Очередной украинский дрон атаковал сегодня около полудня пассажирский автобус, который следовал по маршруту Минск – Анапа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинский бандеровский режим продолжает терроризировать мирное население. Очередной украинский дрон атаковал сегодня около полудня пассажирский автобус, который следовал по маршруту Минск – Анапа. Атака произошла около полудня после того, как автобус пересек российско-белорусскую границу и встал на стоянку после пересечения погранперехода на стоянку в районе села Красный Камень Злынковского района Брянской области. Именно в этот момент украинский беспилотник взорвался прямо перед лобовой частью автобуса. В автобусе находились 19 пассажиров и 2 водителя. Именно последние двое - граждане Белоруссии, жители Гомельской области пострадали от этого удара. Пассажиры не пострадали и были эвакуированы, а погранпереход был немедленно закрыт для автомобильного транспорта.

Это уже становится «фирменным стилем» украинских боевиков – наносить удары по сугубо мирному автотранспорту. Напомним, что в середине июня ВСУ атаковали все в той же Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, которая направлялась на отдых в Геленджик. Тогда сопровождавшая команду женщина погибла, а еще восемь человек, в том числе, шестеро детей, получили ранения различной степени тяжести.

В середине июня ВСУ атаковали все в той же Брянской области автобус с детской футбольной командой из БелоруссииФото: sbbytoday @ соцсети

Тогда удар был нанесен украинскими боевиками FPV-дроном. Киев пытался отрицать очевидное, с Банковой летели заявления одно за другим, что, мол, это была «русская провокация», но жалкие попытки свалить ответственность с больной головы на здоровую не увенчались успехом.

И вот – новый случай, который похож на предыдущий, как две капли воды. Следственный Комитет России уже возбудил уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ (Террористический акт), предусматривающей лишение свободы на срок до 20 лет. К месту инцидента выехали и следователи из Белоруссии. Прибывшие на место теракта следователи организовали сбор вещдоков и начали устанавливать модель беспилотника, но уже сейчас можно, с большой степенью вероятности, утверждать, что это, как и в первом случае, был также FPV-дрон.

А это значит, что оператор сегодняшнего БпЛА, как и первого, ударившего по автобусу с юными футболистами, прекрасно видел, куда он направляет свой ударный дрон. Вполне возможно, что он даже прочитал табличку с маршрутом (обычно они написаны весьма крупным шрифтом и расположены на лобовом стекле) и прекрасно понимал, что никакого отношения к Вооруженным силам ни сам автобус, ни находящиеся в нем люди не имеют.

Напомним, что президент Белоруссии совершает в эти дни ряд международных визитов, и можно предположить, что отдавшие приказ об атаке по мирному пассажирскому автобусу учитывали и это обстоятельство.

- Они сознательно бьют по гражданскому населению. Здесь несколько целей. Первая: неудача на фронте, делают ставку на экстремизм, чтобы показать Западу: «Смотрите, мы что-то можем», - прокомментировал произошедшее зампредседателя постоянной комиссии по международным делам парламента Белоруссии Олег Гайдукевич. - У Украины прежний сценарий — попытаться втянуть Белоруссию в конфликт, а затем и всю Европу, чтобы за них воевали, а они могли продлить свое существование.

Понятно, что рано или поздно бандеровский режим в Киеве все равно прекратит свое существование, но, как пелось в одной песне из советского кинофильма, «но лучше все-таки, если бы пораньше».