Герой спецоперации «Z» Константин Прохоров спас боевого товарища в бою

Младший сержант Константин Прохоров и рядовой Вячеслав Бучнев Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Предположения и предрассудки все расстраивают», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Никогда не разделять сил, дабы стеречь разные пункты. Если неприятель их перейдет, тем лучше: он приблизится, чтобы его разбить».

ОТБИЛ АТАКУ БЕСПИЛОТНИКА НА ГРУЗ

Рядовой Вячеслав БУЧНЕВ

«В ходе специальной военной операции рядовой Вячеслав Бучнев выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим. С целью оперативного и бесперебойного снабжения подразделений группировки войск Бучнев неоднократно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

В ходе выполнения боевой задачи по подвозу продовольствия и боеприпасов на передовые позиции, автомобиль, в котором следовал Вячеслав, подвергся атаке вражеского БПЛА. Вячеслав, быстро сориентировавшись в обстановке, покинул автомобиль и огнем из стрелкового оружия уничтожил дрон.

Благодаря профессиональной подготовленности и самоотверженности рядового Вячеслава Бучнева поставленные задачи по подвозу продовольствия и боеприпасов наступающим подразделениям были оперативно и своевременно выполнены, а подразделения российских войск продолжили успешно выполнять боевые задачи».

СПАС БОЕВОГО ТОВАРИЩА В БОЮ

Младший сержант Константин ПРОХОРОВ

«Младший сержант Константин Прохоров, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам.

Продвигаясь по заданному маршруту в лесополосе, группа Константина попала под вражеский миномётный обстрел.

В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение. Находясь под непрекращающимся огнем со стороны противника, Прохоров обнаружил раненого бойца, оказал ему первую помощь и подготовил его к эвакуации. Дождавшись подходящего момента, Константин организовал доставку боевого товарища в полевой госпиталь.

Мужественные и грамотные действия младшего сержанта Константина Прохорова позволили спасти жизнь военнослужащего».