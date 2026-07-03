Взять Константиновку одним ударом было просто невозможно. Фото: Александр Река/ТАСС

Город, век выдувавший хрупчайшую вещь на свете - стекло: оконное, бутылочное, рубиновое для кремлёвских звёзд, под конец и сам обратился в увеличительное стекло - сквозь него стало видно, как на глазах меняется ход Спецоперации. Здесь российская армия принципиально не шла на лобовой штурм (как это было в начале СВО, например, в Бахмуте-Артемовске у «вагнеровцев»). Она сделала то, что под силу уже зрелой, знающей, современной армии: изолировала театр боя, перерезала единственном шоссе, уходящее на север, к Дружковке, превратила каждую ротацию гарнизона врага в билет в один конец - и только потом пустила свои малые штурмовые группы разбирать огромный промышленный город по кварталу за раз.

Так южный засов Славянско-Краматорской стены вышел из рук Киева, а передний край подступил к Дружковке, Краматорску и Славянску вплотную. Рассказываем, как российские войска 3 июля 2026 года освободили Константиновку в ДНР и почему этот город так важен.

Как российские войска освободили Константиновку: главное о взятии города в ДНР на 3 июля 2026 года

Взять Константиновку одним ударом было невозможно. Большой индустриальный город: 20 тысяч строений - промзоны, многоэтажки, частный сектор, заводские дворы, склады, гаражи, подвалы. В такой застройке линия фронта не лежит на карте. Она проходит через лестничную клетку, делит надвое подъезд, ныряет в подвал. Город брали поэтажно.

К концу июня под нашим контролем оказались около 19 тысяч зданий из 20, до полного освобождения города оставались последние сотни домов. За Константиновкой - Дружковка. 12 километров дороги, и снова всё то же: заводские окраины, въезды, посадки, частный сектор, которые Украина теперь спешно превращает в новую линию обороны, а заводы вывозит вглубь.

Падение Константиновки - это не обещание «быстрой прогулки» к освобождению всего Донбасса. Тяжёлые бои за Дружковку, Краматорск и Славянск никуда не делись - но прежней глубины у Киева больше нет: где вчера был буфер, сегодня - передовая. В этом и есть огромная стратегическая цена Константиновки. Весь Донбасс сжимается к своим последним промышленным городам, и за каждым павшим створом открывается следующая, ещё более тяжёлая дверь.

Круг длиною в двенадцать лет

Война уже стояла здесь 12 лет назад - и отступила. В 2014-м, когда из Славянского котла уходила колонна ополченцев, Константиновка стала одной из последних точек, после которой отступать было некуда — позади Горловка и Донецк. Константиновку оставили без боя. 12 лет она стояла, чтоб однажды вернутся. И вот вернулась. Круг замыкается ровно там, где разомкнулся, - на самой южной двери той же четвёрки городов русской весны. На Донбассе это понимает каждый: здешние города не воюют поодиночке. Они держатся и падают связкой, и тот, кого однажды оставили последним, рано или поздно становится первым, закоторым приходит освобождение.

Ополченец ДНР у здания администрации Константиновки, 2014 год. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Константиновка в ДНР: чем известен и важен взятый ВС России город

Как и почти весь промышленный Донбасс, Константиновка начиналась с пустой степи. В первой половине XIX века над речкой Кривой Торец стояла усадьба землевладельца Пантелеймона Номикосова, и будущий город получил имя по-домашнему - от его сына Константина. Это была ещё не Константиновка - горстка дворов у барского дома, каких в Диком поле было не счесть. Всё переменило железо. Около 1869 года рядом легла дорога Курск - Харьков - Азов, встала станция - и через два десятилетия к ней потянулся бельгийский капитал, а с ним и та дымная, огненная жизнь, ради которой её и запомнят. В 1890-е тут поднялись стекольные и химические заводы, бутылочное и зеркальное производства, прокатный и цементный, металлургические площадки - целая европейская промышленная колония посреди степи. Город не зря называли одной из стекольных столиц края. Здесь песок и огонь обращались в плоскость окна - в тот самый лист, через который в дом входит свет и который война выбивает первым.

Сам городок был чёрен от копоти - а стекло из его печей светилось в самых ярких точках страны. Отсюда выходило оконное стекло для Московского университета и Останкинской башни. В лучшие свои годы город давал до 90 процентов всех бутылок, в которые разливали Советское шампанское, праздник. А ещё - рубиновые звёзды для Кремля и стекло для саркофага, в котором лежит Ленин. Один небольшой город отлил в стекле и свет, и торжество, и смерть. И красив он по-своему: заводской проходной на рассвете, трамвайной усталостью после смены, абрикосами, пылящимися вдоль штакетника частного сектора.

Как тыл становился передовой в Константиновке

После февраля 2022-го Константиновка оставалась под контролем Украины, и военные действия подходили к ней слоями. Сперва через неё просто шли резервы и снабжение ВСУ. Затем её достала артиллерия. И под конец из города начала вытекать жизнь - закрытые цеха, пустеющие дворы. Почти каждый такой слой оставил свою дату. Город обезлюдел задолго до уличных боёв. 67 тысяч жителей по оценке 2022 года к осени 2024-го превратились примерно в 25, к началу 2026-го — уже в 3 тысячи...

В 2014 году Константиновку оставили без боя. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025-м вокруг города сложился главный расклад сил по окончательному освобождению Донбасса, и мерили его прежде всего дорогами, а не улицами. Весной российские части заняли сёла к юго-западу от Константиновки. К зиме пошли первые пробные просачивания в юго-восточные кварталы. А южнее города была потеряна Ивановка-Иванополье. Спор шёл уже не о том, удержат ли ВСУ Константиновку, а о том, сколько ещё стоит её держать.

Кладбище роботов в игольном ушке Константиновки

Весной 2026-го дорогу из Дружковки в Константиновку — главный хоб снабжения ВСУ в городе - добили окончательно. И именно она, а не штурмовой вал, решила судьбу города. Работать стали прицельно по трассе в сторону Дружковки: жгли всё военное, что на ней появлялось, минировали, и в конце концов снабжение пережали. Любой заход украинского подразделения на ротацию превращался в попытку проскочить сквозь игольное ушко.

Теперь вдоль обочин этой дороги тянутся поля с кладбищами выгоревших наземных роботов ВСУ. Приземистые гусеничные тележки размером с собаку лежат в кюветах одна за другой, оплывшие ржавчиной до цвета палой листвы, и у иных на спине ещё закреплён груз, ради которого их послали: канистра воды, которой так и не дождались на позиции, цинк патронов, не доехавший до редеющего расчёта, носилки, на которых некого уже было вынести. Это самый странный погост этой войны - без тел, имён и крестов. Здесь первыми умирают машины: их гонят вперёд по простреливаемому полотну, чтобы вместо них не лёг человек, - и каждый ржавый остов отмечает не только сорванный рейс снабжения, но и чью-то жизнь, которую этим железом успели откупить. Ржавчина - единственное, что ещё медленно происходит под нашим небом.

Над полотном провисают антидроновые сетки, по ними змеится оборванное оптоволокно от FPV-дронов - паутина, которой плотно оплетена последняя жила города. И по этой же полосе, ещё пытались проскочить последние уцелевшие - наземные роботы: к концу июня воду, хлеб и патроны внутри «kill zone» возили только они, обычной машине здесь не дожить до поворота.

Это и есть новая форма окружения. Кольцо можно не смыкать танками и пехотой. Довольно, чтобы дорога перестала быть дорогой, чтобы каждая машина сгорала прежде, чем соберётся в колонну. Гарнизон ВСУ ещё числился в городе, но уже знал свой приговор: вперед пути нет, назад приказа нет (Киев торговал на Западе этими последними днями жизни своего гарнизона в Константиновке очень за дорого — счет шел на десятки миллиардов долларов военной помощи под заверения «Украина побеждает!»), сбоку дроны, сверху корректировка. Это были судороги Украины, терявшей важнейший город Догнбасса.

Как русские штурмовики ломали большую оборону Константиновки

В самом городе фронт к этому времени перестал быть линией и рассыпался в пятна: дом, двор, подъезд, школа, посадка, заводская труба, гаражный кооператив. В такой россыпи двое-трое весят несоразмерно своему числу: если они вошли, зацепились, передали координаты и пережили первые часы - квартал из «контролируемого» делается спорным. А спорный квартал уже прореха в обороне.

Причина была проста: на сплошную линию у ВСУ не хватало людей. А ближнего боя украинские солдаты не любят, и стоило российским штурмовикам сойтись с ними накоротке, как всушники срывались и бежали — туда, где их уже ждали наши дроны.

Украина ушла в Дружковку, оставив остатки своего константиновского гарнизона в кольце. Их списали. И, если называть вещи своими именами, списали давно.

Как и весь Донбасс. Но держаться за его остатки будут до последнего.

Пока Запад за это платит.