Италию, на нашу страну.

Мария Баченина:

- А современная Россия - это Европа?

Алексей Громыко:

- Наша страна - это одно из ее воплощений, причем Россия не раз напрямую спасала Европу, но все-таки мы выходим далеко за рамки классической европейской цивилизации. И здесь мы в каком-то смысле перекликаемся с Соединенными Штатами. Ведь Соединенные Штаты были созданы выходцами из Европы, они взяли от Старого Света лучшее, но сейчас Америка - самостоятельное государство-цивилизация. Мы тоже относимся к числу таких государств-цивилизаций, но в отличии от Китая или Индии, Россия все-таки сохранилась в основном как представитель именно европейской ветви. Да, мы впитали в себе культуры и цивилизационное влияние разных частей света, но, тем не менее, европейский корень - он самый сильный. И не будем забывать о том, что русский народ – это где-то 80% современного населения нашей страны. Кстати, в советское время в процентном соотношении русских было намного меньше, где-то 60 процентов.

Александр Сергеев:

- То есть после распада СССР мы стали европейцами в большей степени?

Алексей Громыко:

- Здесь есть некий парадокс. Советский Союз действительно был менее европейским хотя бы потому, что мы стали на тот момент сверхдержавой. Наши интересы превратились в глобальные и простирались далеко за пределы Европы - мы были везде! И кстати, пытаемся делать это до сих пор. Тем не менее, нельзя забывать, что Россия в том виде, в котором она сформировалась к ХХ веку, представляла собой европейское направление развития. Мы это видим по нашей истории, культуре, по русскому языку, по тому, как в последние сотни лет развивалась Российская империя.

КРИЗИС ИДЕИ ЕДИНОГО МИРА БЕЗ ВОЙН

Александр Сергеев:

- Алексей Анатольевич, Россия – часть европейской цивилизации. Но в то же время в общественном сознании Европы есть страх перед Россией. А на чем основан страх перед теми, кто считает себя тоже носителями идеалов европейской цивилизации?

Алексей Громыко:

- Существует расхожее мнение, что Россия (во всех ее ипостасях) и страны Европы были чуть ли не вечными врагами. Что издревле существовал некий проект по уничтожению нашей страны, потому что ее боялись, она была неудобна, огромна, владела слишком многими природными ресурсами и т.д. Тут нужно внести как минимум очень существенные коррективы. В Европе долгое время, вплоть до середины ХХ века решались судьбы всего мира - это факт. Объясняется это тем, что именно в Европе были сконцентрированы метрополии большинства мировых империй.

Европа никогда не была монолитна, и эти империи постоянно воевали или дружили друг с другом причем в самых различных комбинациях. Россия тоже несколько веков участвовала в европейских «разборках» в составе той или иной коалиции. С кем мы только из европейских стран не воевали, и в какие только союзы не вступали... Это была эпоха европоцентризма, назовем ее так.

Для Европы главное было – прекратить большие войны, в первую очередь между Германией и Францией Фото: EAST NEWS.

Ситуация изменилась в ХХ веке, когда впервые в истории людей возник феномен биполярного мира. Никогда на Земле не было двух таких могущественных держав, какими после Второй мировой войны стали США и СССР. Представление о европоцентризме во второй половине ХХ века ушло в прошлое, Европа для России и Соединенных Штатов стала лишь одним из регионов, где они выясняли отношения. Ренессанс евроцентризма случился в 90-е годы, уже после окончания холодной войны, когда СССР прекратил свое существование. Тогда в ходе европейской интеграции возникло представление о том, что объединенная Европа может сместить с пьедестала лидера – Соединенные Штаты и стать примером модели успешного социально-экономического и политического развития.

В начале XXI века не только журналисты, но и серьезные ученые, политологи писали о «европейской мечте», которая изобрела новый формат мира, где не будет войн. Но на 2026 год мы видим, что этого не получилось, и Европа опять оказалась разорвана между разными своими частями.

Мария Баченина:

- Алексей Анатольевич, а почему такие надежды возлагались именно на Европу? Что такого особенного в истории давало понять, что Европа разорвет этот алгоритм: война – разруха - мир - новая война и разруха?

Алексей Громыко:

- Для Европы главное было – прекратить большие войны, в первую очередь между Германией и Францией. Смысл европейской интеграции, смысл Объединения угля и стали, который был создан еще до Европейского экономического сообщества, был в том, чтобы создать такой единый рынок и такую взаимозависимость, чтобы в Европе больше не надо было никому ни с кем воевать. И это они сделали для части Европы и с тех пор не воевали между собой. Но надо было идти дальше и распространять идеи европейской интеграции на Европу всю – и Западную, и Восточную и на все пространство европейской цивилизации вплоть до Тихого океана.

Александр Сергеев:

- Да, помню - концепция «От Атлантического до Тихого – это наш общий дом».

Алексей Громыко:

- Еще генерал де Голль выдвинул знаменитую формулу: Европа от Атлантики до Урала. Потом в 90-е годы возникло выражение «большая Европа», Европа от Лиссабона до Владивостока. Это же неслучайно. Идея была в том, что разным частям Европы, и не только в Западной, но и на всем пространстве, надо примириться и найти такие алгоритмы стратегического взаимодействия между державами, чтобы взаимозависимость стала максимальной, а войны навсегда ушли в прошлое.

Алексей Громыко в программе "Время науки" на радиостанции "Комсомольская правда" Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

И вроде бы мы к этому шли. Между Россией и Евросоюзом были соглашения о стратегическом партнерстве, у нас к 2014 году товарооборот стремился к 400 миллиардам евро. Вот это огромное пространство от Лиссабона до Владивостока переставало быть препятствием для распространения и перетока людей, идей, культур, товаров, услуг, капиталов. Россия искренне верила, что скоро наступит безвизовый обмен и мы вместе будем решать вопросы не только экономики, но и политики.…

Мария Баченина:

- Что же помешало?

Алексей Громыко:

- Этого не случилось, потому что как раз во второй половине ХХ века Западная Европа встроилась в геополитический проект не столько свой, сколько Соединенных Штатов. Действительно, Единый европейский рынок к концу ХХ века превратился в один из крупнейших на планете. Сейчас, если брать по номиналу, это второй по величине рынок на планете. Но в истории всегда было так, что если у субъекта международных отношений есть мощная позиция в экономике, то он рано или поздно должен становиться и мощным военно-политическим субъектом, чтобы защищать свои интересы.

Этого у западных европейцев не получилось. Мы до сих пор видим их мучения по поводу того, что США «выходят» из Европы и в экономическом, и в военном смысле. Ахиллесова пята тех стран, которые мы в Институте Европы называем «европейский Запад» (это члены НАТО и Евросоюза), в том, что геополитически они замахнулись на собственную роль в военно-политическом плане, но пока не смогли превратиться действительно в автономный центр силы из-за очень большой зависимости от Соединенных Штатов.

ТРАМПИЗМ ЭТО НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ: ЧТО ЗАСТАВИЛО США ИЗМЕНИТЬ ДОКТРИНУ

Александр Сергеев:

- Появился второй очень мощный центр силы – Китай. Вы хорошо сказали, что после того, как ты становишься экономическим лидером, ты говоришь: а где же мое военно-политическое лидерство? Я же должен свои достижения охранять! Как сейчас выстраиваются отношения Европы с Китаем?

Алексей Громыко:

- Думаю, европейцы за последние 10-20 лет совершили ряд стратегических просчетов. Во-первых, как я уже сказал, они вовремя не смогли уйти из-под супервлияния США. На пространствах европейского Запада многие первый срок Трампа расценивали как дурной сон, и что, мол, он закончится, и все вернется на круги своя. А в России у специалистов уже в первый срок Трампа было понимание, что трампизм - это не случайность, это глубинное движение в Соединенных Штатах. И закономерно, что Америка выбрала Дональда Трампа и на второй срок.

Александр Сергеев:

- Трампизм - это движение MAGA - сделаем Америку снова великой?

Алексей Громыко:

- На самом деле это более прагматичное представление о том, как США должны дальше развиваться. И Трамп, кстати, своей авантюрой на Ближнем Востоке и войной против Ирана во многом перечеркнул надежды сторонников движения MAGA. Он же говорил следующее: мы великие, но к другим центрам силы относимся с уважением и не будем вмешиваться в дела других стран. Не надо к нам в Западное полушарие соваться, а мы не будем менять режимы и посылать военных за тысячи километров. Причина понятна, у США больше нет ресурсов доминировать во всем мире, потому что в 50-е годы прошлого века, на их долю приходилось под 50% в мировом ВВП, а сейчас - 26 %. Это почти в два раза меньше. Поэтому и политика такая - заставить европейцев самих платить за свою безопасность, поднять военные бюджеты в НАТО - было 2%, сейчас 5% от национальных ВВП.

На пространствах европейского Запада многие первый срок Трампа расценивали как дурной сон Фото: REUTERS.

ЕВРОПА ПЫТАЕТСЯ ПРОРУБИТЬ ОКНО В КИТАЙ?

Александр Сергеев:

- Как это повлияет на отношения с Китаем?

Алексей Громыко:

- Смотрите, европейцы сейчас переживают охлаждение отношений с США. С нашей страной они пошли на разрыв, а с Китаем европейцы еще до Трампа включились в антикитайскую риторику, разделяя представление о том, что Пекин становится источником рисков – и экономических, и технологических, а в будущем, может быть, и военных.

Но затем европейцы стали задумываться, как им жить дальше. В последние два года практически все ведущие лидеры стран европейского Запада приезжали в Китай и привозили туда многочисленные делегации представителей ведущих бизнес-компаний. Так что, рассорившись с Россией и осознав, что США больше никогда не станут прежней опорой, европейский Запад начал искать новый баланс в отношениях с Китаем.

Александр Сергеев:

- Алексей Анатольевич, европейцы как-то стремятся преодолеть свое несколько пренебрежительное отношение к Китаю, который всегда воспринимался, как страна третьего мира?

Алексей Громыко:

- На самом деле в Европе сейчас доминирует не столько чувство превосходства, сколько представление о европейском Западе, как об осажденной крепости. Это важный поворот, потому что мы помним Евросоюз, философией которого была максимальная открытость всему миру. Почему? Потому что они тогда были в силе, сами не боялись идти в мир и пускать этот глобальный мир к себе. Они чувствовали уверенность в том, что в любом случае будут на коне. Но последние лет 20 там формируется менталитет осажденной крепости. Они боятся и Соединенных Штатов, и России, во многом опасаются Китай.

России не надо поддаваться на искушение такого мышления. И мы, Китай, Индия, и те же Штаты - все большие игроки ведут себя так, чтобы не выпасть из глобальных процессов. Но в европейском Западе пока превалируют представления о том, что ситуация будет еще хуже, и им надо готовиться чуть не к большой войне. В этом плане они, конечно, загоняют себя в тупиковую ситуацию.

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