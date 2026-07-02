Звездные болельщики: на какие футбольные матчи ходят российские знаменитости

Олег Меньшиков болеет за ЦСКА всю жизнь Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

2 июля мир отмечает день спортивного журналиста. Ну и болельщиков заодно. Они такие же необходимы в спорте люди, как и спортивные комментаторы.

Мы решили вспомнить, кто из российских звезд, за какие клубы, а если взять шире – спортивные общества – болеет.

Народный артист Сергей Никоненко на своем 85-летии признался, что всю жизнь, буквально с детства, болеет за «Динамо». Говорит, что его третьим словом после «мама» и «папа» было «Динамо». Отец Сергея Никоненко в послевоенные годы был руководителем охотничье-рыболовного клуба в обществе «Динамо». Певец Лев Лещенко в юности играл в баскетбольной секции «Динамо», с тех пор бело-голубые цвета стали для него, говорит, образом жизни.

Сергей Никоненко. Фото: dynamo.su

Камиль Ларин занимался дзюдо и плаванием в клубе «Динамо» в Волгограде и до сих пор болеет за этот клуб. «Я родился 10 ноября в День милиции, поэтому у меня не было вариантов, за какой клуб болеть. Только за Динамо», - говорит Камиль Ларин. Физкультурно-спортивное объединение «Динамо» исторически связано с органами внутренних дел и госбезопасности.

Камиль Ларин болеет за "Динамо" Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Музыкант Юрий Маликов более за «Динамо» уже более 60 лет.

- Я и с Львом Яшиным (легендарны динамовцем) был хорошо знаком. И Володе Пильгую (преемник Льва Яшина) пенальти забивал, - рассказал о своих спортивных достижениях Маликов-старший.

Юрий Маликов болеет за «Динамо» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Сын Юрия Маликова певец и композитор Дмитрий Маликов тоже болеет за «Динамо», иногда гоняет мяч по полю в бело-голубой форме.

У «ЦСКА» тоже много звездных болельщиков. Среде поклонников «армейцев» Дмитрий Певцов, Олег Меньшиков, Сергей Бурунов...

Сергей Бурунов на матче ЦСКА

Как рассказал Олег Меньшиков, он болеет за ЦСКА всю жизнь, как и его отец, который был военным инженером, поэтому «в нашей семье других вариантов просто быть не могло».

За «Зенит» болеет питерская звездная «диаспора». Среди её самых ярких представителей - народный артист Михаил Боярский. Михаил Сергеевич не раз рассказывал, что болеет за команду всю жизнь, с дошкольного возраста, когда отец привёл его на Кировский стадион. Любая победа команды для него — праздник, а проигрыш — травма. Он сравнивал поход на футбол на стадион «Петровский» с посещением бани, где все знают друг друга в лицо. Это была хорошая мужская традиция. Стадион был уютный, контактный, эмоции зрителей передавались спортсменам. Сейчас такого уже нет. Арены такие огромные, что докричаться до игроков или произвести какое-то эмоциональное воздействие на игру невозможно. А раньше контакт был очень близкий, можно было поблагодарить и подбодрить спортсменов.

Михаил Боярский в цветах "Зенита" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Еще один болельщик «сине-бело-голубых» - артист Сергей Мигицко. Он всегда бронирует места для ребят из «Зенита» в зрительном зале театра, футболисты с удовольствием приходят на спектакли.

Самая большая звездная группировка у «Спартака». Актер Александр Стриженов – многолетний и преданный болельщик «красно-белых». И вообще за этот клуб болеют не отдельные артисты, режиссеры или музыканты. А целые творческие коллективы.

Михаил Ефремов рассказывал, что в детстве он выбрал команду «ЦСКА». Но пришел домой его отец Ефремов-старший и сказал сыну, что в Московском Художественном театре все болеют за «Спартак». И если Михаил хочет стать настоящим мхатовским артистом, он должен болеть за «красно-белых». Олег Табаков болел за «Спартак» с тех пор, когда ещё юношей поступил в Школу-студию МХАТ. И там ему сказали, что для Художественного театра болеть за «Спартак» так же незыблемо, как исповедовать систему Станиславского. Потому что мхатовские старики — Яншин, Масальский и другие — дружили с братьями Старостиными и болели за спартаковцев. Именно поэтому среди актеров МХАТа так много болельщиков именно этого клуба, включая тех, на кого и не подумаешь, что он вообще к спорту имеет хоть какое-то отношение. Например, народный артист и художественный руководитель Московского театра «Еt Cetera» Александр Калягин, который прослужил в МХАТе вместе с Олегом Ефремовым 20 лет. Олег Николаевич и Калягину сделал спартаковскую «прививку».

Александр Стриженов – многолетний и преданный болельщик Спартака Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

За «Спартак» болеют Алексей Маклаков, певец Олег Газманов, даже гимн «Спартака» написал. Очень азартный, эмоциональный болельщик «Спартака» пианист-виртуоз Денис Мацуев. Его голос всегда слышен на трибунах во время игры любимой команды. В юности он вел футбольный дневник, где записывал результаты каждого матча «красно-белых».

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