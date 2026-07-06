Лиза Боярская показала домашнее фото с Максимом Матвеевым без прикрас

Максим Матвеев и Лиза Боярская счастливы в браке Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лиза Боярская и Максим Матвеев счастливы в браке 15 лет. Супруги растят двоих сыновей - 14-летнего Андрея и семилетнего Григория. Все свое свободное время актеры посвящают наследникам. А еще стараются выкроить время в плотном гастрольном и съемочном графике, чтобы побыть дома. На днях дочь Михаила Боярского показала редкое фото с мужем без прикрас.

Лиза Боярская опубликовала новый снимок. Актриса и ее муж Максим Матвеев позировали в домашней обстановке без прикрас. Актер нежно обнимал жену, а она прильнула к нему. "Выходной", - подписала Лиза фото.

Актриса показала мужа в домашней обстановке. Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, Боярская родила от Матвеева двоих детей. Старший сын Андрей появился на свет в 2012 году. Младший Григорий - в 2018-м. Семья живет с семье в Санкт-Петербурге.

Максим говорил, что его крепкий и гармоничный брак во многом стал возможен благодаря мудрости Елизаветы. "Спасибо тебе за то, что ты выдерживаешь меня! Люблю тебя, наших парней, наш дом, наши разговоры, переживания, устремления и планы… Люблю! Спасибо тебе, девчонка", - обращался он к жене.

Супруги успешно совмещают семью и работу, являясь не только одной из самых крепких пар в индустрии, но и востребованными в профессии. "Поражает, как он умеет быть разным и не боится... Макс ужасно скрупулезно готовится к ролям. К «Триггеру» он каждый раз худел. К «Кинастону» истончился до пепла. Он учит разные языки. У нас была просто огромная стопка книг про серийных убийц, когда Максим готовился к тому своему жуткому персонажу из «Мосгаза»... - делилась Боярская.

Артисты востребованы в профессии Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Она отмечала, что в "Мосгазе" Матвеев сыграл настолько достоверно, что она пугалась. "Смело! И страшно… Он не выпускал из себя своего героя, говорил и двигался, как он, даже вне кадра. Когда Максим мне звонил в перерыве и я слышала этот скрипучий голос, думала: «Господи, вот была бы я не актрисой, решила бы, что человек не в себе»", - заявляла знаменитость.

Сама Лиза всегда интересуется мнением мужа, когда фильм с ее участием выходит на экран. Матвеев дает жене профессиональные советы. "Ведь никто другой честно не скажет, а мы друг у друга все-таки подмечаем какие-то недочеты. Поэтому я всегда прошу: «Макс, ну посмотри уже, посмотри, мне важно, что ты думаешь»", - сообщала дочь Боярского.

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