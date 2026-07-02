Три всадника, которые погубят ваше сердце: Спастись можно благодаря всего лишь одному решению

Болезни системы кровообращения по-прежнему остаются главной причиной сокращения продолжительности жизни людей в большинстве стран мира. Фото: Kmpzzz/Shutterstock/Fotodom

Болезни системы кровообращения по-прежнему остаются главной причиной сокращения продолжительности жизни людей в большинстве стран мира. По словам главного внештатного кардиолога Минздрава России, академика РАН Сергея Бойцова, основным виновником этой печальной статистики является атеросклероз. Этот процесс сопровождается отложением холестерина в сосудах сердца, головного мозга, внутренних органов и нижних конечностей.

Накопление холестерина приводит к формированию бляшек. В случае надрыва на поверхности бляшки может образоваться тромб.

- Такая комбинация вызывает полную закупорку сосуда, а дальше - острую ишемию (кровь не поступает к органу) или даже некроз (омертвение) тканей снабжаемого органа. Именно поэтому ишемическая болезнь сердца остается в центре внимания кардиологов, кардиохирургов, а также специалистов в области профилактики и организации здравоохранения, хотя, казалось бы, мы уже многое про эти процессы знаем, - говорит Сергей Бойцов.

Вслед за атеросклерозом идет еще один «убийца» сердца – артериальная гипертония, повышенное артериальное давление.

По распространенности гипертония - самое значимое заболевание. Фото: Kostikova Natalia/Shutterstock/Fotodom

- По распространенности гипертония - самое значимое заболевание. Оно так же, как и ишемическая болезнь сердца, четко связано с возрастом. Абсолютное большинство гипертоников - люди старше шестидесяти лет. Гипертония сама по себе тоже является важным «механизмом смерти», в том числе через развитие острых сосудистых катастроф головного мозга и провоцирования развития инфаркта миокарда, - говорит кардиолог.

Третий часто незаметный, но грозный враг здоровья сердца - нарушения сердечного ритма.

- Среди них - мерцательная аритмия, четко ассоциированная с возрастом и с артериальной гипертонией. Мерцательная аритмия может приводить к развитию сердечной недостаточности, одышке, отекам, и к серьезным тромбоэмболическим осложнениям. Ну и сердечная недостаточность - это финал практически большинства всех сердечно-сосудистых заболеваний в рамках так называемого континуума развития факторов риска до болезней, - говорит Сергей Бойцов.

Что поможет продлить здоровье сосудов и сердца?

Профилактические осмотры и диспансеризация.

- Здесь мы оцениваем не только каждый фактор отдельно, но и их комбинированное действие применительно к каждому конкретному человеку - суммарный, так называемый, сердечно-сосудистый риск, - говорит врач-кардиолог. - Я думаю, что многие тоже знают шкалу SCORE, SCORE2, которая учитывает, кроме перечисленных факторов, еще фактор курения и возраст человека. Ну и, безусловно, мы выявляем в рамках диспансеризации сами сердечно-сосудистые заболевания на самых ранних стадиях. Это касается и артериальной гипертонии, и ишемической болезни сердца.

Сейчас активно внедряется медицинская технология оценки вероятности наличия ишемической болезни сердца. Специальный нагрузочный тест, который показывает, появляется ли ухудшение кровоснабжения в сердце при нагрузке или нет.

- Раньше мы это делали только с помощью электрокардиограммы, но чувствительность этого метода не очень хорошая. Сейчас наши возможности позволяют оценить риски развития ишемической болезни сердца с помощью эхокардиографии, когда мы визуально наблюдаем, как в условиях нагрузки снижается сократительная способность того или иного участка сердца. Мы понимаем: да, в этом участке сердца снижено кровообращение, потому что артерия, которая его снабжает, скорее всего, имеет внутри себя бляшку, - говорит Сергей Бойцов.

Для оценки рисков ишемической болезни сердца важно пройти:

1. Визуализирующие методы (оценка текущего состояния).

Эти исследования позволяют выявить скрытые нарушения кровоснабжения сердца под нагрузкой:

Стресс-эхокардиография - ультразвуковое исследование (УЗИ) сердца во время физической или медикаментозной нагрузки.

Стресс-сцинтиграфия - радиоизотопный метод, который показывает качество притока крови к сердечной мышце с помощью безопасных радиофармпрепаратов.

2. Инновации в диспансеризации - оценка генетического риска.

В программу диспансеризации внедрена новая технология - анализ на специфический фактор риска, который раньше практически не отслеживался:

Липопротеин(а) - это особый показатель крови, который жестко предопределен генетически. Его уровень закладывается до рождения и практически не меняется в течение всей жизни человека. Высокий уровень Лп(а) указывает на врожденную склонность к раннему развитию атеросклероза и ИБС.

- Такой тест целесообразно сделать каждому человеку, но можно сделать один раз, потому что величина в крови Лп(а) практически постоянна. Он обладает свойствами, которые способствуют и росту бляшки, и образованию тромба. Сейчас появляются лекарства, которые могут этот фактор контролировать. А раз появляются лекарства или способы удаления его с помощью афереза, так называемой «очистки» крови, то значит надо этим заниматься, - говорит Сергей Бойцов.

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