«Они не умели говорить»: в США нашли 16 детей, которых четыре года держали в одной комнате взаперти

В американском штате Огайо полиция раскрыла один из самых страшных случаев семейного насилия за последние годы. Фото: REUTERS.

В американском штате Огайо полиция раскрыла один из самых страшных случаев семейного насилия за последние годы. Во время обыска по совершенно стороннему делу полицейские вошли в полуразрушенный дом в маленьком поселке Хэмден и обнаружили там 16 детей в возрасте от полутора до 18 лет. То, что они увидели, генеральный прокурор штата Энди Уилсон назвал «чистым злом».

По словам следователей, дети долгие годы жили в нечеловеческих условиях. Весь дом был завален мусором, повсюду были человеческие отходы. На террасе и заднем дворе громоздились сваленные в кучу шины, детские стульчики и переноски, сломанные велосипеды, ведра и прочий хлам. Шериф округа Винтон Райан Кейн признался, что даже сельскохозяйственный скот держат куда в лучших условиях, чем несчастных детей. По данным ABC News, последние четыре года ребята фактически были заперты в комнате размером примерно 3,5х3,5 метра.

Опытные офицеры были шокированы: некоторые дети не умели разговаривать. Одна из старших девочек с особенностями развития (ей исполнилось 18) даже не смогла написать собственное имя.

- Они выглядели почти как дикие животные. Это было ужасно, - сказал прокурор Уилсон. Как отмечает Guardian, спустя сутки после осмотра дома он признавался журналистам, что до сих пор не может избавиться от запаха, которым пропиталось это жилище.

Семерых детей срочно доставили в больницы Колумбуса, еще двоих эвакуировали санитарными вертолетами в травматологические центры. Один ребенок был в критическом состоянии и нуждался в искусственной вентиляции легких. Сейчас все дети находятся под временной опекой социальных служб.

По делу арестованы четыре человека. Это родители детей - 36-летний Гэри Сайдерс II и его 33-летняя жена Элизабет, а также бабушка с дедушкой - Гэри и Кристина Сайдерс. Им предъявлены обвинения по 16 эпизодам создания угрозы жизни и здоровью детей. Однако на состоявшемся судебном заседании обвиняемые своей вины не признали.

Следствие считает, что речь идет о многолетнем жестоком обращении с детьми. Оперативников особенно поразило то, насколько тщательно семья скрывала детей от окружающих. Они не посещали школу, у них практически не было никаких медицинских документов и, по всей видимости, они никогда не попадали в поле зрения социальных служб. По данным The New York Times, с 2008 года семейство постоянно переезжало из одного округа на юге Огайо в другой, избегая официальных регистраций.

Соседи уверяют, что даже не подозревали о существовании детей. Один из жителей Хэмдена рассказал журналистам, что за шесть лет ни разу не видел возле дома ни мальчиков, ни девочек.

Тесси Сайдерс, чей покойный муж был двоюродным братом задержанного Гэри Сандерса, сообщила, что не видела семью около восьми лет и никогда не встречалась с их детьми. В прошлом году она надеялась, что родственники приедут на похороны ее супруга, но никто из них так и не появился.

Губернатор Огайо Майк Девайн уже заявил, что штат окажет детям всю необходимую помощь.