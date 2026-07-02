Как Европа прощупывает возможность введения новых стран в войну с Россией, когда закончатся украинцы

Германия остается крупнейшим донором Украины Фото: REUTERS.

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью журналу Der Spiegel заявил, что конфликт на Украине, возможно, вступил в решающую фазу. По словам главы немецкого военного ведомства, нынешний этап конфликта может стать определяющим. Он считает, что этот момент надо использовать. Писториус отметил, что Украине нужна срочная финансовая поддержка и отметил, что у него лично есть НЗ на случай войны. При том ФРГ остается крупнейшим донором незалежной. С 24 февраля 2022 года Берлин предоставил Киеву на 39 млрд евро гуманитарной помощи и на 55 млрд евро военной помощи.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с военным экспертом Института права и Нацбезопасности РАНХиГС Александром Степановым.

НОВЫЕ ПРОКСИ

- У вас есть личный НЗ на случай битвы с Писториусом?

- Лично я с Писториусом воевать не собираюсь. А если серьезно, мы сейчас на важном этапе эскалации. Такими заявлениями они прощупывают следующий этап.

- Что это может быть за этап?

- Очевидно, они рассматривают возможность введения следующих после украинцев прокси (стран, войска которых могут принять участие в конфликте на фоне истощения человеческих ресурсов ВСУ). И создание новых зон напряженности - зон блокирования нашей навигации. В первую очередь, на Балтике. Они хотят объединить эти финансовые усилия в рамках предстоящего в июле в Турции саммита лидеров стран НАТО.

БАЛТИЙСКИЙ ВЕТЕР

- Тревожно у границ Калининграда - натовцы там учения постоянно проводят...

- Да, развертывается инфраструктура подразумевающая возможность нападения на Калининград. Под эгидой ФРГ и Нидерландов в Эстонии создан центр регионального командования НАТО. Который будет оперировать процессами, в первую очередь, на балтийском направлении. В балтийских странах активно развивается разведывательное направление под кураторством «больших» разведок и командования НАТО. В ту же Эстонию были поставлены новые РЛС, которые дают возможность слежения более чем на 500 км.

- А что касается Калининградской области?

- Сейчас это та очевидная зона, на которую натовцы могут попытаться надавить. Развивая тему морской блокады, на Балтике регулярно проводят учения НАТО.

- Насколько регулярно?

- Таких учений проведено десятки за последнее время. Сейчас ведется постоянное военно-воздушное и военно-морское патрулирование этой зоны. И тотальный мониторинг наших сил и средств. Медленно идут процессы, которые могут привести к закрытию морского доступа в Калининградскую область.

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью журналу Der Spiegel заявил, что конфликт на Украине, возможно, вступил в решающую фазу Фото: REUTERS.

МОРСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

- Схожие процессы идут не только там?

- Они отрабатываются и в Черноморской зоне. НАТО хочет это вывести на новый этап. И на саммите (НАТО, 7-8 июля) будет понятно, насколько возможно принятие консолидированных решений по таким действиям.

- Но это же и денег стоит немалых - у них они есть?

- У них есть понимание полной перестройки экономической модели - в том числе, в плане развертывания «экспедиционного» ВПК в нашем приграничье. Во многом это ВПК уже функционирует для обеспечения таких операций. В том числе, в плане ударов в рамках Deep Strike (глубоких ударов по территории) и Middle Strike (ударов средней дальности). Которые реализуются в европейской части России под флагом и с позиций киевского режима.

ШВЕДСКИЙ АКЦЕНТ

- Что дальше?

- Они продавливают, повторю, ввод новых прокси. Для них балтийские страны - те же пешки. В рамках большой шахматной геополитической партии ими могут решить пожертвовать ради решения больших задач. Очевидно, что есть планы и предложения по их включению в эти процессы. Балтийские страны насыщаются очень активно различными образцами новой военной продукции. В том числе, по линии США. Не надо забывать что и Швеция, и Норвегия - серьезные военно-технические центры.

- Они вкачивают оружие активно?

- Они серьезно обеспечивают поставки в интересах киевского режима. Прошла на днях информация об истребителях Saab JAS 39 Gripen. Это многофункциональные истребители, которые Швеция поставит Киеву уже в следующем году в количестве 16 штук. В НАТО хотят воевать до последнего украинца, и уже сейчас прощупывают, есть ли возможность продолжить военные действия, когда они кончатся.

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