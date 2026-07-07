Европейцы хотят склонить США к прежнему сотрудничеству, но у Штатов свои планы: в Анкаре стартует саммит НАТО

В Анкаре открывается двухдневный саммит НАТО Фото: REUTERS.

7 июля в Анкаре стартует очередной саммит НАТО, к которому западники подошли, мягко говоря, не в лучшей форме. Здесь и постоянные выпады Дональда Трампа в отношении европейских союзников, и ответные попытки Евросоюза создать в Старом Свете собственную военную структуру, которая должна будет то ли дополнить, а то ли и вовсе заменить собой нынешний альянс.

Впрочем, накануне европейские политики разразились целым рядом привычных заявлений в духе североатлантической солидарности. Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен, по их словам, «выросшие в тени холодной войны», призывают ни на йоту не отступать от обязательств перед Украиной, совместно наращивать военное производство и ещё больше увеличивать военные расходы. А экс-генсек НАТО Йенс Столтенбергуказывает на необходимость восстановить доверие между союзниками ради «благородной цели» – обеспечить сдерживание России.

Как отметил в беседе с KP.RU ведущий научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ, член Совета по внешней и оборонной политике Прохор Тебин, «ключевой темой саммита, помимо оказания дальнейшей поддержки Украине и анализа ситуации на Ближнем Востоке, станет выстраивание непростых отношений Европы с администрацией США. Европейцы очень хотели бы «вернуть» Трампа в лоно традиционного военно-политического взаимодействия. Тем более, что президент, по их мнению, подает некоторые сигналы о том, что не против пойти навстречу. По словам Тебина, «до саммита в Анкаре Трамп планировал быть жёстким, но недавняя встреча G7 показала его готовность к сотрудничеству».

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте Фото: REUTERS.

Что же касается планов Рютте заставить европейцев увеличить военные расходы, то эксперт отметил нежелание многих западников идти на подобный шаг. «Сейчас передовиками выступают немцы, поляки, прибалты, датчане, финны. А вот Франция, Италия и имитирующая бурную деятельность Великобритания находятся в аутсайдерах», – указал политолог.

Все чаще возникает вопрос, как будут соответствовать реалиям НАТО обсуждаемые контуры Общей политики безопасности и обороны Евросоюза. Тебин подчеркнул, что «сами европейцы не рассматривают эту программу как замену НАТО. Это просто милитаризация ЕС, которая сама по себе является сложным и разнонаправленным процессом». Даже в случае маловероятного выхода США из НАТО страны Старого Света останутся в Альянсе. «Отдельный вопрос – выгодно ли России, чтобы США ушли из Европы. С одной стороны, это ослабление НАТО, с другой – Вашингтон остался единственным более-менее адекватным игроком на Западе, с которым можно взаимодействовать и который может удержать европейцев от скатывания к прямому военному конфликту с Россией», - считает Тебин.

Он также подчеркнул, что отдельного интереса заслуживает роль Турции. «Помимо того, что Анкара – хозяйка саммита, её роль в условиях конфликта вокруг Ирана возрастает. К тому же Турция, в отличие от остальных европейских членов блока поддерживает с Россией конструктивные отношения», – подытожил эксперт.

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