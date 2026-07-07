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Политика7 июля 2026 3:00

На передовой сверкают наши «Молнии»видео

Минобороны РФ показало эффектные кадры боевой работы операторов ударных дронов
Александр БОЙКО
Минобороны РФ показало эффектные кадры боевой работы операторов ударных дронов

Минобороны РФ показало эффектные кадры боевой работы операторов ударных дронов

Можно увидеть, как в ходе боевых действий на Днепропетровском направлении расчёты FPV-дронов группировки войск «Центр» успешно нейтрализуют десятки наземных робототехнических комплексов (НРТК) ВСУ.

«Эти комплексы, активно применяемые украинской стороной для разведки, минирования и эвакуации, использовались с целью минимизации потерь среди личного состава. Уничтожение НРТК лишает ВСУ возможности вести разведку и эвакуацию, что ослабляет их боеспособность и затрудняет снабжение и ротацию на передовой», - комментируют кадры тщетной попытки одного из НРТК уйти от атаки нашего беспилотника.

Минобороны РФ показало эффектные кадры боевой работы операторов ударных дронов

Для поражения более защищённых и удалённых целей, применяются ударные дроны «Молния-2».

На Краснолиманском направлении операторы FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» пресекли ротацию подразделений ВСУ, уничтожив их транспортное средство и личный состав. Также были поражены военнослужащие, пытавшиеся покинуть позиции, и их техника.

На другом участке фронта расчёты дронов-«камикадзе» из подразделения ВБПС «Гермес» атаковали элементы связи, укрытия, дроны и пункты управления БПЛА ВСУ.

По сообщениям российского оборонного ведомства, расчётами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» всего за несколько часов были уничтожены: американская бронемашина HMMWV «Хамви», пикап, НРТК, средства связи и РЭБ, а также ангары и пункты временной дислокации украинских подразделений на Краснолиманском и Харьковском направлениях.

Кроме того, были зафиксированы воздушные тараны украинских БПЛА типа «Баба Яга» по всей линии боевого соприкосновения.

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