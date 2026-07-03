Трамп намерен отметить юбилей страны мировым рекордом из 250 залпов салюта. Фото: Paul Morigi/Getty Images

4 июля США отметят юбилейный День независимости - стране стукнет 250 лет. В этот день в 1776 году тринадцать американских колоний объявили об отделении от Великобритании. С этого момента Соединенные Штаты отсчитывают существование государства.

Мы решили сравнить не такую уж пожилую по историческим меркам Америку с человеческим организмом - и поставить ей диагноз. А помог нам в этом американист, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий ток-шоу «Большая игра» на Первом канале Дмитрий Суслов.

МОЗГ:

Где глубинное государство?

- Глубинное государство - это американские бюрократические элиты: чиновники, конгрессмены с аппаратом помощников, члены политических экспертных сообществ, лоббисты всех мастей, - говорит Дмитрий Суслов. - Они всегда контролировали политику страны и, конечно, процесс выборов.

Но вдруг приходит Дональд Трамп, человек не из системы, и полностью ломает традицию. За эту революцию глубинное государство - не только демократы, но и многие консервативные республиканцы - начали Трампу мстить. Вспомните судебные дела против него, обвинения в сговоре с Кремлем, попытки импичмента…

Со вторым пришествием Трампа элиты осознали, что свергнуть его не удастся. Зато можно отшлифовать под себя. Они стали использовать президента в своих интересах - через ястребов во внешней политике, через лобби ВПК и реального сектора экономики, военную верхушку. И постепенно Дональд сам стал частью глубинного государства.

Он больше не революционер. Прекращен разгром бюрократических ведомств, забыты обещания порадеть о простом человеке, зато США снова начинают войны.

КРОВООБРАЩЕНИЕ:

Что с долларом?

- Доллар болен, но не смертельно. Он зашел на пьедестал в результате Бреттон-Вудского соглашения в 1944 году. Но тогда на Штаты приходилось 40% мирового ВВП. И больше половины мирового промышленного производства.

Сегодня роль главной мировой фабрики перешла к Китаю, Америка стала главным должником.

Но доллар по инерции остается главной мировой валютой, вся финансовая система настолько в него вписана, что отказаться от него очень трудно - ни евро, ни юань в обозримой перспективе заменить его неспособны.

Главная угроза баксу - БРИКС. Возможно, объединение придет к созданию некой новой виртуальной валюты на основе совокупности юаней, рублей, рупий, дирхамов и так далее. Вот как только это случится - доллару конец.

Как только в мире не трактуют американскую свободу. Фото: Shutterstock.

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ:

Экономика держится?

- Часть американского кризиса - упадок промышленности, закрытие предприятий. Политика Трампа нацелена на возрождение индустрии. Но сильней всего ее побудили к этому не внутренние причины, а осознание факта: США не выдерживают конкуренции с Китаем.

Отсюда заградительные пошлины, поощрение производства на американской территории. И это надолго - любая следующая администрация будет проводить подобную политику.

Пока они в самом начале этого пути. Думаю, положительные результаты появятся благодаря развитию военно-промышленного комплекса. Именно он снова начинает играть роль палочки-выручалочки, его рост должен потянуть за собой другие отрасли. Еще одно важное направление - роботизация экономики и внедрение искусственного интеллекта.

МУСКУЛАТУРА:

Крепка ли оборона?

- Хотя у США самые большие в мире оборонные расходы - бюджет превысил триллион долларов, - их военная мускулатура на фоне других стран слабеет.

В Ираке, Афганистане, Иране они не смогли достичь политических результатов через использование военной мощи.

Выяснилось, что Штаты явно не готовы вести войну на истощение. Их стратегия базируется на быстром обезоруживающем ударе, который сразу кладет противника на лопатки. Но это не сработало даже в случае с не самым сильным в военном отношении Ираном. При этом американцы исчерпали примерно треть запаса ракет «Томагавк» и до половины арсенала противоракет Patriot, которые придется восполнять 5 - 6 лет.

Главный вывод по итогам войны на Ближнем Востоке - неспособность США воевать против Китая или России обычными вооружениями. Их просто не хватит.

План Трампа создать «Золотой купол», защитить всю страну от ракетно-ядерной атаки нереалистичен. Но эти работы могут привести к появлению новых прорывных технологий, вооружений.

Наконец, Америка в ближайшем будущем примется накачивать мускулы «ядерными анаболиками» без всяких ограничений. Она взяла курс на возобновление ядерных испытаний, производство боеголовок нового поколения. Отсюда - отказ продолжать действие Договора СНВ-3.

УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ:

Кто новая мишень?

- Америка через локальные конфликты на периферии - Иран, Украина - пытается ослабить Россию и Китай. При этом Трамп понимает, что глобальное американское господство сейчас невозможно, поэтому взялся укреплять тылы. То есть Западное полушарие, откуда надо вытолкнуть всех остальных.

После Венесуэлы в планах Панамский канал и Гренландия. Вторжение США в том или ином виде на Кубу и попытка смены режима там неизбежны. Трампу необходимо компенсировать провал в Иране, и он займется Островом свободы - может, даже до промежуточных выборов в Конгресс осенью. Видимо, надеется, что на сей раз сумеет совершить блицкриг. Но как бы не просчитался.

КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ:

Чему учатся?

- В Штатах есть хорошие частные школы для детей богатых родителей, престижные - лучшие в мире - университеты. Но в целом система образования откровенно плоха. Поэтому американцы толком не знают историю - даже свою. Далеко не каждый покажет на карте, где Иран или Украина. Среди молодежи большой процент функционально неграмотных: могут прочесть текст, но не в силах его осмыслить.

Но элита в США прекрасно образованна, ее качество сейчас на порядок выше, чем в Европе. Там одержимы лозунгами, безответственны и совершенно не учатся на ошибках прошлого.

А посмотрите на того же Трампа - он способен корректировать взгляды. Придя к власти, он осознавал опасность прямого военного столкновения с Россией и уменьшил эту вероятность. Когда понял, что США не готовы к агрессивному экономическому противостоянию с Китаем, тут же изменил политику в отношении Пекина на более уважительную.

ОРГАНЫ ЧУВСТВ:

Кому доверяют?

- Влиятельные некогда газеты и телеканалы пользуются все меньшим доверием. Они даже не стараются казаться независимыми. Fox News - жестко республиканский канал, «Нью-Йорк Таймс», CNBC, СNN - демократические. Традиционные американские СМИ сейчас имеют влияние не более чем на 40% общества. Основная часть ушла в соцсети.

Если бы глубинное государство осознало силу онлайна лет 10 назад, Трамп никогда бы не стал президентом. Традиционная пресса Дональда нещадно гнобила, но в интернете открыли целый фронт в его поддержку, и дело было сделано.

Теперь же глубинное государство норовит пролезть на интернет-ресурсы и, маскируясь под «независимых» блогеров, формирует нужные настроения.

ВНУТРЕННОСТИ:

Как там народ?

- Американцы расколоты. Часть - в основном республиканцы - выступают за сохранение Америки как страны белых. Или по крайней мере белого большинства, которое, по прогнозам, через 10 - 15 лет впервые может быть утрачено. Другая часть - в основном демократы - всецело поддерживает разнообразие.

Половина горой за традиционные ценности, вторая половина - за ультралиберальные, и так далее.

Разделение беспрецедентно со времени Гражданской войны XIX века. Два лагеря видят друг в друге злейших врагов, которых надо разбить. И очень многие с обеих сторон, говорят соцопросы, потеряли всякое доверие к президенту, Конгрессу, суду...

Виден кризис американской мечты, веры в то, что если ты трудолюбив, обязательно добьешься успеха. Растут прослойки богатых и бедных, а средний класс истощается. Все больше американцев считают: их дети будут жить хуже, чем они.

Наверное, обществу придется искать некое новое согласие по поводу того, какой страной должна быть Америка - в нравственном, ценностном отношении.

Медкарта Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

ВРАЧЕБНЫЙ ПРОГНОЗ

- Можно ли нам иметь дело с этим опасным организмом?

- Мы обязаны, ведь Америка остается самым мощным государством на планете. Другой вопрос - как с ней взаимодействовать.

Трамп ослабил дипломатию нарочитым игнорированием международного права и тем, что не раз давал ложные обещания в ходе переговоров, особенно по Ирану. И убил тех, с кем переговаривался.

Однако он же сделал дипломатию инструментом для управления отношениями, а не для поощрения или наказания, как это было при Байдене. То есть Трамп готов говорить. Но как типичный хищник легко растерзает, если представится возможность.

Как держаться нам? Единственная возможность выстраивать со Штатами взаимоуважительный диалог - быть сильными и достигать своих задач. Тактические союзы с Америкой возможны лишь в особых обстоятельствах, как во время Второй мировой.

США не могут отказаться от стремления сохранить первенство. Вашингтон готов отчаянно за него бороться. Как американцы выйдут из этой ситуации в условиях нарождающегося многополярного мира, одному Богу известно.

- Долго ли еще проживет Америка?

- На мой взгляд, она серьезно хворает. Но до летального исхода далеко. США не распадутся, там не будет гражданской войны в классическом понимании.

Этот организм проживет еще долго, поскольку сохраняет волю к жизни и у него достаточно внутренних ресурсов. Если бы такие же недуги поразили более слабое «существо», оно бы, скорее всего, погибло.

В то же время я не вижу перспектив скорого излечения болезней, которыми страдает Америка. Из острых они превращаются в хронические. А полностью вылечить большинство таких медицина, как известно, не может.