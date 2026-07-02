Исчезнувший из эфира Владимир Познер сделал заявление о возвращении на Первый канал: вот что сказал

Владимир Познер прервал молчание Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Познер прервал молчание на фоне слухов о возвращении на Первый канал. Телеведущий выступил с заявлением.

Слухи о возвращении Владимира Познера на голубые экраны появились после того, как Первый канал показал повтор выпуска передачи "Познер" с режиссером и скульптором Резо Габриадзе. Он был записан еще в декабре 2018 года.

Репортеры дозвонились до телеведущего. Он не понимает причину ажиотажа.

Программа телеведущего пропала из эфира в 2022 году Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

"Ждать моего возвращения на Первый канал, конечно, можно, но вряд ли дождетесь. Пока я не собирался этого делать. Не знаю, почему многие решили, что я возвращаюсь", - цитирует его НСН.

Мэтр также поделился своими творческими планами. "Возможно, осенью начну делать нерегулярные интервью с людьми, которые мне интересны. Это предварительные планы", - уточнил он.

Напомним, программа "Познер" исчезла из эфира Первого канала в марте 2022 года. Тогда Владимир Владимирович объяснил, что его авторская передача прекратила выходить, так как канал стал информационным. С тех пор Познер не появлялся на телевидении в качестве ведущего.

В декабре 2020 года Познер заявил, что его держит в России возможность заработать: "Понимаю, что нигде такой работы у меня больше не будет. Вряд ли я бы занимал там положение, которое каким-то чудом сегодня занимаю в России... Конечно, уеду, только если не смогу работать. Но у меня есть жена, которая здесь родилась, выросла, у которой здесь бизнес. Это тоже играет немаловажную роль".