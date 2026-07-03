Премьер Молдавии со скандалом подал в отставку: Майю Санду обличили в кумовстве, клановости и коррупции

Премьер Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку из-за личных убеждений. Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку, причем, объяснил причины этого своего шага с демонстративно жесткими формулировками: мол, делает его по принципиальным соображениям.

- Сегодня я завершаю свой мандат премьер-министра. Я принял предложение стать премьером с большой ответственностью и твердой убежденностью в том, что смогу способствовать переменам к лучшему. В момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я выбираю уйти, — заявил он.

Румынка Майя Санду, занимающая пост президента страны постаралась опровергнуть заявление Мунтяну.

Румынка Майя Санду, занимающая пост президента страны постаралась опровергнуть заявление Мунтяну. Фото: DUMITRU DORU/ТАСС

- Я приняла к сведению отставку премьер-министра Александру Мунтяну. Спекуляции о том, что он якобы хотел бороться со злоупотреблениями, но ему не позволили, не соответствуют действительности. У господина премьер-министра была полная свобода руководить правительством так, как он считал нужным. Он сам решил уйти, - ответила она на заявление премьер-министра.

Прозвучало, мягко говоря, неубедительно. Примечательна реакция лидеров молдавских социалистов экс-президента Молдавии Игоря Додона.

- Первая тяжёлая костяшка домино-спрута под названием «власть PAS» рухнула. Премьер-министр Александру Мунтяну вовремя покинул корабль, который оказался прогнившим. Он принял правильное решение. Понял, что работать там не с кем. И это только начало конца самой циничной, лицемерной и коррумпированной власти за всю историю страны, - приветствовал отставку Мунтяну Додон и призвал. - Общество ждет и требует досрочных выборов. Пусть будут досрочные выборы!

Вот это вряд ли конечно. Но удар по правящей партии нанесен весьма серьезный. Мунтяну, в какой-то степени, выбивался из команды Санду – он сам называл себя «американцем молдавского происхождения». Широко образованный специалист (два диплома магистра, полученных в Университет Колумбия - по управлению экономической политикой - и в Московском государственном университете - по физике) – это вам не курсы кройки и шитья оппозиции на курсах в каком-нибудь Принстоне. Поработал не только на Украине, где жил более 20 лет, но и во Всемирном банке в Вашингтоне, где дослужился до поста начальника сектора Ближнего Востока и Северной Африки. Есть и другие заслуги в послужном списке.

При этом, на премьерском посту он прослужил меньше года, возглавил правительство Молдавии Мунтяну только 1 ноября прошлого года. И вдруг, в 61 год, когда достиг пика жизненной и служебной карьеры – поста премьер-министра республики, уйти, сжигая за собой все мосты – это поступок, свойственный не жесткому цинику, а идеалисту. Как-то не вяжется ни с возрастом, ни с опытом. Похоже, его действительно достали в Кишиневе местные нравы и обычаи.

По слухам, доносящимся из Кишинева, он не смог смириться с тем, что Санду начала считать его чуть ли не предметом мебели. Что похоже на психотип Майи, которая после фальсифицированных выборов, что президентских, что парламентских, уверилась, будто ей все позволено.

Мунтяну пытался облечь коррупцию молдавской власти, местные клановость и семейственность в какие-то приличные «цивилизованные» рамки. Он, например, пытался воздействовать на саму Санду, указав ей, что ее двоюродная сестра не должна работать пресс-секретарем авиационного госпредприятии Молдавии с месячной зарплатой почти 7 тысяч долларов США, при этом, не появляясь на работе. А другая двоюродная сестра Майи Санду не может по закону работать главой секретариата спикера парламента республики и лидера правящей партии «Действие и солидарность» (PAS). Он до того осмелел, что даже напомнил Майе Санду ее предвыборные обещания очистить власть от семейственности, клановости и кумовства.

По слухам из Кишинева, Санду в ответ передала Мунтяну целый список представителей правящей партии и их родственников, которых запретила привлекать к ответственности, какие бы серьезные подозрения и обвинения в коррупции против них ни выдвигались. И предложила, грубо говоря, заткнуться. Что и стало для Мунтяну последней каплей, показавшей ему, что разница между ним и шваброй в углу для молдавской власти в лице Санду и ее карманной правящей партии не столь и велика.

Конфликт в их отношениях дошел до того, что 1-го июля на торжественный прием в Кишиневе по случаю 250-летия Соединенных Штатов Америки пришел только Мунтяну, а вот «президентка» Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу и депутаты от правящей партии PAS демонстративно проигнорировали. Смелость Санду и ее подельников пусть никого не удивляет – Кишинев сделал ставку на Евросоюз, руководство которого сейчас с президентом США Дональдом Трампом чуть ли не в открытых контрах. А потому и премьер, ориентированный на Вашингтон и пытающийся отстоять, если не принципы, то хотя бы, собственную самостоятельность в пределах своей служебной компетенции, для них, скорее, враг, чем друг и сподвижник, простите, подельник.

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