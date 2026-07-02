Дороги перекрыты, стройки остановлены: грядущий саммит НАТО превратил Анкару в осажденный город

Столица Турции ждет высоких гостей. Фото: REUTERS.

Анкара готовится принять саммит НАТО 7-8 июля. И уже сейчас, в ожидании президента США Дональда Трампа и других западных лидеров, турецкая столица переживает настоящий локдаун.

В городе действует стратегия «оставайтесь дома, а лучше уезжайте». Чиновников отправили в оплачиваемые отпуска, сотрудников частного сектора - в неоплачиваемые. Отменены экзамены, выпускные церемонии, общественные мероприятию. Приостановлены все строительные работы, закрыты детсады в центре, студентов отправили вон из общежитий. В дни саммита перекроют весь центр целиком.

Соцсети заполнились мемами — турок пытается выйти из квартиры, умоляя: «Мне только за хлебом! Я НАТО не помешаю!» Но дверь заперта снаружи…

Между тем отказ в аккредитации на встречу верхушки альянса получили не только все российские журналисты, но и масса турецких.

«БАРЬЕРЫ ПОЗОРА»

Обеспечивать порядок в Анкаре будут 56 тысяч (!) силовиков. Им в помощь подрядили 600 специалистов по кибербезопасности. Турецким госучреждениям предписали отключить удаленный доступ к своим системам.

Целые улицы вдоль дорог спешно закрываются массивными заграждениями, которые местные жители окрестили «барьерами позора». По их мнению, таким нехитрым способом власти пытаются скрыть от глаз иностранных гостей трущобы.

Беспрецедентные меры коснулись не только Анкары, но и далеких от нее городов: например, с 1 по 10 июля любые протестные акции, пресс-конференции и прочая запрещены в Анталье, Болу и Адане.

Анкара готовится принять саммит НАТО 7-8 июля Фото: REUTERS.

РАЗОГНАЛИ ЖУРНАЛИСТОВ

Натовцы устроили разгон нежелательных СМИ, включая почему-то турецких журналистов. Бурю возмущения в местной прессе вызвали отказы в аккредитации таким известным изданиям, как Medyascope, Halk TV, Cumhuriyet, Sözcü, BirGün, Evrensel, ANKA Haber Ajans и другим.

«Я не понял, по какому праву иностранная контора, приезжая в мою страну, лишает меня законного права информировать наш народ о происходящем?», - возмущается известный журналист Дениз Зейрек из газеты Nefes.

Ему вторит обозреватель Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер: «Отказ журналистам крупнейших турецких изданий ярко показал: не турецкое государство, а НАТО решает, кто может освещать события в Анкаре».

Отказ получили и все аккредитованные в Турции российские корреспонденты, включая автора этих строк.

Несмотря на то, что аккредитация была открыта на сайте администрации турецкого президента, отказ мне пришёл от Бюро НАТО из Брюсселя: «С сожалением сообщаем, что ваша заявка не может быть удовлетворена. Мы не можем обсуждать причины этого решения, которое является окончательным».

За все 14 лет моей работы в Турции это первый отказ в аккредитации на официальное мероприятие в стране. При этом в ответ на возмущение местных журналистов НАТО заявило, что инициатива отказов якобы принадлежит турецкой стороне.

ЧЕГО БОЯТСЯ ТУРКИ?

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что саммит в Анкаре станет эффективной платформой для укрепления солидарности союзников.

Между тем многочисленные левые партии и общественные организации страны создали платформу «Нет НАТО». Они требуют закрытия всех натовских баз в Турции и выхода ее из альянса. Активисты опасаются, что Турция возьмет на себя решающую роль в агрессии НАТО против России в Чёрном море, что на саммите разработают планы по созданию новых натовских бригад, которые ввергнут регион в кровопролитие.

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