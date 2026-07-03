Отнимает до 15 лет жизни: что такое метаболический синдром и как его избежать

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Что сильнее всего мешает человеку быть здоровым и активным? Многие скажут: перегрузки на работе и нехватка денег. Однако медицина дает другой ответ. Есть пять ключевых факторов, которые подрывают здоровье современного человека и вносят решающий вклад в сокращение жизни. «Они обусловливают каждое второе сердечно-сосудистое заболевание и каждую пятую смерть. Если бы удалось добиться их отсутствия у нашего населения в возрасте до 50 лет, то мы сразу продлили бы жизнь без сердечно-сосудистых заболеваний до 60 лет. А общая продолжительность жизни автоматически увеличилась бы на 14–12 лет у женщин и мужчин соответственно», - рассказала врач-кардиолог, замдиректора НМИЦ имени В.А. Алмазова Минздрава России, кандидат медицинских наук Надежда Звартау. Эксперт выступила с докладом на V Всероссийском экспертном форуме «Сердечно-сосудистые заболевания и продолжительность жизни», организованном Всероссийским союзом пациентов.

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ВРАГОВ ДОЛГОЛЕТИЯ

Кардиолог Надежда Звартау перечислила пять ключевых факторов риска - главных врагов здорового долголетия.

1. Артериальная гипертензия (гипертония).

2. Дислипидемия. То есть сбой в обмене жиров (липидов) в организме. Обычно повышается уровень «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности, ЛПНП) и триглицеридов, а уровень «хорошего» холестерина (липопротеинов высокой плотности, ЛПВП) снижается.

3. Ожирение.

4. Сахарный диабет.

5. Курение (как обычных сигарет, так и электронных).

Каждый из этих факторов подрывает здоровье сам по себе. Но когда они все вместе встречаются у одного человека, то усиливают действие друг друга. И удар по организму становится намного мощнее и опаснее.

«ОПАСНЫЙ БУКЕТ»: ЧТО ТАКОЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

Так называют «букет» нарушений в организме, которые приводят к развитию основных болезней, сокращающих жизнь. По сути, при метаболическом синдроме у человека сбивается обмен жиров и углеводов, накапливается лишний вес (прежде всего в области живота) и повышается давление.

Надежда Звартау подробнее рассказала о конкретных признаках-критериях такого синдрома, исходя из последних научных данных.

! Основные признаки метаболического синдрома:

- Избыточная масса тела, ожирение или абдоминальное ожирение (в области живота).

Конкретно:

* индекс массы тела (ИМТ, его легко посчитать на электронных калькуляторах в интернете) ≥25

* и/или окружность талии ≥80 см у женщин и ≥94 см у мужчин.

- Предгипертензия или артериальная гипертензия.

Конкретно:

артериальное давление ≥ 120/80 мм рт ст.

- Начальные нарушения углеводного обмена, предиабет или сахарный диабет 2-го типа.

Конкретно:

глюкоза при взятии крови из вены натощак ≥5,6 ммоль/л.

! Дополнительные критерии:

- Дислипидемия.

Конкретно:

* повышение уровня холестерина не-ЛПВП (этот показатель включает все виды холестерина за вычетом «хорошего») ≥3,4 ммоль/л

* и/или повышение уровня триглицеридов ≥1,7 ммоль/л.

- Гиперурикемия.

Конкретно:

повышение уровня мочевой кислоты ≥360 мкмоль/л.

- Нарушение функции почек или их повреждение.

Конкретно:

* отношение показателей альбумин/креатинин мочи ≥10 мг/г

* и/или показатель работы почек рСКФ (расчетная скорость клубочковой фильтрации) ≤89 мл/мин/1,73 кв. м.

- Низкоинтенсивное воспаление.

Конкретно: уровень высокочувствительного С-реактивного белка (вчСРБ) в анализе крови >2 мг/л.

! Для установления метаболического синдрома достаточно одного основного признака и двух дополнительных критериев. Либо - двух основных признаков и одного дополнительного критерия, пояснила Надежда Звартау.

Один из признаков синдрома - избыточная масса тела, ожирение или абдоминальное ожирение (в области живота). Фото: FernSunisa9555/Shutterstock/Fotodom

КОГДА «ПОЧТИ НОРМА» - ПРЕДВЕСТНИК БОЛЕЗНЕЙ

Современная медицина позволяет контролировать практически все нарушения, входящие в метаболический синдром. Пациенту дают рекомендации по изменению образа жизни (прежде всего - по питанию и увеличению физнагрузок), при необходимости назначают лекарственные препараты. Но чем дальше зашли нарушения, тем сложнее «ремонтировать» поломки в организме. И выше риск развития осложнений, болезней, сокращающих жизнь. При этом сегодня на практике есть несколько острых проблем, рассказали эксперты.

- Основной вызов в том, что большинство факторов риска (см. выше признаки метаболического синдрома. - Ред.) относятся к зоне компетенции разных специалистов, - отметила Надежда Звартау.

Иными словами, терапевт проверяет у пациента одно, кардиолог другое, эндокринолог третье. А ведь все составляющие метаболического синдрома, усиливающие и даже взаимопровоцирующие друг друга, нужно оценивать и контролировать в комплексе, подчеркнула эксперт.

Еще один вызов - изменение отношения к предрискам, то есть предвестникам существенных сбоев в организме. Исследования показывают: то, что мы привыкли считать «почти нормой», может оказаться прямой дорогой к серьезным нарушениям.

Доктор Звартау привела несколько распространенных примеров:

* показатель глюкозы в крови (при взятии из вены натощак) 5,6 ммоль/л обычно считается «почти нормальным». Однако накопленные медицинские данные показывают: зачастую это предвестник неблагоприятных изменений;

* артериальное давление 120-139 мм рт ст/ 80-89 мм рт ст, как правило, тоже воспринимается как нормальное (по российским клиническим рекомендациям диагноз «гипертония» ставится при давлении 140/90 мм рт ст и выше). Но при таких показателях у человека уже заметно возрастают риски для здоровья, предупредила врач-кардиолог;

* избыточный вес при показателях ИМТ 25-29,9 еще не считается диагнозом «ожирение» (он ставится, начиная с ИМТ 30), однако является доказанным предриском.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как сохранить здоровье и продлить жизнь?

Сегодня врачи - терапевты, эндокринологи, кардиологи - зачастую начинают замечать пациента с метаболическим синдромом, когда у него есть в среднем уже пять диагнозов, рассказали эксперты на форуме Всероссийского союза пациентов «Сердечно-сосудистые заболевания и продолжительность жизни».

Чтобы исправить ситуацию, важно нацеливаться на поиск предрисков, подчеркнула замдиректора НМИЦ имени В.А. Алмазова Надежда Звартау. В этом должны помочь центры медицины здорового долголетия, которые открываются сейчас по всей стране на базе прежних центров здоровья. Здесь бесплатно, по полису ОМС, будут проводиться, в том числе, углубленные обследования для определения скорости старения организма и причин ее повышения.

Также важно проходить классическую диспансеризацию, которая положена ежегодно, начиная с 40-ка лет (в 18-39 лет - раз в три года). Она включает выявление многих компонентов метаболического синдрома, пояснила кардиолог Звартау. В их числе: определение индекса массы тела, измерение артериального давления, определение уровня глюкозы и холестерина.

Те, кто предпочитает проходить чек-апы платно, могут взять за ориентир проверку основных показателей, по которым оценивается метаболический синдром (см. выше).

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