Фото: Александр Полегенько/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 3 июля:

1. Новости с передовой: освобождена Пискуновка

2. Немцы говорят, что Северные потоки взорвали украинцы

3. Кличко скорбит, что в Киеве разрушили заводы по производству дронов

4. Писториус сделал резкое заявление об Украине

5. Поляки гнобят Зеленского

6. Киевских агентов поймали в Крыму

7. Боевики целенаправленно убивают энергетиков в Запорожской области

8. Украинские дроны опять бьют по белорусским автобусам

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 3 ИЮЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

От действий «Севера» противник потерял более 230 человек. Поражены две бронемашины, 16 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Запада» вывели из строя более 210 военнослужащих. Подбиты три бронемашины, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия.

«Южная» группировка войск освободила Пискуновку в ДНР. Противник потерял до 155 бойцов. А также три бронемашины, 28 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

На счету «Центра» - свыше 365 боевиков. Утилизированы три бронемашины, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Бойцы «Востока» уничтожили более 465 националистов. В металлолом отправлены девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Бойцы «Днепра» нанесли ВСУ такой урон: до 40 солдат и офицеров, 15 автомобилей и станция РЭБ.

Силы ПВО сбили 11 управляемых авиабомб и 631 дрон.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 3 ИЮЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Немцы уверяют, что «Северный поток» подорвали украинцы

В Генпрокуратуре ФРГ признали неизбежное. Там выдвинули обвинения против гражданина Украины Сергея Кузнецова. Немцы считают, что именно он и его люди подорвали «Северные потоки» в сентябре 2022-го. В заключении говорится: «Обвиняемый подозревается в том, что он как соучастник совершил военное преступление, произвёл взрыв, уничтожил сооружения, нарушил работу предприятий общественного пользования». Немецкие прокуроры полагают, что в конце февраля 2022 года этот украинский офицер с сослуживцами, действуя по указке Киева, разработали план по уничтожению «Северных потоков». 4 сентября 2022 года обвиняемый въехал в ФРГ через Польшу с поддельным украинским паспортом. Ну и потом, вопреки стихии, взорвал газопровод с подельниками. Среди которых была 40-летняя украинская валькирия. Которая чуть ли не пинками заставила соратников погружаться в штормовые воды. Где-то в Голливуде зарыдали, подбираясь к экранизации.

Кличко назвал атаку на Киев самой масштабной

Работавший чемпионом мира по боксу, а последние 12 лет выступающий мэром Киева Виталий Кличко вновь пребывает в клинче. Градоначальник сообщил, что прошедшая атака на объекты ВСУ в украинской столице стала самой масштабной с начала СВО. В своем Telegram-канале получивший хук справа мэр написал: «Самая массированная атака: по столице били баллистикой, крылатыми ракетами, БПЛА». Минобороны России уточнило, что прилетело по точкам, где делали ракеты «Фламинго» и дальнобойные беспилотники «Лютый». Отлетались, пернатые...

Конфликт на Украине вступил в решающую фазу — решил Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус Фото: REUTERS.

Министр обороны Германии Борис Писториус, который давно топит за Киев, но точно понимает, что поставил на лузера, вдруг сообщил, что вооружённый конфликт на Украине «вступил в решающую фазу». В интервью журналу Der Spigel глава немецкого оборонного ведомства отметил, что Украина, которая все еще стремится к победе, по-прежнему остро нуждается в деньгах: «Война на Украине, возможно, вступила в решающую фазу, нам следует использовать этот момент». Свои шансы в 1941-м упустили, пытаетесь добрать спустя 85 лет?

Зеленского начали гнобить в Европе

Издание Strategic Culture приговорило Владимира Зеленского. Заявлено, что его бойкот конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске — признак самого серьёзного кризиса в отношениях Киева с Варшавой. Который создаёт серьезнейшие проблемы для ЕС и НАТО. Констатируют печальный для киевского режима факт: «Конфликт перерос в полномасштабный дипломатический кризис... Дела, действительно, очень плохи, если даже вечно выпрашивающий деньги Зеленский пропустил мероприятие по сбору средств». В публикации говорится, что Варшава всё жёстче выступает против вступления Киева в Евросоюз, а возникший конфликт стал большой проблемой для Брюсселя. Ну, так это же ваш сукин сын...

Двух агентов Киева повязали в Крыму

На Крымском полуострове неспокойно. В Центре общественных связей ФСБ заявили, что два украинских агента там попались на горячем. Негодяи передавали данные о военных объектах и о движении железнодорожных составов по Крымскому мосту: «Задержаны граждане России 1968 и 1986 годов рождения, причастные к сотрудничеству с украинскими спецслужбами с целью нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности России». Им дали координаты схрона. Там они нашли компоненты для сборки самодельного взрывного устройства. Его масса была более 3 килограммов. Не успели навредить никому, кроме себя. До седина дожили, ума не нажили.

Запорожские энергетики гибнут от атак боевиков

Евгений Балицкий, губернатор Запорожской области, сообщил о больших потерях среди самых важных работников, которые обеспечивают жизнь людей. По его данным, с начала СВО 28 энергетиков погибли. И 77 специалистов получили ранения при атаках боевиков на регион. В последние сутки еще два энергетика погибли во время проведения ремонтно-восстановительных работ. Свет будет, а тьма сгинет.

ВСУ бьют по «Красному камню»

Боевики атаковали таможенный пункт «Красный камень» в Брянской области. 2 июля произошло два нападения со стороны ВСУ. Днем в четверг украинский дрон попал в туристический автобус. Он двигался из Минска в Анапу и был атакован в районе «Красного камня». Травмы получили два водителя, пассажиры автобуса не пострадали и были доставлены в Гомельскую область. Позже БПЛА атаковали ту же точку. Камень этот нацистам поперек горла встал.