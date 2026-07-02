Мария Порошина изменилась до неузнаваемости: поклонники оторопели

Марию Порошину выписали из больницы Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Марию Порошину выписали из больницы после госпитализации. Актрису увезли в клинику после того, как ей резко стало плохо. Врачи буквально за неделю поставили на ноги многодетную маму. Артистка не стала вносить коррективы в свой гастрольный график и на днях вышла на сцену. Вот только внешний вид звезды вызвал оторопь.

Мария Порошина появилась на публике после тревожных новостей о здоровье. Она вышла на театральную сцену со своей 30-летней дочерью Полиной Куценко, которую родила от Гоши Куценко.

Полина Куценко показала знаменитую маму Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Проблемы со здоровьем, судя по всему, сказались на внешности актрисы. Многие поклонники оторопели при виде знаменитости. Люди ее просто не узнали.

Меж тем, как говорят в окружении артистки, сейчас она абсолютно счастлива. В начале года Мария вышла замуж за Ярослава Бойко. Это была тихая свадьба только для своих. Поздравить жениха и невесту пришли друзья и дети актеров. На двоих у супругов восемь наследников.

После свадьбы Порошина и Бойко живут в подмосковном доме актрисы. На строительство коттеджа Мария потратила более 17 лет.