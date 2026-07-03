Циститы, уретриты, почечные колики: почему эти болезни обостряются летом

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Те, кто испытал на себе неприятные воспалительные заболевания типа уретрита (воспаления мочеиспускательного канала) и цистита (воспаления мочевого пузыря), считают, что они появляются в холодное время года. Оттуда же и популярное восклицание заботливых родителей: «Не сиди на холодном, цистит будет!»

На самом деле все куда сложнее:

- В жаркую погоду из-за повышенного потоотделения значительно возрастает нагрузка на почки, и заболевания мочеполовой системы начинают чаще напоминать о себе, - рассказывает Виген Малхасян – уролог-онколог, врач высшей категории, профессор, д. м. н., заведующий Урологическим отделением № 67 Московского урологического центра (на базе ММНКЦ им. С. П. Боткина). – Самая главная патология, связанная с жарой - мочекаменная болезнь. Исследования доказывают: чем выше среднемесячная температура, тем больше обращений пациентов с почечной коликой. Данные крупного метаанализа подтверждают: каждые дополнительные 5 C повышают риск госпитализации из-за камней в среднем на 10%. Пик приходится на 1–7 дней после наступления жары. И это объяснимо: в знойную погоду уменьшается объем мочи, но растет концентрация кальция и оксалатов. Это ускоряет образование кристаллов.

Вторые по «популярности» летние сезонные болезни - инфекции мочевыводящих путей. То есть циститы, уретриты, пиелонефриты (поражение почечных лоханок и почек).

- Одно из исследований, опубликованных в журнале The Journal of Urology, показало: если средняя температура недели держится на уровне +25…+30°C, то на следующей неделе на 20–30% увеличивается поток женщин к врачам с жалобами на симптомы ИМП. Причина: из-за обезвоживания скорость тока мочи снижается, пузырь опорожняется реже, бактерии не вымываются как следует, - объясняет Виген Малхасян.

Также в развитии циститов и уретритов может быть виновато купание в непроверенных водоемах.

КАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕОБХОДИМЫ

- Почки работают как фильтр: они очищают кровь и выводят токсины, - говорит уролог. - Если водный баланс нарушается, соли не уходят с мочой, а оседают во внутренних органах. 60–80% почечных камней образованы оксалатом кальция – это соль щавелевой кислоты. Они отличаются высокой плотностью и плохой растворимостью. Оксалаты являются конечными продуктами обмена веществ, поэтому организм не способен их расщепить: они либо покидают тело с мочой, либо накапливаются. Примерно 30% этих солей попадает в организм с пищей, а остальные 70% образуются внутри, в ходе обменных процессов, например, при распаде витамина С. Если уровень оксалатов в моче повышается, они начинают соединяться с кальцием. В результате возникают мельчайшие кристаллы, которые со временем могут вырасти в крупные конкременты (твердые образования, проще говоря – камни – прим. Ред.). Летом, когда риск обезвоживания повышается, этот процесс ускоряется.

Почки работают как фильтр: они очищают кровь и выводят токсины. Фото: kunkun2018/Shutterstock/Fotodom

Чтобы понять причину образования камней и предотвратить появление новых, требуется расширенная диагностика:

* Суточный анализ мочи. Анализ позволяет оценить объем выделяемой жидкости, уровень кальция, оксалатов, уратов, цитрата, магния, pH.

* Биохимия крови. Смотрят показатели кальция, мочевой кислоты, паратиреоидного гормона, витамина D, электролитов.

* Анализ самого камня, если его удалось получить – спектроскопия для определения точного состава.

* КТ мочевыводящих путей. Врач оценивает анатомию, плотность камней, нет ли аномалий оттока мочи.

Только после этого доктор может назначить диету и оптимальную схему лечения.

ПРИЧИНЫ КАМНЕОБРАЗОВАНИЯ

Конечно, далеко не у всех людей появляются камни в почках. Иногда виноваты генные мутации, но чаще – наследственность. Если у родителей или близких родственников была мочекаменная болезнь, риск повышается в разы.

- На состояние мочевыделительной системы влияет и питание, - объясняет Виген Малхасян. - Многие ошибочно полагают, что при мочекаменной болезни нужно исключить из рациона богатые кальцием продукты, но это не так. Кальций, попадая в кишечник, связывает оксалаты, после чего они выводятся из организма естественным путем. Суточная норма макроэлемента составляет 1-1,2 г: например, литр кефира или несколько ломтиков сыра. Если кальция в питании недостаточно, оксалаты беспрепятственно всасываются в кровь и затем направляются в почки, где и формируют камни. Также полезно есть больше овощей и фруктов: они содержат цитраты, которые мешают конкрементам расти.

ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВРЕДНО

* Соль. Если есть много соли, кальций выводится с мочой.

* Животный белок в большом количестве. Избыток мяса закисляет мочу и повышает уровень мочевой кислоты. Красное мясо рекомендуется есть не чаще 2-3 раз в неделю.

* Бесконтрольное употребление витамина D. Его избыток, как и дефицит, опасен для здоровья почек. Витамин D усиливает всасывание кальция. «Если принимать его бесконтрольно, в моче может оказаться слишком много этого элемента, который является стройматериалом для камней. Людям с мочекаменной болезнью не стоит принимать высокие дозы витамина D без контроля врача», - объясняет уролог Малхасян.

ПРОФИЛАКТИКА ЦИСТИТА В ЖАРУ

Чтобы не столкнуться с почечной коликой или циститом в жару, соблюдайте несколько правил:

1. Пейте достаточно жидкости, чтобы суточный объем мочи был около 2–2,5 л. Обычная вода снижает концентрацию солей.

2. Ешьте молочные продукты: творог, сыр, йогурты.

3. Ограничьте потребление соли.

4. Не злоупотребляйте мясом. Добавьте в рацион больше овощей и фруктов.

5. Следите за весом и больше двигайтесь – сидячий образ жизни и ожирение повышают риск возникновения камней.

* Не купайтесь в подозрительных прудах и реках.

- Если возникла резкая боль в боку, не терпите боль – лучше обратиться к врачу. Это может быть почечная колика, при которой необходима немедленная квалифицированная медицинская помощь, - предупреждает Виген Малхасян.

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