Июль 2022 года. Жители освобожденного Лисичанска у полицейских автомобилей. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня исполняется четыре года с момента, когда Лисичанск вернулся к мирной жизни. Освобождение этого стратегически важного промышленного центра стало поворотным моментом в ходе спецоперации, который приоткрыл путь к дальнейшему продвижению наших штурмовиков по территории Донецкой Народной Республики.

Листаю сводки давно минувших дней: «Ночью 4 апреля в районе города Лисичанск в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой».

Это самое начало битвы за Лисичанск - 4 апреля 2022 года.

К этому моменту по всей зоне спецоперации было сбито всего 392 беспилотника (сегодня уже 173 204 дрона), 1936 танков и бронемашин (ныне - 29 996 единиц), а также 833 орудий (сейчас почти 36 тысяч).

А вот и фрагмент обращения министра обороны России Сергея Шойгу к тем, кто освобождал город: «В результате профессиональных и решительных действий в боях за Лисичанск, в ходе освобождения десятков населенных пунктов Донбасса военнослужащие соединения проявили храбрость и самоотверженность. Сегодня они успешно решают боевые задачи на Авдеевском направлении. За проявленные героизм и отвагу более 8000 военнослужащих удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия».

В сети можно найти доклады министра за июнь-июль 2022 года, когда он докладывал Верховному о храбрых действиях подразделений Вооруженных сил, отрядов «БАРС», казаков и подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики. Поздравлял воинов, которые крепко притерли «крышку» над «Лисичанским котлом», где оказалась украинская группировка.

Июль 2022 года. Освобожденный Лисичанск Фото: Министерство обороны РФ.

Ее уничтожение позволит взять Лисичанск и соседние Белогоровку, Новодружеск, Малорязанцево и Белую Гору. Несмотря на три месяца упорных боев город выживет и сохранит мирных жителей. С высоты птичьего полета, после освобождения (3 июля 2022 года) он выглядел так, будто в нем и не было ожесточенных боев. Но, увы, такое впечатление возникало только при съемке с беспилотника.

Освобождение города потребовало исключительного героизма от казаков. Из-за сложного рельефа, мощных укреплений противника и уничтоженных мостов через Северский Донец, казачьи подразделения оказались в сложной ситуации. Но выдюжили: порядка 3,5 тысячи казаков на 40 единиц бронетехники 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР, прорвали мощную оборону противника.

Бойцы 6-го гвардейского казачьего полка имени Платова сумели выбить украинских боевиков с улиц города, действуя при этом максимально ювелирно, чтобы не допустить жертв среди мирного населения.

Помимо боевых задач, казаки приняли на себя роль спасателей.

По воспоминаниям депутата Госдумы Виктора Водолацкого, во время боев бойцы 6-го полка разворачивали пункты помощи, отдавая последние пайки детям и старикам, покинувшим свои дома. Этот гуманитарный жест заметили люди: всего за месяц после зачистки города в Лисичанск вернулись около 12 тысяч жителей.

Выставка трофейной техники ВСУ в Лисичанске, организованная после освобождения города. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня Лисичанск — это не только исторический центр угольной промышленности Донбасса, но и символ стойкости его жителей. Глава городского округа Эдуард Сахненко подчеркивает: подвиг бойцов 6-й казачьей бригады и батальона «Ахмат» навсегда вписан в историю города и будет передаваться будущим поколениям.

Пока в Лисичанске сохраняется напряженная обстановка из-за атак украинских дронов, которые регулярно бьют по домам и городскому транспорту. Но казаки верят, что пройдет еще четыре года и Лисичанск полностью восстановится и станет краше любого города-сада.