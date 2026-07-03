Четвертое Супер Эль-Ниньо за 50 лет: чего ждать от скандально известного климатического «хулигана»

Крупномасштабное потепление поверхности Тихого океана началось в июне 2026 года после нескольких лет “спячки”. Фото: REUTERS.

Спутниковые данные подтвердили: Эль-Ниньо - так называют крупномасштабное потепление поверхности Тихого океана - началось в июне 2026 года после нескольких лет “спячки”. Это явление винят чуть ли не во всех мыслимых бедах на Земле: экстремальной жаре, наводнениях, засухе, неурожаях и даже в аномально холодной зиме. Чего ждать сейчас? Об этом KP.RU спросил Дарью Гущину, доктора географических наук, профессора кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова.

КАК ОН ЗАСЛУЖИЛ РЕПУТАЦИЮ ИСТОЧНИКА ВСЕХ БЕД

- Дарья Юрьевна, действительно ли Эль-Ниньо началось, или это пока слухи?

- Если подходить строго формально, то еще нет, но фактически - да. Сейчас объясню: мы получаем данные не только со спутников. Спутники измеряют преимущественно высоту уровня океана, которая при Эль-Ниньо изменяется. Но есть еще и буйковые станции (они, в отличие от спутников, не летают на орбите, а плавают на волнах. - Ред.), которые измеряют температуру воды. Официально считается, что Эль-Ниньо случилось, если в экваториальной части Тихого океана температура поверхности превышает среднюю на полградуса в течение 3 - 5 месяцев. Пяти месяцев ещё не прошло, потому что отметка в полградуса была превышена только в мае. Но сейчас в этой области океана аномалия превышает уже 1 градус. И модели показывают дальнейшее потепление, которое достигнет максимума в конце года - это ноябрь, декабрь, январь. Поэтому если строго не придираться к определениям, то можно сказать - да, Эль-Ниньо началось.

- Верно ли представление, что Эль-Ниньо - это источник всех бед: он вызывает засуху, жару, наводнения, массовую гибель рыб и морских животных?

- Эти панические ожидания во многом основаны на легенде о страшном Эль-Ниньо 1877 года, когда погибли миллионы человек. Но мы не можем утверждать, что они погибли именно от Эль-Ниньо, а не от обычных засух, которые вызвали голод. Такие выводы делаются на основании довольно сомнительных данных: мы имеем отдельные наблюдения на островах и побережье. Но откуда мы знаем, что в действительности происходило в центральной части Тихого океана? В 1877 году не было ни буйковых станций, ни тем паче спутниковых наблюдений, все это появилось в последней трети ХХ века. Поэтому сложно понять, каким было Супер Эль-Ниньо 1877 года только на основании измерений в двух точках. Учитывая, что сейчас измеряются сотни точек. А во-вторых уровень адаптации современной глобальной цивилизации к климатическим изменениям несопоставим с XIX веком. Да, возможно, у нас не будет индонезийского кофе или индийского риса, но мировая экономика научилась сглаживать такие ЧП за счет импорта из других регионов.

ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ЭТО НЕ ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА

- То есть не стоит воспринимать Эль-Ниньо как стихийное бедствие?

- Понимаете, извержения вулканов, цунами или землетрясения, как недавнее в Венесуэле, предсказать практически невозможно. А Эль-Ниньо - это циклический процесс, который можно прогнозировать заранее, мы можем предупредить о нем заблаговременно, за 9 месяцев. Безусловно, ущерб от него есть, но можно заранее принять меры, отрегулировать экономические потоки, чтобы помочь пострадавшим регионам. За последние 50 лет было три Супер Эль-Ниньо: в 1982-83, 1997-98 и в 2015-16 годах. Какой-то глобальной катастрофы при этом не случилось.

- Говорят, аномальная жара, которая установилась сейчас в Европе, когда в Париже жарят яичницу на раскаленных от солнца сковородках - это его рук дело…

- Как можно связывать жару в Европе с Эль-Ниньо, если официально он даже еще не стартовал? Он только зарождается, а следствие не может быть раньше причины. К концу года - да, Эль-Ниньо будет ощущаться. По данным отдельных моделей, аномалия температуры в экваториальной полосе Тихого океана может превысить 3 градуса, у побережья подняться даже выше 5°. Учитывая, что речь идет о пространствах, которые измеряются тысячами километров, это очень много. Поэтому нынешнему Эль-Ниньо присвоили приставку “супер”.

В аномально жаркой погоде в Европе винят Эль-Ниньо Фото: REUTERS.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РОССИИ

- Если он раскочегарится к концу года, значит, и предстоящая зима тоже будет аномально теплой?

- Климатические системы - штуки сложные, и нельзя делать глобальные выводы на основании какого-то одного фактора. Начнем с того, что даже такое мощное явление, как Эль-Ниньо, в масштабах планеты дает увеличение среднегодовой температуры порядка 0,2 градуса. Это действительно много, это нарушает баланс различных климатических систем, но не приводит к перегреву планеты Земля в целом. Что касается зимы на территории Евразии, на эту тему проводилось много статистически достоверных исследований, и известно, что в годы Эль-Ниньо наблюдаются положительные аномалии температуры.

- То есть зимой теплее, чем обычно?

- Да. Но если в тропиках Эль Ниньо - это король, в том смысле, что его влияние является доминирующим, то в умеренных широтах эффект от Эль-Ниньо может перекрываться собственными климатическими процессами. Например, такими являются североатлантическое колебание в Атлантике или сибирский антициклон, который обеспечивает нам морозы в Сибири.

И эти события никак с Эль-Ниньо не связаны. Поэтому в год сильного Эль-Ниньо мы действительно вправе ожидать зимой более высоких температур в Евразии. Но может так случиться, что у нас сформируется очень сильный, интенсивный сибирский антициклон, который даст сильные морозы в Сибири и даже в Европейской части России. Влияние сибирского антициклона перекроет эффект от Эль-Ниньо и в итоге мы получим зиму не более тёплую, а более холодную. В умеренных широтах таких разнонаправленных климатических событий много, эффекты от них сложнее просчитывать, чем в тропиках.

Северный климат России вносит свои коррективы в жаркую погоду, которую несет Эль-Ниньо Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

“МЛАДЕНЕЦ ХРИСТОС”

- Вы говорили об ущербе, который наносит Эль-Ниньо. Насколько он велик? Виновен ли он в массовой гибели рыбы и морских животных?

- Раньше действительно считали, что рыба гибнет. Собственно, явление Эль-Ниньо открыли перуанские рыбаки, которые заметили, что уловы у побережья Южной Америки резко сокращаются в канун Рождества. Отсюда и название Эль-Ниньо, что в переводе с испанского означает “младенец Христос”. Поначалу это воспринималось рыбаками, как своеобразные рождественские каникулы, потом выяснилось, что в отдельные годы исчезновение рыбы не ограничивается двумя-тремя неделями, а может продолжаться длительное время. И тогда простой оборачивается очень большим ущербом, что, естественно, плохо для экономики. Но оказалось, что рыба при этом не гибнет, а просто уходит туда, где вода более холодная, это нестандартные районы для рыболовного промысла, туда не сразу и доберешься. Поэтому для рыболовства Эль-Ниньо однозначно несет ущерб.

ВОПРОС РЕБРОМ!

Как Эль-Ниньо связан с дефицитом кофе, риса и цитрусовых

Клаус Виртки, один из разработчиков теории Эль-Ниньо, утверждал, что в этом явлении три главных игрока:

1. Температура поверхности воды

2. Толщина теплого слоя воды, под которым находится граница с более холодными водами.

3. Интенсивность пассатов - ветров, которые дуют над Тихим океаном.

Как появление Эль-Ниньо нарушает привычную работу климатического механизма, объясняет профессор Гущина:

ЗАСУХА В ИНДОНЕЗИИ И АВСТРАЛИИ - МИНУС КОФЕ И ЦИТРУСЫ

В норме пассаты дуют с востока на запад, отгоняя тёплую воду от побережья Южной Америки к Индонезии и Австралии. Там за счет активного испарения теплой воды образуются облака и выпадают обильные осадки. В годы, когда наступает Эль-Ниньо, пассаты ослабевают и перестают гонять теплую воду на запад, Индонезия и Север Австралии (а там сосредоточены крупнейшие кофейные и цитрусовые плантации) страдают от засухи.

НАВОДНЕНИЯ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ - КАТАСТРОФА МЕСТНОГО МАСШТАБА

Для Южной Америки пассаты обычно обеспечивают сухую и ясную погоду, потому что дают возможность подниматься из глубин холодным водам, а они - плохой источник дождевой влаги. Возникает парадоксальная ситуация, когда, несмотря на близость океана, дожди в Чили и Перу большая редкость. В научной терминологии это называется “климат океанических пустынь”. Когда Эль-Ниньо ломает заведенный порядок, и массы теплой воды остаются у побережья Южной Америки, влага начинает активно испаряться, и в засушливых районах идут ливневые дожди. К чему жители этих мест совершенно не готовы. Там закрывают школы, детские сады и государственные учреждения, если в течение 3 дней идет дождь - это воспринимается, как природная катастрофа.

КАЛИФОРНИЯ В ВОСТОРГЕ - МЕНЬШЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Зато для некоторых регионов Эль-Ниньо – это благо. Например, в Калифорнии, которая в последние годы страдает от катастрофических пожаров, его ждут как манну небесную. Дожди делают ситуацию менее пожароопасной.

ИНДИЯ ДЕРЖИТ НОС ПО ВЕТРУ - БЕЗ РИСА НЕ ОСТАНЕМСЯ

- А вот влияние Эль-Ниньо на Индии и всю Юго-Восточной Азии с их миллиардным населением не столь однозначно, - говорит Дарья Гущина. - Поначалу считалось, что Эль-Ниньо непременно снижает интенсивность индийского муссона - так называется сезонный ветер, который приносит дожди, когда дует с океана на сушу. Если муссон слабый или в какой-то момент вообще прекращается, там наступает жесточайшая засуха, и погибают все рисовые плантации, потому что рис растёт только в воде. Но когда ученые стали получать больше данных, выяснилось, что далеко не всегда Эль-Ниньо приводит к слабому муссону, потому что в Индийском океане из-за разницы температур в разных частях возникает свое колебательное явление - индийский диполь. Оно, конечно, послабее Эль-Ниньо, но, когда они действуют в противофазе, эффект ослабления муссонов может и не случиться. Поэтому однозначно винить Эль-Ниньо в засухе в Индии нельзя.

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