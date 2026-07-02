Вояж главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан и Армению – первый с момента подписания мирных соглашений между этими двумя государствами. Фото: REUTERS.

Вояж главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан и Армению – первый с момента подписания мирных соглашений между этими двумя государствами. И хотя главным посредником в процессе прекращения войны в 2020 году выступила Россия, хороших слов в наш адрес из уст немецкой гостьи, естественно, не прозвучало. Наоборот, Урсула обвинила Россию в одностороннем прекращении поставок нефти и газа в Европу, за что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала главу Еврокомиссии «отменной лгуньей».

В Ереване фон дер Ляйен вовсю восторгалась армянским премьером Николом Пашиняном: хвалила его не только за «миротворчество», но и за «демократичность». Видимо, «правильно оценив», как велась в Армении недавняя выборная кампания.

В Ереване фон дер Ляйен вовсю восторгалась армянским премьером Николом Пашиняном: хвалила его не только за «миротворчество», но и за «демократичность». Фото: REUTERS.

Впрочем, нам пора бы привыкнуть: если западные политики хвалят каких-то лидеров на постсоветском пространстве – значит, гости с Запада, как говорят в Одессе, «что-то из-под вас хотят». За лесть покупаются транзит, покупка местных ресурсов и непременно – отход того или иного постсоветского государства подальше от России.

«В Закавказье госпожа фон дер Ляйен реализует важнейшую часть западного проекта, который я бы коротко назвал СНГ минус Россия, - сказал в интервью КП политолог, востоковед Николай Севостьянов. – Ставится цель протянуть дороги и трубопроводы из Центральной Азии на Южный Кавказ, как называют теперь эту землю в Европе, - и далее в Турцию, в обход России. В принципе, цель проста – заменить российские нефть и газ энергоресурсами из среднеазиатских стран».

«Есть у госпожи фон дер Ляйен расчет и на азербайджанскую нефть», - отмечает Севостьянов. - «А ведь совсем недавно европейские СМИ подвергали Баку критике за «нарушения прав человека», вели даже речь о «смене режима» в Азербайджане. На самом деле эти планы у ЕС не исчезли, они просто отложены».

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