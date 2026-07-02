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В мире2 июля 2026 13:05

Кульбит Зеленского: «Вынужден спешно вернуться на Украину»

Обозреватель Умеренков: Зеленский сделал героев из нацистских пособников
Евгений УМЕРЕНКОВ
Зеленский вынужден был спешно вернуться на Украину.

Зеленский вынужден был спешно вернуться на Украину.

Фото: REUTERS.

Вчера председательство в Совете ЕС на полгода перешло к Ирландии, которая уже объявила, что одним из ее приоритетов на этом посту будут вопросы расширения Евросоюза. Разумеется, такое действо Зеленский пропустить не мог. Рванул в Дублин.

Но не задержался там – на совместной с ирландским премьер-министром пресс-конференции он заявил, что вынужден спешно возвратиться домой. Украинская разведка донесла, что Россия вскоре предпримет новую крупномасштабную атаку на Украину.

Выглядело эффектно: лидер воюющей страны не намерен прохлаждаться на парадных заграничных сходках, когда родине грозит опасность. Правда, такая поспешность плохо вяжется с заверениями Зеленского, что на поле боя Киев якобы владеет инициативой и перелом в его пользу уже наступил.

МАРКИРОВАННЫЕ НАЦИЗМОМ

Но это неважно, главное он все же успел сказать в Дублине: «В интересах всех стран, чтобы Украина как можно скорее стала членом ЕС… Мы защищаем Евросоюз». И особо обратился к лидерам Венгрии и Польши: «Я надеюсь, что Петер Мадьяр поддержит меня, и правительство Польши тоже поддержит».

Венгерский премьер Мадьяр перед недавним саммитом ЕС настоял, чтобы из итогового документа убрали пункт об «ускоренном» приеме в союз Украины

Венгерский премьер Мадьяр перед недавним саммитом ЕС настоял, чтобы из итогового документа убрали пункт об «ускоренном» приеме в союз Украины

Фото: REUTERS.

Венгерский премьер Мадьяр перед недавним саммитом ЕС настоял, чтобы из итогового документа убрали пункт об «ускоренном» приеме в союз Украины, поскольку все должны соблюдать очередь и существующие процедуры. А с Польшей Зеленский разругался вдрызг из-за создания «пантеона героев», куда стали свозить останки лидеров ОУН-УПА*, причастных к геноциду поляков в годы Второй мировой.

В Дублине он признал, что между украинцами и поляками существуют «некоторые вопросы, связанные с трудностями в истории», но призвал объединиться против России и жить не в прошлом, а в будущем.

Почти одновременно парламент незалежной одобрил законопроект о создании «украинского национального пантеона». Туда внесены персонажи из ОУН-УПА*, собираются подтащить и прах Бандеры. Почести пособникам нацистов однозначно маркируют украинское государство как нацистское. И будет интересно посмотреть, заметят ли в Европе это коричневое пятно на стране, которую они называют «демократической и свободной»? Или будут по-прежнему отводить глаза в сторону?

ГНИЛЫЕ КОРНИ

Польско-украинский скандал, напомним, возник после того, как Зеленский присвоил одной из частей ВСУ имя «героев УПА*». В ответ президент Польши Навроцкий лишил его ордена «Белого орла». Издание Wirtualna Polska рассказала о попытках найти развязку. Во время визита в Варшаву украинской делегации экс-президент Польши Квасьневский предложил ей несколько выходов из положения. Например, по-тихому реорганизовать воинскую часть, получившую оскорбительное для поляков название.

Дональд Туск несколько лет назад вручил Зеленскому орден Белого орла. Недавно президент Навроцкий лишил украинского лидера этой награды.

Дональд Туск несколько лет назад вручил Зеленскому орден Белого орла. Недавно президент Навроцкий лишил украинского лидера этой награды.

Фото: REUTERS.

Но украинцы отвергли все варианты. Мол, ОУН-УПА* они будут чествовать, потому что те воевали с Советским Союзом, а значит, с Россией, за «независимую Украину». И тут очевиден явный кульбит, который проделал Зеленский за последние несколько лет с поиском «исторических корней».

Пять лет назад на помпезном параде в Киеве в честь тридцатилетия незалежной он объявил, что учредил новый праздник - День украинской государственности, который будут отмечать в день крещения князем Владимиром Киевской Руси - 28 июля. Это была явная попытка рейдерского захвата всей тысячелетней истории России. По такой версии, Украина возникла в 988 году! Просто ее веками гнобили москали и не давали встать на ноги.

В художественно-патриотическом действе перед тем парадом «тысячелетняя история» Украины была показана выразительными штрихами. Разумеется, никакой Великой Отечественной войны не было. Была Вторая мировая. И вот как о ней было кратко сказано: «41-й. Нацисты уже в Украине. Украину раздирают…». То есть ее раздирают и коммунисты, и нацисты. А она как бы посередине. Так во всяком случае представлял историю своей страны Зеленский.

Сейчас он сделал выбор – нацистские пособники – «герои», и место им в «пантеоне».

Нацистская самоидентификация режима Зеленского произошла уже бесповоротно. Изменить ее можно, только изменив режим. Но Европу такая Украина пока вполне устраивает, потому что воюет с Россией. Не надо удивляться, если в «пантеон героев» потащат прах тех иностранцев, которые когда-то пытались идти с оружием на Москву.

Например, французов из дивизии СС «Шарлемань», до последнего сопротивлявшихся Красной Армии в Берлине. Или испанских добровольцев из «Голубой дивизии», которые участвовали в блокаде Ленинграда.

Но вот с поляками у Зеленского точно возникнут трудности. Во всяком случае пока они сами себя не объявят нацистами, как это уже сделали в Киеве.

*Признана экстремистской и запрещена в России.

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