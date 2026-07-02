Невысокий любитель рыбы: проведена экспертиза останков Д’Артаньяна

Вим Дейкман, который много лет «шел по следу» д'Артаньяна, изучая архивы, решил как можно скорее идентифицировать останки.

Казалось, вот-вот - и откроется громкая тайна. В марте под полом церкви Святых Петра и Павла в голландском Маастрихте археолог Вим Дейкман нашел, по его утверждению, останки д'Артаньяна - точнее, его прототипа, мушкетера Шарля де Баца де Кастельмора, с чьей биографии Дюма списал биографию своего героя.

Потомки Баца дали согласие на экспертизу ДНК, однако результатов нет - немецкие ученые, которым первооткрыватель останков поручал это дело, не смогли выделить нужные образцы из костей. А сам археолог попал в тюрьму.

Теперь же выяснилось, что найденные Дейкманом кости принадлежали нескольким людям.

Вим Дейкман, который много лет «шел по следу» д'Артаньяна (Бац погиб при осаде Маастрихта летом 1673 года), изучая архивы, решил как можно скорее идентифицировать останки. Внешние параметры - «престижное» расположение рядом с алтарем, пуля от мушкета в груди и монеты эпохи Людовика XIV позволяли утверждать, что это та самая могила.

Археолог счел голландскую бюрократию препятствием для быстрой экспертизы ДНК. И поручил своему другу отвезти в лабораторию в Мюнхене кость предплечья и два зуба. Это возмутило городские власти, ведь все археологические находки считаются собственностью Маастрихта.

Возвращать не сданную городу часть останков Дейкман не хотел, за это его арестовали, изъяв «краденое».

Сейчас он на свободе, но уголовное дело не закрыто - ученого обвиняют в незаконном присвоении археологических ценностей.

Найденные в Голландии останки Д’Артаньяна оказались костями трех человек. Кадр из видео youtube.com/@L1-Nieuws

Затем к делу приступили антропологи из голландских Университета прикладных наук Саксион и археологического бюро BAAC. Их задачей было определить характеристики человека, которому они принадлежат - провести своего рода криминалистическую экспертизу.

Сегодня опубликовали ее результаты.

- Среди извлеченных Дейкманом останков присутствуют не являющиеся частью основного скелета кости двух молодых людей и нескольких взрослых.

- Покойный был ростом 1,74 метра.

- Предполагаемый возраст смерти - от 44 до 66 лет (Бацу было 62 года).

- Этот человек ел много морской рыбы, которая составляла треть его рациона - что странновато для мушкетера, который большую часть жизни прожил в Париже и Лилле.

- «Мушкетная пуля», найденная в районе груди скелета, оказалась частью обычного гвоздя.

Теперь предстоит новая генетическая экспертиза. Она должна пройти в течение полугода.

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