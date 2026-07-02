Украинская лапша быстрого приготовления вызвала вспышку сальмонеллеза в ЕС. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Режим наибольшего благоприятствования, открытый Евросоюзом для торговли с Украиной, как и следовало ожидать, сыграл злую шутку. Как вы понимаете, не с Незалежной, а с ЕС. С ноября прошлого года по июнь нынешнего в 13 странах ЕС и Великобритании были зарегистрированы 106 подтвержденных случаев заболевания сальмонеллезом. 49 человек из заболевших были даже госпитализированы.

В Дании, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Британии и в целом ряде других стран молодые люди, преимущественно, и особенно дети вдруг становились жертвами острых приступов диареи, испытывали слабость и повышенную температуру, боли в животе. В общем, весь букет той клинической картины, которая характерна для этого острого и опасного инфекционного заболевания. Предварительные диагнозы у заболевших потом подтверждались лабораторными исследованиями.

Причем эта вспышка сальмонеллеза, а это была и остается действительно вспышка, не была локализована по времени и месту, как это обычно происходит, если нечто подобное происходит в заведениях общественного питания, которые не соблюдают санитарно-гигиенические нормы. Разные страны, разные даты, разные люди, которые не были связаны между собой ничем …

В общем, расследователям этой странной вспышки пришлось потрудиться, пока они не выяснили причину.

- Расследование связало эту продукцию, продававшуюся в нескольких странах, с одним и тем же производителем на Украине. Это указывает на возможный общий источник заражения на уровне производственного предприятия, хотя необходимы дальнейшие исследования, - говорится в оперативной оценке, как называется этот документ, выпущенной совместно Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Эпидемиологическое расследование показало, что все заболевшие употребляли в пищу ароматизированную лапшу одного и того же бренда, который производится на Украине. Лабораторные исследования выявили заражение в образцах лапши со вкусом курицы и острой курицы только этой марки. Так что все разговоры о необходимости еще каких-то дополнительных исследований – это, скорее всего, такой маневр вежливости, чтобы постараться деликатно не обидеть украинскую сторону.

Ну разве не потрясающе?! Европа пошла навстречу Украине, ослабила контроль, открыла свои рынки для украинской продукции, а украинцы в ответ закидали Европу лапшой, изготовленной с зараженными грязными яйцами, и отправили европейцев обезвоживаться посредством жестокой диареи.

А знаете, что самое веселое в этой истории? В том, что ничего еще не закончилось. Санитарные службы ряда европейских стран уже начали изъятие опасной продукции из продажи, но все торговые точки они охватить не в состоянии, а эта лапша быстрого приготовления имеет длительный срок хранения, она может еще продаваться в небольших магазинчиках, лежать в продовольственных запасах обычных потребителей, купивших ее про запас (в связи с истерикой про угрозу ядерной войны в Европе такие продукты с очень длительным сроком хранения стали суперпопулярны). А это значит, что новые случаи заражения украинским сальмонеллезом вполне реальны.

Право слово, поляки, которые стали выступать против вступления Украины в ЕС, явно знают, с кем всей Европе придется иметь дело. А немытые зараженные яйца – явно не единственное биологическое оружие украинцев. Заметим, массового поражения.

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