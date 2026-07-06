Герой спецоперации «Z» Константин Прохоров спас боевого товарища в бою

Фото: Минобороны РФ.
Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.
Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.
«Предположения и предрассудки все расстраивают», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Никогда не разделять сил, дабы стеречь разные пункты. Если неприятель их перейдет, тем лучше: он приблизится, чтобы его разбить».
Рядовой Вячеслав БУЧНЕВ
«В ходе специальной военной операции рядовой Вячеслав Бучнев выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим. С целью оперативного и бесперебойного снабжения подразделений группировки войск Бучнев неоднократно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
В ходе выполнения боевой задачи по подвозу продовольствия и боеприпасов на передовые позиции, автомобиль, в котором следовал Вячеслав, подвергся атаке вражеского БПЛА. Вячеслав, быстро сориентировавшись в обстановке, покинул автомобиль и огнем из стрелкового оружия уничтожил дрон.
Благодаря профессиональной подготовленности и самоотверженности рядового Вячеслава Бучнева поставленные задачи по подвозу продовольствия и боеприпасов наступающим подразделениям были оперативно и своевременно выполнены, а подразделения российских войск продолжили успешно выполнять боевые задачи».
Младший сержант Константин ПРОХОРОВ
«Младший сержант Константин Прохоров, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам.
Продвигаясь по заданному маршруту в лесополосе, группа Константина попала под вражеский миномётный обстрел.
В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение. Находясь под непрекращающимся огнем со стороны противника, Прохоров обнаружил раненого бойца, оказал ему первую помощь и подготовил его к эвакуации. Дождавшись подходящего момента, Константин организовал доставку боевого товарища в полевой госпиталь.
Мужественные и грамотные действия младшего сержанта Константина Прохорова позволили спасти жизнь военнослужащего».