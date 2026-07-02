Урсула фон дер Ляйен проехалась по Южному Кавказу с кнутом и пряником: что наобещала Армении и Азербайджану

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен почтила визитом Армению и встретилась с Николом Пашиняном. Фото: REUTERS.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершает вояж по Южному Кавказу, вчера была в Азербайджане, сегодня посетила Армению. В Баку она явно чувствовала себя в своей тарелке и в ударе – она похвалила Азербайджан за то, что тот «является надежным энергетическим партнером ЕС», правда, выговорить название страны у нее получилось только со второго раза, в первый она смогла произнести только «Азербайзан».

БАКУ ПОХВАЛИЛИ

- В последние годы Азербайджан доказал свою надежность и доверие как энергетический партнер Европейского союза. Мы не забыли, что в то время, когда Россия использовала энергетику в качестве оружия и перекрыла поставки газа в Европу, Азербайджан активизировался, чуть не расплылась в комплиментах Урсула. – И Южный газовый коридор укрепил энергетическую безопасность Европы, и это замечательная история успеха. И я хочу поблагодарить вас за это.

Ну соврала, поскольку Россия никогда не перекрывала поставки газа в Европу, а кто сейчас в той Европе не врет? Нет, вы скажите. То-то и оно.

Зато Урсула, не сходя с места, пообещала Азербайджану поток инвестиций в качестве не только награды за хорошее поведение, но и для реализации будущих проектов. Так, например, она рассказала, что для реализации инвестиционной программы «Глобальная сеть» Евросоюз выделит до 200 млн евро грантов «на развитие транспортных, энергетических и цифровых связей на Южном Кавказе». Проекты могут включать, например, создание железнодорожного сообщения через Нахичевань и развитие Бакинского порта. Две крайние точки того самого знаменитого «Маршрута Трампа за мир о процветание», который пройдет по югу Сюникской области Армении, что еще долгое время было принято называть Зангезурским коридором.

Урсула пообещала Азербайджану поток инвестиций в качестве не только награды за хорошее поведение, но и для реализации будущих проектов. Фото: REUTERS.

ЕРЕВАНУ ПОДАЛИ НА БЕДНОСТЬ

После такого щедрого денежного дождя, пролившегося на Баку, Ереван ожидал чего-то подобного. Тем более, что после ограничения экспорта армянской продукции в Россию, а поставки по очень многим позициям сократились до нуля, Армения очень нуждалась в помощи – ведь сезон сбора урожая в республике уже практически завершился, фрукты и овощи не убираются, потому что их некуда девать, и гниют, а армянские города завалены роскошными цветами, которые распродают по дешевке. Кстати, несмотря на такое буквально заполонившее улицы Еревана цветочное роскошество, Урсула в столице Армении встречали каким-то блеклым и убогим букетиком даже не второй, а третьей свежести.

Вот только надежды Пашиняна на денежное вспомоществование от Евросоюза не оправдались. Не то, чтобы денег не дали совсем, но суммы оказались не такими, как хотелось бы. Урсула пообещала выделить Армении 18 миллионов евро на поддержку армянского экспорта, в частности, на создание агентства по продвижению экспорта, которое должно помочь армянским компаниям выходить на внешние рынки, а еще 20 млн евро Евросоюз намерен выделить на поддержку общин, расположенных в приграничных районах, на развитие местной экономики, поддержку малого и микробизнеса, внедрение новых сельскохозяйственных технологий и повышение устойчивости территорий.

Надежды Пашиняна на денежное вспомоществование от Евросоюза не оправдались. Фото: REUTERS.

БРЕНДИ – ВО ФРАНЦИЮ, ПОМИДОРЫ – В ПОЛЬШУ

Отдельно глава Еврокомиссии объявила о предложении снять для Армении таможенные пошлины при поставках на рынки Евросоюза товаров из Армении.

- Мы можем перенаправить продукцию, которая в настоящее время, в основном, предназначена для российского рынка, на единый рынок ЕС к 450 миллионам потребителей. Эта мера откроет двери в Европу почти для 99.9% свежей сельхозпродукции Армении, а также для 90% вашего экспорта напитков и спиртных напитков на единый рынок ЕС, - заявила Урсула и пообещала. – это только начало.

Гениальное решение, не иначе, армянские цветы направить в Голландию, помидоры – в Польшу и Грецию, а бренди – во Францию. Вот они там офигеют.

На фоне многомиллиардного торгового оборота с Россией помощь со стороны ЕС выглядит откровенными насмешкой, подачкой и издевательством.

Еще фон дер Ляйен заверила армянскую сторону, что ЕС не в первый раз сталкивается с практикой давления со стороны Евросоюза, а потому готов помогать Еревану в диверсификации энергоснабжения и направить в Армению группу экспертов. Но вот найти поставщика, который смог бы заменить не только газ, но и конкурировать с Россией по цене энергетического сырья, Урсула не обещала. Понимала, что это не в ее силах. Вместо этого она пообещала поддержать развитие региональной энергетической инфраструктуры, новых сетей, возобновляемой энергетики и энергетических связей с соседними странами. Пашинян с готовностью поддакнул ей, заявив, что «для Армении стратегическое значение имеют проекты накопителей энергии, развитие возобновляемой генерации, строительство линий электропередачи и энергетических соединений с Турцией и Азербайджаном».

Отдельно глава Еврокомиссии объявила о предложении снять для Армении таможенные пошлины при поставках на рынки Евросоюза товаров из Армении. Фото: REUTERS.

И СВЯТОЙ БЕЗВИЗ

Но главный пряник, которым Пашинян пообещал своим соотечественникам – это безвизовый режим с ЕС. Напомним, именно этим пряником сначала на Украине заманили население на Майдан, а потом в борьбе за «святой безвиз» сподвигли и на все остальное,

- Перед нами стоит задача, которую необходимо выполнить в течение двух лет, а к 2026 году мы уже прошли половину пути, - к 2029 году мы должны достичь либерализации виз. Конечно, я согласен с госпожой президентом - многое зависит от нас самих, и во многих случаях нам не нужно ждать, пока европейские структуры нам что-то дадут, а мы сами должны понять, на что мы готовы и какого качества наши решения мы представляем на встречах, - заявил Пашинян на совместном с Урсулой брифинге по итогам переговоров. - И, конечно, мы не можем упустить эту возможность.

При этом, премьер-министр Армении, несмотря на все свои предыдущие заявления о том, что все будет решать народ, что будет проведен референдум, категорично заявил, что Армения не свернет с европейского курса.

- Отвечу четко и ясно: я исключаю ситуацию, которая была в 2013 году, когда Армения за одну или две ночи поменяла решение, отказавшись от уже согласованного процесса подписания ассоциированного соглашения с ЕС, и приняла решение двигаться в сторону ЕАЭС или Таможенного союза. Отвечу коротко и ясно - да, я исключаю, - безапелляционно заявил Никол Воваевич.

Так победит! И Армения обязательно получит «святой безвиз», даже если после этого исчезнет с карты мира как государство. Никол обещал, Никол сделает. Или нет. Как он уже много чего не сделал, что обещал.

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