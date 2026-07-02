Найден дневник пилота, который направил самолет в китайский небоскреб: Ужасные записи пролили свет на мотив

Пилот врезавшегося в китайский небоскреб самолета действовал по личным причинам Фото: REUTERS.

Китайские власти обнародовали результаты расследования одной из самых резонансных авиакатастроф в стране за последние год, сообщает South China Morning Post. По официальной версии, причиной крушения легкомоторного самолета, который вечером 26 июня врезался в самое высокое здание китайской столицы — небоскреб China Zun, стали психологические проблемы, от которых страдал пилот. Следствие пришло к выводу, что трагедия не была связана с технической неисправностью воздушного судна или террористическим актом.

Китайские власти обнародовали результаты расследования одной из самых резонансных авиакатастроф в стране за последние год. Фото: REUTERS.

НЕ ОТВЕЧАЛ ДИСПЕТЧЕРАМ

Инцидент произошел в центральном деловом районе Пекина. Небольшой двухместный спортивно-тренировочный самолет вылетел с аэродрома общего назначения на востоке города. Во время одиночного полета пилот отклонился от утвержденного маршрута, диспетчеры потеряли с ним связь. Спустя несколько минут самолет врезался в фасад 108-этажного небоскреба высотой 528 метров — самого высокого здания китайской столицы. От удара в стеклянной облицовке образовалась пробоина, обломки упали на прилегающую территорию.

Пилот погиб на месте. Кроме него, жертв удалось избежать, однако травмы получили 13 человек, находившихся на земле. Несущие конструкции небоскреба не пострадали.

ДЕЙСТВОВАЛ ПО «ЛИЧНЫМИ ПРИЧИНАМ»

Власти пекинского района Чаоян заявили, что самолетом управлял 66-летний житель столицы по фамилии Лю. Он имел лицензию частного пилота. В ходе расследования были изучены его медицинские документы, личные записи и гаджеты. Оказалось, мужчина страдал хронической бессонницей и тревожным расстройством Лю был разведен, жил один и не имел постоянного места работы.

Следователи пришли к выводу, что действия пилота были вызваны «личными причинами». Таким образом, версия о возможной диверсии или террористическом характере произошедшего не подтвердилась.

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