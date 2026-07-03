Город, век выдувавший хрупчайшую вещь на свете - стекло: оконное, бутылочное, рубиновое для кремлёвских звёзд, под конец и сам обратился в увеличительное стекло - сквозь него стало видно, как на глазах меняется ход Спецоперации. Здесь российская армия принципиально не шла на лобовой штурм (как это было в начале СВО, например, в Бахмуте-Артемовске у «вагнеровцев»). Она сделала то, что под силу уже зрелой, знающей, современной армии: изолировала театр боя, перерезала единственном шоссе, уходящее на север, к Дружковке, превратила каждую ротацию гарнизона врага в билет в один конец - и только потом пустила свои малые штурмовые группы разбирать огромный промышленный город по кварталу за раз.
Так южный засов Славянско-Краматорской стены вышел из рук Киева, а передний край подступил к Дружковке, Краматорску и Славянску вплотную. Рассказываем, как российские войска 3 июля 2026 года освободили Константиновку в ДНР и почему этот город так важен.
Взять Константиновку одним ударом было невозможно. Большой индустриальный город: 20 тысяч строений - промзоны, многоэтажки, частный сектор, заводские дворы, склады, гаражи, подвалы. В такой застройке линия фронта не лежит на карте. Она проходит через лестничную клетку, делит надвое подъезд, ныряет в подвал. Город брали поэтажно.
К концу июня под нашим контролем оказались около 19 тысяч зданий из 20, до полного освобождения города оставались последние сотни домов. За Константиновкой - Дружковка. 12 километров дороги, и снова всё то же: заводские окраины, въезды, посадки, частный сектор, которые Украина теперь спешно превращает в новую линию обороны, а заводы вывозит вглубь.
Падение Константиновки - это не обещание «быстрой прогулки» к освобождению всего Донбасса. Тяжёлые бои за Дружковку, Краматорск и Славянск никуда не делись - но прежней глубины у Киева больше нет: где вчера был буфер, сегодня - передовая. В этом и есть огромная стратегическая цена Константиновки. Весь Донбасс сжимается к своим последним промышленным городам, и за каждым павшим створом открывается следующая, ещё более тяжёлая дверь.
Круг длиною в двенадцать лет
Война уже стояла здесь 12 лет назад - и отступила. В 2014-м, когда из Славянского котла уходила колонна ополченцев, Константиновка стала одной из последних точек, после которой отступать было некуда — позади Горловка и Донецк. Константиновку оставили без боя. 12 лет она стояла, чтоб однажды вернутся. И вот вернулась. Круг замыкается ровно там, где разомкнулся, - на самой южной двери той же четвёрки городов русской весны. На Донбассе это понимает каждый: здешние города не воюют поодиночке. Они держатся и падают связкой, и тот, кого однажды оставили последним, рано или поздно становится первым, закоторым приходит освобождение.
Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Как и почти весь промышленный Донбасс, Константиновка начиналась с пустой степи. В первой половине XIX века над речкой Кривой Торец стояла усадьба землевладельца Пантелеймона Номикосова, и будущий город получил имя по-домашнему - от его сына Константина. Это была ещё не Константиновка - горстка дворов у барского дома, каких в Диком поле было не счесть. Всё переменило железо. Около 1869 года рядом легла дорога Курск - Харьков - Азов, встала станция - и через два десятилетия к ней потянулся бельгийский капитал, а с ним и та дымная, огненная жизнь, ради которой её и запомнят. В 1890-е тут поднялись стекольные и химические заводы, бутылочное и зеркальное производства, прокатный и цементный, металлургические площадки - целая европейская промышленная колония посреди степи. Город не зря называли одной из стекольных столиц края. Здесь песок и огонь обращались в плоскость окна - в тот самый лист, через который в дом входит свет и который война выбивает первым.
Сам городок был чёрен от копоти - а стекло из его печей светилось в самых ярких точках страны. Отсюда выходило оконное стекло для Московского университета и Останкинской башни. В лучшие свои годы город давал до 90 процентов всех бутылок, в которые разливали Советское шампанское, праздник. А ещё - рубиновые звёзды для Кремля и стекло для саркофага, в котором лежит Ленин. Один небольшой город отлил в стекле и свет, и торжество, и смерть. И красив он по-своему: заводской проходной на рассвете, трамвайной усталостью после смены, абрикосами, пылящимися вдоль штакетника частного сектора.
После февраля 2022-го Константиновка оставалась под контролем Украины, и военные действия подходили к ней слоями. Сперва через неё просто шли резервы и снабжение ВСУ. Затем её достала артиллерия. И под конец из города начала вытекать жизнь - закрытые цеха, пустеющие дворы. Почти каждый такой слой оставил свою дату. Город обезлюдел задолго до уличных боёв. 67 тысяч жителей по оценке 2022 года к осени 2024-го превратились примерно в 25, к началу 2026-го — уже в 3 тысячи...
Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
В 2025-м вокруг города сложился главный расклад сил по окончательному освобождению Донбасса, и мерили его прежде всего дорогами, а не улицами. Весной российские части заняли сёла к юго-западу от Константиновки. К зиме пошли первые пробные просачивания в юго-восточные кварталы. А южнее города была потеряна Ивановка-Иванополье. Спор шёл уже не о том, удержат ли ВСУ Константиновку, а о том, сколько ещё стоит её держать.
Весной 2026-го дорогу из Дружковки в Константиновку — главный хоб снабжения ВСУ в городе - добили окончательно. И именно она, а не штурмовой вал, решила судьбу города. Работать стали прицельно по трассе в сторону Дружковки: жгли всё военное, что на ней появлялось, минировали, и в конце концов снабжение пережали. Любой заход украинского подразделения на ротацию превращался в попытку проскочить сквозь игольное ушко.
Теперь вдоль обочин этой дороги тянутся поля с кладбищами выгоревших наземных роботов ВСУ. Приземистые гусеничные тележки размером с собаку лежат в кюветах одна за другой, оплывшие ржавчиной до цвета палой листвы, и у иных на спине ещё закреплён груз, ради которого их послали: канистра воды, которой так и не дождались на позиции, цинк патронов, не доехавший до редеющего расчёта, носилки, на которых некого уже было вынести. Это самый странный погост этой войны - без тел, имён и крестов. Здесь первыми умирают машины: их гонят вперёд по простреливаемому полотну, чтобы вместо них не лёг человек, - и каждый ржавый остов отмечает не только сорванный рейс снабжения, но и чью-то жизнь, которую этим железом успели откупить. Ржавчина - единственное, что ещё медленно происходит под нашим небом.
Над полотном провисают антидроновые сетки, по ними змеится оборванное оптоволокно от FPV-дронов - паутина, которой плотно оплетена последняя жила города. И по этой же полосе, ещё пытались проскочить последние уцелевшие - наземные роботы: к концу июня воду, хлеб и патроны внутри «kill zone» возили только они, обычной машине здесь не дожить до поворота.
Это и есть новая форма окружения. Кольцо можно не смыкать танками и пехотой. Довольно, чтобы дорога перестала быть дорогой, чтобы каждая машина сгорала прежде, чем соберётся в колонну. Гарнизон ВСУ ещё числился в городе, но уже знал свой приговор: вперед пути нет, назад приказа нет (Киев торговал на Западе этими последними днями жизни своего гарнизона в Константиновке очень за дорого — счет шел на десятки миллиардов долларов военной помощи под заверения «Украина побеждает!»), сбоку дроны, сверху корректировка. Это были судороги Украины, терявшей важнейший город Догнбасса.
В самом городе фронт к этому времени перестал быть линией и рассыпался в пятна: дом, двор, подъезд, школа, посадка, заводская труба, гаражный кооператив. В такой россыпи двое-трое весят несоразмерно своему числу: если они вошли, зацепились, передали координаты и пережили первые часы - квартал из «контролируемого» делается спорным. А спорный квартал уже прореха в обороне.
Причина была проста: на сплошную линию у ВСУ не хватало людей. А ближнего боя украинские солдаты не любят, и стоило российским штурмовикам сойтись с ними накоротке, как всушники срывались и бежали — туда, где их уже ждали наши дроны.
Украина ушла в Дружковку, оставив остатки своего константиновского гарнизона в кольце. Их списали. И, если называть вещи своими именами, списали давно.
Как и весь Донбасс. Но держаться за его остатки будут до последнего.
Пока Запад за это платит.