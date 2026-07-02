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Звезды2 июля 2026 16:30

Звездные болельщики: на какие футбольные матчи ходят российские знаменитости

KP.RU перечислил футбольные команды, за которые болеют российские знаменитости
Татьяна ЗИМНЯЯ
Олег Меньшиков болеет за ЦСКА всю жизнь

Олег Меньшиков болеет за ЦСКА всю жизнь

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

2 июля мир отмечает день спортивного журналиста. Ну и болельщиков заодно. Они такие же необходимы в спорте люди, как и спортивные комментаторы.

Мы решили вспомнить, кто из российских звезд, за какие клубы, а если взять шире – спортивные общества – болеет.

Народный артист Сергей Никоненко на своем 85-летии признался, что всю жизнь, буквально с детства, болеет за «Динамо». Говорит, что его третьим словом после «мама» и «папа» было «Динамо». Отец Сергея Никоненко в послевоенные годы был руководителем охотничье-рыболовного клуба в обществе «Динамо». Певец Лев Лещенко в юности играл в баскетбольной секции «Динамо», с тех пор бело-голубые цвета стали для него, говорит, образом жизни.

Сергей Никоненко. Фото: dynamo.su

Сергей Никоненко. Фото: dynamo.su

Камиль Ларин занимался дзюдо и плаванием в клубе «Динамо» в Волгограде и до сих пор болеет за этот клуб. «Я родился 10 ноября в День милиции, поэтому у меня не было вариантов, за какой клуб болеть. Только за Динамо», - говорит Камиль Ларин. Физкультурно-спортивное объединение «Динамо» исторически связано с органами внутренних дел и госбезопасности.

Камиль Ларин болеет за "Динамо"

Камиль Ларин болеет за "Динамо"

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Музыкант Юрий Маликов более за «Динамо» уже более 60 лет.

- Я и с Львом Яшиным (легендарны динамовцем) был хорошо знаком. И Володе Пильгую (преемник Льва Яшина) пенальти забивал, - рассказал о своих спортивных достижениях Маликов-старший.

Юрий Маликов болеет за «Динамо»

Юрий Маликов болеет за «Динамо»

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Сын Юрия Маликова певец и композитор Дмитрий Маликов тоже болеет за «Динамо», иногда гоняет мяч по полю в бело-голубой форме.

У «ЦСКА» тоже много звездных болельщиков. Среде поклонников «армейцев» Дмитрий Певцов, Олег Меньшиков, Сергей Бурунов...

Сергей Бурунов на матче ЦСКА

Сергей Бурунов на матче ЦСКА

Как рассказал Олег Меньшиков, он болеет за ЦСКА всю жизнь, как и его отец, который был военным инженером, поэтому «в нашей семье других вариантов просто быть не могло».

За «Зенит» болеет питерская звездная «диаспора». Среди её самых ярких представителей - народный артист Михаил Боярский. Михаил Сергеевич не раз рассказывал, что болеет за команду всю жизнь, с дошкольного возраста, когда отец привёл его на Кировский стадион. Любая победа команды для него — праздник, а проигрыш — травма. Он сравнивал поход на футбол на стадион «Петровский» с посещением бани, где все знают друг друга в лицо. Это была хорошая мужская традиция. Стадион был уютный, контактный, эмоции зрителей передавались спортсменам. Сейчас такого уже нет. Арены такие огромные, что докричаться до игроков или произвести какое-то эмоциональное воздействие на игру невозможно. А раньше контакт был очень близкий, можно было поблагодарить и подбодрить спортсменов.

Михаил Боярский в цветах "Зенита"

Михаил Боярский в цветах "Зенита"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Еще один болельщик «сине-бело-голубых» - артист Сергей Мигицко. Он всегда бронирует места для ребят из «Зенита» в зрительном зале театра, футболисты с удовольствием приходят на спектакли.

Самая большая звездная группировка у «Спартака». Актер Александр Стриженов – многолетний и преданный болельщик «красно-белых». И вообще за этот клуб болеют не отдельные артисты, режиссеры или музыканты. А целые творческие коллективы.

Михаил Ефремов рассказывал, что в детстве он выбрал команду «ЦСКА». Но пришел домой его отец Ефремов-старший и сказал сыну, что в Московском Художественном театре все болеют за «Спартак». И если Михаил хочет стать настоящим мхатовским артистом, он должен болеть за «красно-белых». Олег Табаков болел за «Спартак» с тех пор, когда ещё юношей поступил в Школу-студию МХАТ. И там ему сказали, что для Художественного театра болеть за «Спартак» так же незыблемо, как исповедовать систему Станиславского. Потому что мхатовские старики — Яншин, Масальский и другие — дружили с братьями Старостиными и болели за спартаковцев. Именно поэтому среди актеров МХАТа так много болельщиков именно этого клуба, включая тех, на кого и не подумаешь, что он вообще к спорту имеет хоть какое-то отношение. Например, народный артист и художественный руководитель Московского театра «Еt Cetera» Александр Калягин, который прослужил в МХАТе вместе с Олегом Ефремовым 20 лет. Олег Николаевич и Калягину сделал спартаковскую «прививку».

Александр Стриженов – многолетний и преданный болельщик Спартака

Александр Стриженов – многолетний и преданный болельщик Спартака

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

За «Спартак» болеют Алексей Маклаков, певец Олег Газманов, даже гимн «Спартака» написал. Очень азартный, эмоциональный болельщик «Спартака» пианист-виртуоз Денис Мацуев. Его голос всегда слышен на трибунах во время игры любимой команды. В юности он вел футбольный дневник, где записывал результаты каждого матча «красно-белых».

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