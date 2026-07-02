Минск плюнул на ультиматум Киева: почему два требования Зеленского никогда не будут выполнены

Александр Сырский, главком ВСУ, испортил боссу с Банковой всю обедню. Сказал, что одиозные ретрансляторы, вроде, пока работают. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Зеленский в середине июня попытался предъявить ультиматум Александру Лукашенко. Лидер киевского режима, словно гопник-первоход, стал угрожать матерому северному соседу. Тряс ухоженной щетиной, сопли пузырем, пальцы веером. Брызгая слюной, твердил, что, если некие ретрансляторы на белорусской территории, которые якобы помогают российским дронам атаковать самостийную территорию, не прекратят свою работу в течении недели, то Киев рассердится. Ну очень сильно.

В Минске дешевого наезда не испугались. Хотя в украинской столице и поспешили громогласно заявить через пять дней, что пресловутые вышки якобы «потухли». Ну, то есть, угроза беспредельщиков будто бы сработала. Однако Александр Сырский, главком ВСУ, испортил боссу с Банковой всю обедню. Сказал, что одиозные ретрансляторы, вроде, пока работают.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили эту фантасмагорию с политологом, главным редактором портала RuBaltic.Ru Александром Носовичем.

АТАКА ПРОВАЛИЛАСЬ

- А не рано ли рассуждать, что психологическая атака на Беларусь провалилась? Кто может подтвердить или опровергнуть, что эти мистические ретрансляторы, о которых так громко рассуждают, не только существуют, но и продолжат спокойно работать?

- Белорусский лидер спокойно говорит, что никаких ретрансляторов на границе его республики не было и нет. И тут вопрос - кому мы верим.

- Ответ очевиден – точно не киевскому наркоману...

- Исходить нужно из того, что никаких объективных данных, никаких подтвержденных объективным контролем фактов, что подобные ретрансляторы на границе работают, украинская сторона ни разу не предоставила.

ГДЕ РЕТРАНСЛЯТОРЫ?

- Нет видео – нет объекта?

- Я исхожу из того, что их там нет и не было. Сами придумали - сами в этот «ужас» поверили. И сами теперь себя и нас убеждают, что это они «героически» заставили белорусское руководство украинский ультиматум выполнить - и убрать эти никем не верифицированные ретрансляторы.

- Это ваша версия?

- Это моя базовая версия - во-первых. А во-вторых, все почему-то забывают, что именно содержалось в этом ультиматуме Зеленского Минску.

ВТОРОЕ ДНО

- А что там было кроме хамских обвинений и тупых требований?

- Вообще, там было два пункта. Первый пункт - это ретрансляторы. Именно на них все, конечно, обратили внимание. Именно на них сконцентрировал внимание Зеленский. Но там же был и второй пункт!

- О чем речь?

- О запрете на поставки в Российскую Федерацию бензина, дизеля и иных нефтепродуктов с белорусских НПЗ.

- Это для чего?

- Чтобы северные соседи не мешали южным соседям устраивать соседям восточным транспортный коллапс, топливный кризис и так далее. Именно этот пункт требований Киева как раз можно проследить по открытым источникам. Насколько выполнен этот ультиматум - или его «не заметили».

- Он не выполнен?

- Конечно, он не выполняется. По объективным данным, нефтепродукты из Беларуси не просто продолжают поставляться в Россию. По имеющейся информации, авиационного керосина союзная нам республика за последнее время поставила в четыре раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

- И это хороший показатель.

- Это серьезный показатель. Если брать именно это второе требование Киева, то о чем оно было? Было требование, по сути, отказаться от экономического союза с Россией. Потому что энергетика – это одна из основ данного союза. В нынешнем контексте, в контексте ударов украинских дронов по НПЗ, в контексте топливного кризиса, это было требование отказаться от союза с Россией. Вообще, кинуть нашу страну. И невыполнение именно этого пункта украинского ультиматума для России по отношению к Беларуси должно быть моментом истины. Моментом номер один. А не какие-то ретрансляторы, которые то ли есть, то ли нет.