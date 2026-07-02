Кульбит Зеленского: «Вынужден спешно вернуться на Украину»

Зеленский вынужден был спешно вернуться на Украину. Фото: REUTERS.

Вчера председательство в Совете ЕС на полгода перешло к Ирландии, которая уже объявила, что одним из ее приоритетов на этом посту будут вопросы расширения Евросоюза. Разумеется, такое действо Зеленский пропустить не мог. Рванул в Дублин.

Но не задержался там – на совместной с ирландским премьер-министром пресс-конференции он заявил, что вынужден спешно возвратиться домой. Украинская разведка донесла, что Россия вскоре предпримет новую крупномасштабную атаку на Украину.

Выглядело эффектно: лидер воюющей страны не намерен прохлаждаться на парадных заграничных сходках, когда родине грозит опасность. Правда, такая поспешность плохо вяжется с заверениями Зеленского, что на поле боя Киев якобы владеет инициативой и перелом в его пользу уже наступил.

МАРКИРОВАННЫЕ НАЦИЗМОМ

Но это неважно, главное он все же успел сказать в Дублине: «В интересах всех стран, чтобы Украина как можно скорее стала членом ЕС… Мы защищаем Евросоюз». И особо обратился к лидерам Венгрии и Польши: «Я надеюсь, что Петер Мадьяр поддержит меня, и правительство Польши тоже поддержит».

Венгерский премьер Мадьяр перед недавним саммитом ЕС настоял, чтобы из итогового документа убрали пункт об «ускоренном» приеме в союз Украины Фото: REUTERS.

Венгерский премьер Мадьяр перед недавним саммитом ЕС настоял, чтобы из итогового документа убрали пункт об «ускоренном» приеме в союз Украины, поскольку все должны соблюдать очередь и существующие процедуры. А с Польшей Зеленский разругался вдрызг из-за создания «пантеона героев», куда стали свозить останки лидеров ОУН-УПА*, причастных к геноциду поляков в годы Второй мировой.

В Дублине он признал, что между украинцами и поляками существуют «некоторые вопросы, связанные с трудностями в истории», но призвал объединиться против России и жить не в прошлом, а в будущем.

Почти одновременно парламент незалежной одобрил законопроект о создании «украинского национального пантеона». Туда внесены персонажи из ОУН-УПА*, собираются подтащить и прах Бандеры. Почести пособникам нацистов однозначно маркируют украинское государство как нацистское. И будет интересно посмотреть, заметят ли в Европе это коричневое пятно на стране, которую они называют «демократической и свободной»? Или будут по-прежнему отводить глаза в сторону?

ГНИЛЫЕ КОРНИ

Польско-украинский скандал, напомним, возник после того, как Зеленский присвоил одной из частей ВСУ имя «героев УПА*». В ответ президент Польши Навроцкий лишил его ордена «Белого орла». Издание Wirtualna Polska рассказала о попытках найти развязку. Во время визита в Варшаву украинской делегации экс-президент Польши Квасьневский предложил ей несколько выходов из положения. Например, по-тихому реорганизовать воинскую часть, получившую оскорбительное для поляков название.

Дональд Туск несколько лет назад вручил Зеленскому орден Белого орла. Недавно президент Навроцкий лишил украинского лидера этой награды. Фото: REUTERS.

Но украинцы отвергли все варианты. Мол, ОУН-УПА* они будут чествовать, потому что те воевали с Советским Союзом, а значит, с Россией, за «независимую Украину». И тут очевиден явный кульбит, который проделал Зеленский за последние несколько лет с поиском «исторических корней».

Пять лет назад на помпезном параде в Киеве в честь тридцатилетия незалежной он объявил, что учредил новый праздник - День украинской государственности, который будут отмечать в день крещения князем Владимиром Киевской Руси - 28 июля. Это была явная попытка рейдерского захвата всей тысячелетней истории России. По такой версии, Украина возникла в 988 году! Просто ее веками гнобили москали и не давали встать на ноги.

В художественно-патриотическом действе перед тем парадом «тысячелетняя история» Украины была показана выразительными штрихами. Разумеется, никакой Великой Отечественной войны не было. Была Вторая мировая. И вот как о ней было кратко сказано: «41-й. Нацисты уже в Украине. Украину раздирают…». То есть ее раздирают и коммунисты, и нацисты. А она как бы посередине. Так во всяком случае представлял историю своей страны Зеленский.

Сейчас он сделал выбор – нацистские пособники – «герои», и место им в «пантеоне».

Нацистская самоидентификация режима Зеленского произошла уже бесповоротно. Изменить ее можно, только изменив режим. Но Европу такая Украина пока вполне устраивает, потому что воюет с Россией. Не надо удивляться, если в «пантеон героев» потащат прах тех иностранцев, которые когда-то пытались идти с оружием на Москву.

Например, французов из дивизии СС «Шарлемань», до последнего сопротивлявшихся Красной Армии в Берлине. Или испанских добровольцев из «Голубой дивизии», которые участвовали в блокаде Ленинграда.

Но вот с поляками у Зеленского точно возникнут трудности. Во всяком случае пока они сами себя не объявят нацистами, как это уже сделали в Киеве.

*Признана экстремистской и запрещена в России.

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