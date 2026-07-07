Минобороны РФ показало эффектные кадры боевой работы операторов ударных дронов

Можно увидеть, как в ходе боевых действий на Днепропетровском направлении расчёты FPV-дронов группировки войск «Центр» успешно нейтрализуют десятки наземных робототехнических комплексов (НРТК) ВСУ.

«Эти комплексы, активно применяемые украинской стороной для разведки, минирования и эвакуации, использовались с целью минимизации потерь среди личного состава. Уничтожение НРТК лишает ВСУ возможности вести разведку и эвакуацию, что ослабляет их боеспособность и затрудняет снабжение и ротацию на передовой», - комментируют кадры тщетной попытки одного из НРТК уйти от атаки нашего беспилотника.

Минобороны РФ показало эффектные кадры боевой работы операторов ударных дронов

Для поражения более защищённых и удалённых целей, применяются ударные дроны «Молния-2».

На Краснолиманском направлении операторы FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» пресекли ротацию подразделений ВСУ, уничтожив их транспортное средство и личный состав. Также были поражены военнослужащие, пытавшиеся покинуть позиции, и их техника.

На другом участке фронта расчёты дронов-«камикадзе» из подразделения ВБПС «Гермес» атаковали элементы связи, укрытия, дроны и пункты управления БПЛА ВСУ.

По сообщениям российского оборонного ведомства, расчётами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» всего за несколько часов были уничтожены: американская бронемашина HMMWV «Хамви», пикап, НРТК, средства связи и РЭБ, а также ангары и пункты временной дислокации украинских подразделений на Краснолиманском и Харьковском направлениях.

Кроме того, были зафиксированы воздушные тараны украинских БПЛА типа «Баба Яга» по всей линии боевого соприкосновения.

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