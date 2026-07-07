Тело Анастасии Березовской, главной подозреваемой в покушении на Вадима Ермолаева, найдено под Киевом. Фото: REUTERS.

Анализируя дело о покушении в Монако на бывшего украинского олигарха Вадима Ермолаева, мы предсказывали: вероятно, ее вскоре ликвидируют заказчики преступления. Так и вышло, если верить изданию "Украинская правда".

Главная подозреваемая по делу сама стала жертвой убийства.

ЧТО ИЗВЕСТНО О СМЕРТИ АНАСТАСИИ БЕРЕЗОВСКОЙ

По данным источников «Украинской правды" в правоохранительных органах, вечером 6 июля в Киевской области обнаружили закопанное тело 39-летней Анастасии Березовской. Ранее ее объявил в международный розыск Интерпол по подозрению в покушении на Ермолаева 29 июня.

Березовская, утверждает издание, была убита выстрелом. С 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года она находилась за пределами незалежной, вернулась в страну всего за несколько дней до своей смерти.

Практически сразу после обнаружения тела украинские правоохранители задержали двух подозреваемых. Один из них – действующий офицер Главного управления разведки Минобороны Украины, второй – экс-сотрудник правоохранительных органов.

Теперь следствию предстоит установить не только обстоятельства гибели Березовской, но и ответить на главный - и, пожалуй, риторический вопрос: избавились ли от нее украинские спецслужбы?

Взрыв у жилого дома произошел в центре Монако. В результате покушения тяжелые ранения получил сам Ермолаев, которого позже удалось вывести из комы. Его спутница Анна Насобина получила критические травмы: врачам пришлось ампутировать ей обе ноги и руку. Пострадал и 13-летний сын бизнесмена, которого взрывной волной отбросило на несколько десятков метров.

Вадим Ермолаев получил тяжелые ранения в результате взрыва, но выжил. Фото: Личный архив.

Приоритетной версией следователи в Монако и во Франции назвали причастность к покушению украинских спецслужб. Ермолаев находился под украинскими санкциями - он не хотел делиться бизнесом (в том числе контролем над мошенническими колл-центрами) с окружением Зеленского и силовиками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зверский передел украинского «чёрного» бизнеса в центре Европы: что известно о взрыве олигарха Ермолаева в Монако

Исчезла в Германии: устроившая взрыв в Монако Анастасия Березовская бросила машину с вещами и «растворилась»

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Настоящая история появления Украины: существовало ли государство «Киевская Русь» и являлось ли оно общей колыбелью для русских и украинцев